ВС РФ продвигаются на стыке Днепропетровской и Донецкой областей, взаимные обстрелы в ходе российского «перемирия». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении российские военные ведут атаки в районе Волчанска и на северо-востоке Харьковской области
- На Северском выступе заявляется о захвате ВС РФ села Кривая Лука на правом берегу Северского Донца
- На константиновском направлении продолжаются российские попытки охватить Константиновку с флангов
- На южно-донецком направлении подразделения ВС РФ продвигаются на стыке Днепропетровской и Донецкой областей
- Минобороны РФ отчиталось о многочисленных нарушениях российского «перемирия» и «зеркальных» ответах на них
- Украинские налеты на регионы России: под удар попали Грозный, Ростов-на-Дону, Ярославль, Пермь и Москва
- Опубликованы кадры ударов беспилотников по российскому военному транспорту в районе Мариуполя
- Расследование The Insider и издания Nordsint — китайские антенны для дронов поставляются в Россию под видом запчастей комбайнов
Обстановка на фронте
На харьковском направлении российские военные ведут атаки в районе Волчанска и на северо-востоке Харьковской области.
«Военкор» Юрий Котенок сообщает, что ВС РФ продвигаются в приграничье на северо-востоке Харьковской области, а также атакуют вдоль рек Волчья и Северский Донец в районе Волчанска. В то же время в Амбарном, которое «военкор» относит к «серой зоне», идут встречные бои.
На Северском выступе заявляется о захвате ВС РФ села Кривая Лука на правом берегу Северского Донца.
Минобороны РФ заявило о захвате села Кривая Лука на правом берегу Северского Донца. Российский военблогер Анатолий Радов подтверждает эту информацию со слов бойцов ВС РФ.
На константиновском направлении продолжаются российские попытки охватить Константиновку с флангов.
По сведениям Юрия Котенка, российские силы продолжают охватывать Константиновку по флангам, в частности наступая на Молочарку к северо-востоку от города и продвигаясь в Долгой Балке (до 2016 года — Артема) к юго-западу, а также ведут бои в центре Константиновки. Согласно карте DeepState, СОУ полностью контролируют Долгую Балку и большую часть Константиновки — «серые зоны» присутствуют только на восточной, юго-восточной и юго-западной окраинах.
На южно-донецком направлении подразделения ВС РФ продвигаются на стыке Днепропетровской и Донецкой областей.
По информации DeepState, ВС РФ продвинулись возле Орехова (до 2016 года — Петровского) и Филии в районе Новопавловки на стыке Днепропетровской и Донецкой областей. Исследователь под ником Playfra отмечает, что после многих месяцев встречных боев украинские войска оставили лесной массив в районе Филии, в результате чего противник получил плацдарм, с которого сможет атаковать линию ИФС, оставляя украинским операторам дронов СОУ относительно мало времени на реакцию.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» составил графики среднесуточного продвижения ВС РФ с конца 2023 года по месяцам на основе собственных оценок изменений ЛБС. Согласно расчетам проекта, темпы российского наступления в апреле 2026 года практически сравнялись с показателями за тот же месяц год назад.
Вечером 7 мая в Минобороны РФ пообещали прекратить боевые действия и обстрелы в заявленный ранее период 8 и 9 мая и призвали украинскую сторону последовать этому примеру, а также вновь пригрозили, что нанесут массированный удар по центру Киева, если парад Победы в Москве подвергнется атаке. Утром 8 мая в ведомстве отчитались, что зафиксировали 1365 нарушений режима прекращения огня с украинской стороны, в том числе 153 обстрела из артиллерии и танков и 887 ударов дронами, а российские войска «зеркально реагировали», нанося ответные удары.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «с российской стороны не было даже попытки имитировать прекращение огня». «По состоянию на 7 утра было зафиксировано уже более 140 обстрелов позиций на фронте. Россияне провели за эту ночь 10 штурмовых действий, и больше всего — на Славянском направлении. Также нанесли более 850 ударов дронами разных типов: FPV, „Ланцет“ и другими. Были и ударные дроны», — говорится в заявлении.
