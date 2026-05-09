Территория зоны «Алабуга», где собирают дроны «Герань» для войны, за год увеличилась на 340 га

На снимках видна строящаяся дорога, ведущая от М-12 к «Алабуге».

Кроме того, за год были построены новые жилые и производственные помещения в центральной части ОЭЗ, строительство новых ангаров продолжается в северной части.

В «Алабуге» налажено производство российских ударных дронов «Герань», разработанных на базе иранских «Шахедов». Сборкой беспилотников занимаются, в частности, студенты колледжа «Алабуга Политех», в том числе несовершеннолетние. В апреле Евросоюз ввел санкции против гендиректора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева в рамках 20-го пакета санкций против России.