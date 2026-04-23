В 20-й пакет санкций вошли ограничения против российских криптоплатформ, новые ограничения для «теневого флота», 120 физлиц и компаний

Совет Европы принял 20-й пакет санкций против России — крупнейший за два года по числу персональных ограничений. В него вошли 120 новых индивидуальных листингов и масштабные секторальные меры, затрагивающие энергетику, финансы, торговлю и военно-промышленный комплекс. В документе, опубликованном на сайте Совета Европы, перечисляются конкретные сферы, которые затронуты новыми ограничениями:

Энергетика и «теневой флот»

Создана правовая база для будущего запрета морских услуг при перевозке российской нефти и нефтепродуктов — в координации с G7 и коалицией по поддержанию ценового потолка. До этого несколько СМИ сообщили, что изначально в 20-м пакете должен был быть полный запрет на транспортировку российской нефти, но его введение было решено отложить.

Введены 36 адресных санкций против компаний российского нефтяного сектора — от разведки и добычи до переработки и транспортировки.

Под запрет на заход в порты ЕС и на получение широкого спектра услуг попали еще 46 судов «теневого флота». Общее их число под ограничениями достигло 632.

Введен обязательный комплаенс при продаже танкеров, чтобы затруднить расширение российского «теневого флота».

Запрещено техническое обслуживание и иные услуги для российских СПГ-танкеров и ледоколов.

С января 2027 года запрещается предоставление услуг СПГ-терминалов российским структурам или компаниям под российским контролем.

Введен запрет на транзакции с портами Мурманска и Туапсе, а также с нефтяным терминалом индонезийского порта Каримун — за обход ценового потолка.

Финансы и криптовалюты

Запрет на транзакции введен против 20 российских банков.

Аналогичные ограничения введены против четырех финансовых организаций из третьих стран за содействие обходу санкций или связи с российской системой межбанковских сообщений СПФС.

Впервые ограничения введены против кыргызстанской структуры, торгующей стейблкоином A7A5, используемым Россией для обхода санкций.

Полный отраслевой запрет распространяется на российских криптопровайдеров и платформы, обеспечивающие перевод и обмен криптоактивов.

Запрещены транзакции с криптовалютой RUBx и любая поддержка со стороны ЕС разработки цифрового рубля.

Запрещены неттинговые сделки с российскими агентами.

Военно-промышленный комплекс

Санкции введены против 58 компаний и связанных с ними лиц, причастных к разработке и производству военной продукции, в том числе дронов.

Под ограничения попали 16 структур из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана и Беларуси, поставлявших товары двойного назначения или вооружения российскому ВПК.

Экспортные ограничения расширены на 60 новых компаний, в том числе из Китая (включая Гонконг), Турции и ОАЭ.

Торговля

Введен запрет на экспорт станков с ЧПУ и радиоаппаратуры в Кыргызстан из-за высокого риска реэкспорта в Россию.

Под ограничения экспорта в Россию попали лабораторное стекло, высокоэффективные смазочные материалы, энергоемкие вещества, химикаты, изделия из вулканизированной резины, стальные изделия, инструменты металлообработки и промышленные тракторы общей стоимостью свыше €360 млн.

Расширены импортные ограничения на российское сырье, металлы, отдельные минералы, металлолом, химикаты, изделия из вулканизированной резины и дубленые меха общей стоимостью свыше €570 млн.

Введена квота на импорт аммиака.

Ответственность и пропаганда

В санкционный список внесены пять человек, причастных к депортации и принудительной передаче украинских детей, а также одна организация. Отдельно под ограничения попали четыре человека, причастных к присвоению украинского культурного наследия.

С начала войны Россия депортировала или принудительно переместила, по оценкам ЕС, около 20 тысяч украинских детей.

Под санкции попали четыре пропагандиста, в том числе работающие на государственных площадках.

Прочие меры

Запрещено предоставление России услуг в сфере кибербезопасности.

Запрет на телевещание распространен на сайты-зеркала запрещенных структур.

Ужесточены требования к отслеживаемости происхождения бриллиантов — импортеры обязаны подтверждать, что камни не добыты и не обработаны в России.

Введены правовые инструменты защиты европейских компаний от нарушения их интеллектуальной собственности и незаконной экспроприации в России.

Кроме того, три новых листинга касаются белорусского ВПК и режима Лукашенко, также впервые под санкции попало китайское государственное предприятие. Режим санкций против Беларуси продлен до 28 февраля 2027 года.

В санкционные списки были в том числе включены:

Михаил Пиотровский — директор Эрмитажа

Сергей Обрывалин — первый замминистра культуры РФ

Тимати (Тимур Юнусов) — певец и предприниматель

Владимир Лепин — генконструктор концерна «Калашников»

Алексей Ртищев — начальник войск РХБЗ

МФТИ

«Славнефть» и связанные структуры («Башнефть», ряд НПЗ)

«Газпром СПГ технологии» и «Газпромнефть марин бункер»

Тимур Шагивалеев — гендиректор ОЭЗ «Алабуга» (производство дронов «Герань»)

Илья Щербович — глава United Capital Partners, инвестиции в нефтепереработку совместно с «Роснефтью»

Антон Анисимов — замглавреда RT и главред Sputnik

Андрей Марченко — замначальника войск РХБЗ

«Краснозаводский химический завод» — производство взрывчатки и боеприпасов

«Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш») — производство баллистических ракет «Сармат»

НПО автоматики им. Семихатова — компоненты для МБР «Булава», «Синева»

Сразу 8 компаний из расследования The Insider о производителях дронов в россии попали под санкции: ЦУГАМ, АО «Технодрон», ООО «Архангел-Центр», ООО «АТЛАНТ АЭРО», ООО «Гаскар Групп», АО «Оптико-Механическое Kонструкторское бюро ‘Астрон’», ООО «Аэро-ХИТ», ООО Симбирское Конструкторское Бюро «Пиранья», а также директор ЦУГАМ Ольга Соколова

ООО СКБ «Пиранья» — выпускает до 10 тысяч FPV-дронов в месяц, уже находилась под санкциями США после расследования The Insider

«Промсинтез» (Чапаевск) — производство тротила и взрывчатки

CJSC TengriCoin (Кыргызстан) — торговля стейблкоином A7A5 через Промсвязьбанк

«Согласие» — страховщик танкеров «теневого флота»

Altrum Group FZCO (ОАЭ) — управляет значительной частью «теневого флота», контролирует 2Rivers Group

Фёдор Чудинов — боксер, депутат, связан с байкерами «Ночные волки»

Также под санкции попала китайская ETS Solutions, про которую The Insider писал в 2024 году

Проект 20-го пакета санкций Еврокомиссия представила еще в феврале. Его принятие затянулось из-за вето Венгрии, заблокировавшей его до возобновления Украиной поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». 23 апреля они были возобновлены.