Накануне вечером Владимир Зеленский записал видео, стоя у здания Офиса президента Украины на улице Банковой в центре Киева, в котором, в частности, рекомендовал представителям иностранных государств не посещать Москву в ближайшие дни. Президент Украины в очередной раз обошелся без прямой угрозы нанести удар по параду Победы.
Издание Der Spiegel сообщило об отмене аккредитаций иностранных журналистов на парад в Москве, который теперь будут освещать только российские СМИ. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков впоследствии отверг эту информацию, заявив, что аккредитации не лишили ни одного журналиста.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 8 мая 67 беспилотников, в том числе типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (56 БПЛА — 83,58% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 11 БПЛА в восьми локациях, а также падение обломков в семи локациях.
В Днепропетровской области в результате атак пострадали три человека, сообщили (1, 2) местные власти. Павлоградский, Никопольский и Синельниковский районы более 30 раз были атакованы беспилотниками, артиллерией и авиабомбами по состоянию на утро.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 7 мая (1, 2, 3, 4) 405 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Адыгеей, Крымским полуостровом, Удмуртией и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 8 мая были перехвачены 246 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Татарстаном, Московским регионом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ночью беспилотники атаковали сразу несколько регионов России. Под удары попали Грозный, Ростов-на-Дону, Ярославль, Пермь и Москва.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ракетном ударе по Юго-Восточной промзоне на окраине Ростова-на-Дону, где «произошло возгорание складских помещений, обрушение здания склада». На территории промзоны находятся лакокрасочный завод «Эмпилс», а также филиал оборонного предприятия научно-технического центра «Радар», установили (1, 2) OSINT-аналитики. В городе также, по словам губернатора, загорелось дерево и были повреждены стекла и газовая труба в домах в Аэроклубовском переулке. В границах Железнодорожного района Ростова-на-Дону, где нанесен ущерб в результате падения обломков БПЛА, ввели режим ЧС, сообщил мэр Александр Скрябин.
Министерство транспорта заявило о попадании беспилотника в административное здание филиала аэронавигации в Ростове-на-Дону, из-за чего приостановили работу 13 аэропортов юга России. В здании офиса ночью был пожар, на его верхних этажах выбиты окна, рассказал журналист издания «Пост-», побывавший на месте. Издание «Агентство» сравнило коллапс в аэропортах с происходившим в первый день войны, когда из-за начавшихся боевых действий остановили работу более 10 аэропортов.
Губернатор Слюсарь также доложил о повреждениях в Таганроге и Батайске. В Мясниковском районе в селе Чалтырь повреждено 50 частных домов и три автомобиля. Везде обошлось без пострадавших.
В Пермском крае были атакованы «промышленные площадки», работников эвакуировали, «жертв и пострадавших нет», сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По сведениям издания «Пермь 36,6», в третий раз за девять дней под удар попал НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Подъезд к промзоне перекрыли. Издание Astra, проанализировав кадры очевидцев, подтвердило, что атакован был именно этот завод. Ответственность за удар взяла на себя СБУ. По сведениям OSINT-проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, на установке АВТ-5 завода зафиксирован пожар. В результате атаки на этот НПЗ накануне были повреждены два резервуара и установка АВТ-2, выяснили аналитики. В общей сложности за две атаки на завод было выведено из строя 30–50% мощностей первичной переработки нефти.
В Ярославле загорелся нефтеперерабатывающий завод «Славнефть‑ЯНОС», установило издание Astra по кадрам очевидцев. Губернатор Михаил Евраев написал лишь об отражении атаки беспилотников и отсутствии пострадавших. Комментируя атаку, Владимир Зеленский назвал этот завод «объектом нефтяной сферы, имевшим большое значение для финансирования российской войны». В результате была повреждена установка АВТ-3, на месте начался пожар, выяснили в проекте Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Ответственность за атаку взял на себя 1-й отдельный центр беспилотных систем ВСУ. «Славнефть‑ЯНОС» последний раз становился целью дронов 26 апреля 2026 года.
