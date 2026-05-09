Территория зоны «Алабуга», где собирают дроны «Герань» для войны, за год увеличилась на 340 га

Строительство на территории (ОЭЗ) «Алабуга», май 2026. Спутниковый снимок Planet Labs Inc.

Площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане за последний год увеличилась на 340 гектаров, выяснило «Радио Свобода», сравнив спутниковые снимки территории, сделанные в мае 2025 и мае 2026 года. В апреле текущего года строительные работы начались также к югу от ОЭЗ «Алабуга», по другую сторону проходящей рядом с зоной трассы М-12 «Восток».

Южная часть ОЭЗ «Алабуга», май 2025

Фото: Planet Labs Inc. / «Радио Свобода»

Южная часть ОЭЗ «Алабуга», май 2026

На снимках видна строящаяся дорога, ведущая от М-12 к «Алабуге».

Кроме того, за год были построены новые жилые и производственные помещения в центральной части ОЭЗ, строительство новых ангаров продолжается в северной части.

В «Алабуге» налажено производство российских ударных дронов «Герань», разработанных на базе иранских «Шахедов». Сборкой беспилотников занимаются, в частности, студенты колледжа «Алабуга Политех», в том числе несовершеннолетние. В апреле Евросоюз ввел санкции против гендиректора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева в рамках 20-го пакета санкций против России.

