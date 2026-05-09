Кремль впервые заменил демонстрацию вооружений на видеоклипы с ракетами и дронами

Владимир Путин смотрит ролики с военной техникой. Кадр из трансляции парада 9 мая 2026 года.

Во время парада Победы 9 мая российские власти впервые показали не проход военной техники, а видеоролики с её участием. В трансляцию парада были встроены заранее подготовленные клипы с эффектными кадрами стрельб, пусков ракет и работы различных видов вооружений. Ролики транслировались и непосредственно на Красной площади. По словам Путина, парада вооружений не было «не только по соображениям безопасности, но и чтобы сосредоточить внимание на СВО».

В них учения с участием РСЗО, операторов беспилотников и пролёты дронов, а также пуски крылатых ракет, военные корабли и полет истребителей. Также в роликах упоминались лазерный комплекс «Пересвет» и гиперзвуковой планирующий блок «Авангард». Диктор на Красной площади заявил, что лазер «Пересвет» «способен выводить из строя спутники, атмосферные летательные аппараты, включая крылатые ракеты». Однако с момента официального объявления о существовании комплекса в 2018 году российские власти так и не представили подтверждений его реального боевого применения или способности перехватывать цели. Во время регулярных атак украинских беспилотников на территорию России о применении «Пересвета» также не сообщалось.

Так же обстоит ситуация и с «Авангардом», который Путин представил ранее как оружие, которого «нет в мире ни у кого», при этом нет никаких независимых доказательств хоть одного применения этого вооружения. Проблема в том, что «Авангард», «Сармат», «Кинжал», «Посейдон», «Циркон» и другие образцы путинского «чудо-оружия» годами используются Кремлём как инструмент давления и демонстрации силы. Во время войны против Украины к этому набору добавилась ракета средней дальности «Орешник».

При этом реальная военная эффективность большинства этих систем остаётся под вопросом: применяемое против Украины оружие не оказало решающего влияния на ход войны, а часть заявленных разработок, предназначенных для ядерного сдерживания, до сих пор не подтверждена как полностью готовая к применению.

Значительная часть техники, показанной в видеороликах, практически не используется российской армией в войне против Украины либо присутствует там в крайне ограниченном количестве. Речь, в частности, идёт о БМД-4 и БМПТ «Терминатор», которые остаются скорее штучными образцами. 

При этом диктор утверждал, что именно подготовка с использованием БМПТ «Терминатор» обеспечивает успехи российских войск.

«Успешные действия гвардейского соединения группировки войск “Центр” в зоне СВО достигаются проведением ежедневной подготовки с боевой стрельбой танковых экипажей при взаимодействии с боевыми машинами поддержки танков “Терминатор”», — говорилось в трансляции.

При этом в роликах демонстрировалось и вооружение, активно применяющееся Россией в войне против Украины. В трансляцию вошли кадры с БПЛА «Герань-5», тактическими дронами «Молния-2» и «Ланцет», а также иранскими беспилотниками «Шахед», которые в России используются под названием «Герань-2». Именно эти дроны регулярно применяются для ударов по украинским городам и инфраструктуре.