Утром дроны атаковали Грозный, сообщил чеченский оппозиционный канал NIYSO. В городе зафиксировано как минимум два взрыва. Один из них произошел в районе военной базы в Ханкале — пригороде Грозного, другой — у железнодорожного вокзала рядом со зданием УФСБ по Чечне, свидетельствует анализ изданий «Агентство» и Astra. На военной базе в Ханкале дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознаменной дивизии (в/ч 27777), входящей в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Вокзал расположен в центральной части Грозного — менее чем в 2 км от резиденции Рамзана Кадырова, примерно в 1,2 км от комплекса «Грозный-Сити» и в 120 м от здания управления ФСБ по Чечне. По сведениям канала Niyso, один из дронов поразил здание УФСБ в селе Знаменское.
После полуночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате 27 беспилотников на подлете к столице. Из-за атаки ограничения на полеты вводились в аэропортах Внуково и Домодедово. Налет дронов, предпринятый на Москву в минувшие сутки, стал одним из самых массовых с начала года, передает ТАСС. За сутки был сбит 61 БПЛА.
В Липецкой области обломки дрона упали на частный дом, ранения получил девятилетний мальчик, заявил губернатор Игорь Артамонов.
В результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В селе Казачья Лисица из-за атаки на трактор мужчина получил осколочные ранения. В селе Гора-Подол дрон ударил по территории частного домовладения — пострадали две женщины. За медицинской помощью обратилась 11-летняя девочка, получившая баротравму при атаке беспилотника в селе Таврово накануне.
Более 100 БПЛА атаковали ночью оккупированную Луганскую область, сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник. «Серьезный удар пришелся по промышленной зоне в Ровеньках». Повреждены прилегающие частные дома, обошлось без жертв. Украинские каналы публикуют (1, 2) кадры атаки.
Женщина 1953 года рождения погибла в Великой Лепетихе в оккупированной части Херсонской области при атаке БПЛА, сообщил «губернатор» Владимир Сальдо.
В 1-м корпусе Национальной гвардии Украины «Азов» опубликовали кадры применения дронов по российскому военному транспорту в районе Мариуполя. Глава украинского Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко, в свою очередь, опубликовал кадры с горящим военным грузовиком «Урал» в том же районе. Исследователь под ником imi(m) уточнил геопривязку в 100 км от ЛБС несколько севернее Мариуполя и поделился еще одним видео, на котором в том же районе в поисках цели барражирует украинский БПЛА Hornet.
В результате атаки на нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленобласти 5 мая была повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-2, предназначенная для первичной переработки нефти и ее разделения на фракции, выяснил проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ по спутниковым снимкам.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 6 мая по 20:00 7 мая в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о девяти погибших и 96 пострадавших мирных жителях.
Потери
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что подразделения СБС в ночь на 7 мая поразили 22 военных объекта в российском тылу, в том числе две пусковые установки ЗРК «Бук» и ЗРК «Стрела-10».
Вооружения и военная техника
Китайская компания поставляет в Россию антенны для дронов с защитой от РЭБ под видом комплектующих для зерноуборочных комбайнов, установило совместное расследование The Insider и издания Nordsint. Несмотря на такую конспирацию, поставки осуществляются через подставную компанию в том числе на завод по производству «Шахедов» в Алабуге.
Сергей «Флеш» Бескрестнов приводит информацию о ценах на российские БПЛА для «миддлстрайка». На фоне всех остальных выделяется «Молния», стоимость которой составляет всего $1600, что в 20–40 раз меньше, чем для других образцов.
В сети появилось видео немецкой БРЭМ Bergepanzer 2 на вооружении СОУ с дополнительным противодроновым бронированием из расплетенных металлических тросов, установленных на каркас.
