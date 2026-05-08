После объявленного перемирия Россия продолжила атаки по Украине и обвинила в ударах Киев

После объявленного Россией «перемирия» боевые действия продолжились, а Москва и Киев обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Минобороны России заявило, что «с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий», однако, по версии ведомства, «украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары».

В российском министерстве утверждают, что «ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков», а «также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА». В ответ, как заявляет Минобороны РФ, российские военные «зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары».

Президент Украины Владимир Зеленский утром 8 мая заявил, что «с российской стороны не было даже попытки имитировать прекращение огня». По его словам, «в течение прошлой ночи российская армия продолжала наносить удары по украинским позициям»:

«По состоянию на 7 утра было зафиксировано уже более 140 обстрелов позиций на фронте. Россияне провели за эту ночь 10 штурмовых действий, и больше всего — на Славянском направлении. Также нанесли более 850 ударов дронами разных типов: FPV, „Ланцет“ и другими. Были и ударные дроны. Не прекращалось и применение дронов-разведчиков в небе прифронтовых общин».

Командование Воздушных сил Украины также заявило, что в ночь на 8 мая российские силы атаковали страну 67 беспилотниками, включая дроны Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы «Пародия». По данным украинской стороны, силы ПВО сбили или подавили 56 беспилотников.

Украинские военные сообщили о попаданиях ударных БПЛА на восьми локациях, а также о падении обломков сбитых дронов еще в семи местах.

Как объявляли перемирие

4 мая российское Минобороны в одностороннем порядке объявило «перемирие» 8–9 мая, а в случае «срыва» проведения парада 9 мая в Москве, последовали угрозы нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина не получала никаких официальных обращений относительно прекращения боевых действий. Однако он также объявил «режим тишины», начиная с 00:00 в ночь на 6 мая.

Тем временем Москва еще трижды делала официальные заявления, в которых угрожала ударами по Киеву в том случае, если тот будет атаковать.