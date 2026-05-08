ВС РФ продвигаются на стыке Днепропетровской и Донецкой областей, взаимные обстрелы в ходе российского «перемирия». Что происходит на фронте

Вечером 7 мая в Минобороны РФ пообещали прекратить боевые действия и обстрелы в заявленный ранее период 8 и 9 мая и призвали украинскую сторону последовать этому примеру, а также вновь пригрозили, что нанесут массированный удар по центру Киева, если парад Победы в Москве подвергнется атаке. Утром 8 мая в ведомстве отчитались, что зафиксировали 1365 нарушений режима прекращения огня с украинской стороны, в том числе 153 обстрела из артиллерии и танков и 887 ударов дронами, а российские войска «зеркально реагировали», нанося ответные удары.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «с российской стороны не было даже попытки имитировать прекращение огня». «По состоянию на 7 утра было зафиксировано уже более 140 обстрелов позиций на фронте. Россияне провели за эту ночь 10 штурмовых действий, и больше всего — на Славянском направлении. Также нанесли более 850 ударов дронами разных типов: FPV, „Ланцет“ и другими. Были и ударные дроны», — говорится в заявлении.

Накануне вечером Владимир Зеленский записал видео, стоя у здания Офиса президента Украины на улице Банковой в центре Киева, в котором, в частности, рекомендовал представителям иностранных государств не посещать Москву в ближайшие дни. Президент Украины в очередной раз обошелся без прямой угрозы нанести удар по параду Победы.

Издание Der Spiegel сообщило об отмене аккредитаций иностранных журналистов на парад в Москве, который теперь будут освещать только российские СМИ. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков впоследствии отверг эту информацию, заявив, что аккредитации не лишили ни одного журналиста.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 8 мая 67 беспилотников, в том числе типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (56 БПЛА — 83,58% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 11 БПЛА в восьми локациях, а также падение обломков в семи локациях.

В Днепропетровской области в результате атак пострадали три человека, сообщили (1, 2) местные власти. Павлоградский, Никопольский и Синельниковский районы более 30 раз были атакованы беспилотниками, артиллерией и авиабомбами по состоянию на утро.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 7 мая (1, 2, 3, 4) 405 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Адыгеей, Крымским полуостровом, Удмуртией и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 8 мая были перехвачены 246 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Татарстаном, Московским регионом и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ночью беспилотники атаковали сразу несколько регионов России. Под удары попали Грозный, Ростов-на-Дону, Ярославль, Пермь и Москва.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ракетном ударе по Юго-Восточной промзоне на окраине Ростова-на-Дону, где «произошло возгорание складских помещений, обрушение здания склада». На территории промзоны находятся лакокрасочный завод «Эмпилс», а также филиал оборонного предприятия научно-технического центра «Радар», установили (1, 2) OSINT-аналитики. В городе также, по словам губернатора, загорелось дерево и были повреждены стекла и газовая труба в домах в Аэроклубовском переулке. В границах Железнодорожного района Ростова-на-Дону, где нанесен ущерб в результате падения обломков БПЛА, ввели режим ЧС, сообщил мэр Александр Скрябин.

Министерство транспорта заявило о попадании беспилотника в административное здание филиала аэронавигации в Ростове-на-Дону, из-за чего приостановили работу 13 аэропортов юга России. В здании офиса ночью был пожар, на его верхних этажах выбиты окна, рассказал журналист издания «Пост-», побывавший на месте. Издание «Агентство» сравнило коллапс в аэропортах с происходившим в первый день войны, когда из-за начавшихся боевых действий остановили работу более 10 аэропортов.

Губернатор Слюсарь также доложил о повреждениях в Таганроге и Батайске. В Мясниковском районе в селе Чалтырь повреждено 50 частных домов и три автомобиля. Везде обошлось без пострадавших.

В Пермском крае были атакованы «промышленные площадки», работников эвакуировали, «жертв и пострадавших нет», сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По сведениям издания «Пермь 36,6», в третий раз за девять дней под удар попал НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Подъезд к промзоне перекрыли. Издание Astra, проанализировав кадры очевидцев, подтвердило, что атакован был именно этот завод. Ответственность за удар взяла на себя СБУ. По сведениям OSINT-проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, на установке АВТ-5 завода зафиксирован пожар. В результате атаки на этот НПЗ накануне были повреждены два резервуара и установка АВТ-2, выяснили аналитики. В общей сложности за две атаки на завод было выведено из строя 30–50% мощностей первичной переработки нефти.

В Ярославле загорелся нефтеперерабатывающий завод «Славнефть‑ЯНОС», установило издание Astra по кадрам очевидцев. Губернатор Михаил Евраев написал лишь об отражении атаки беспилотников и отсутствии пострадавших. Комментируя атаку, Владимир Зеленский назвал этот завод «объектом нефтяной сферы, имевшим большое значение для финансирования российской войны». В результате была повреждена установка АВТ-3, на месте начался пожар, выяснили в проекте Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Ответственность за атаку взял на себя 1-й отдельный центр беспилотных систем ВСУ. «Славнефть‑ЯНОС» последний раз становился целью дронов 26 апреля 2026 года.