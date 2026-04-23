В 20-й пакет санкций вошли ограничения против российских криптоплатформ, новые ограничения для «теневого флота», 120 физлиц и компаний

Совет Европы принял 20-й пакет санкций против России — крупнейший за два года по числу персональных ограничений. В него вошли 120 новых индивидуальных листингов и масштабные секторальные меры, затрагивающие энергетику, финансы, торговлю и военно-промышленный комплекс. В документе, опубликованном на сайте Совета Европы, перечисляются конкретные сферы, которые затронуты новыми ограничениями:
Энергетика и «теневой флот»
- Создана правовая база для будущего запрета морских услуг при перевозке российской нефти и нефтепродуктов — в координации с G7 и коалицией по поддержанию ценового потолка. До этого несколько СМИ сообщили, что изначально в 20-м пакете должен был быть полный запрет на транспортировку российской нефти, но его введение было решено отложить.
- Введены 36 адресных санкций против компаний российского нефтяного сектора — от разведки и добычи до переработки и транспортировки.
- Под запрет на заход в порты ЕС и на получение широкого спектра услуг попали еще 46 судов «теневого флота». Общее их число под ограничениями достигло 632.
- Введен обязательный комплаенс при продаже танкеров, чтобы затруднить расширение российского «теневого флота».
- Запрещено техническое обслуживание и иные услуги для российских СПГ-танкеров и ледоколов.
- С января 2027 года запрещается предоставление услуг СПГ-терминалов российским структурам или компаниям под российским контролем.
- Введен запрет на транзакции с портами Мурманска и Туапсе, а также с нефтяным терминалом индонезийского порта Каримун — за обход ценового потолка.
Финансы и криптовалюты
- Запрет на транзакции введен против 20 российских банков.
- Аналогичные ограничения введены против четырех финансовых организаций из третьих стран за содействие обходу санкций или связи с российской системой межбанковских сообщений СПФС.
- Впервые ограничения введены против кыргызстанской структуры, торгующей стейблкоином A7A5, используемым Россией для обхода санкций.
- Полный отраслевой запрет распространяется на российских криптопровайдеров и платформы, обеспечивающие перевод и обмен криптоактивов.
- Запрещены транзакции с криптовалютой RUBx и любая поддержка со стороны ЕС разработки цифрового рубля.
- Запрещены неттинговые сделки с российскими агентами.
Военно-промышленный комплекс
- Санкции введены против 58 компаний и связанных с ними лиц, причастных к разработке и производству военной продукции, в том числе дронов.
- Под ограничения попали 16 структур из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана и Беларуси, поставлявших товары двойного назначения или вооружения российскому ВПК.
- Экспортные ограничения расширены на 60 новых компаний, в том числе из Китая (включая Гонконг), Турции и ОАЭ.
Торговля
- Введен запрет на экспорт станков с ЧПУ и радиоаппаратуры в Кыргызстан из-за высокого риска реэкспорта в Россию.
- Под ограничения экспорта в Россию попали лабораторное стекло, высокоэффективные смазочные материалы, энергоемкие вещества, химикаты, изделия из вулканизированной резины, стальные изделия, инструменты металлообработки и промышленные тракторы общей стоимостью свыше €360 млн.
- Расширены импортные ограничения на российское сырье, металлы, отдельные минералы, металлолом, химикаты, изделия из вулканизированной резины и дубленые меха общей стоимостью свыше €570 млн.
- Введена квота на импорт аммиака.
Ответственность и пропаганда
- В санкционный список внесены пять человек, причастных к депортации и принудительной передаче украинских детей, а также одна организация. Отдельно под ограничения попали четыре человека, причастных к присвоению украинского культурного наследия.
- С начала войны Россия депортировала или принудительно переместила, по оценкам ЕС, около 20 тысяч украинских детей.
- Под санкции попали четыре пропагандиста, в том числе работающие на государственных площадках.
Прочие меры
- Запрещено предоставление России услуг в сфере кибербезопасности.
- Запрет на телевещание распространен на сайты-зеркала запрещенных структур.
- Ужесточены требования к отслеживаемости происхождения бриллиантов — импортеры обязаны подтверждать, что камни не добыты и не обработаны в России.
- Введены правовые инструменты защиты европейских компаний от нарушения их интеллектуальной собственности и незаконной экспроприации в России.
Кроме того, три новых листинга касаются белорусского ВПК и режима Лукашенко, также впервые под санкции попало китайское государственное предприятие. Режим санкций против Беларуси продлен до 28 февраля 2027 года.
В санкционные списки были в том числе включены:
- Михаил Пиотровский — директор Эрмитажа
- Сергей Обрывалин — первый замминистра культуры РФ
- Тимати (Тимур Юнусов) — певец и предприниматель
- Владимир Лепин — генконструктор концерна «Калашников»
- Алексей Ртищев — начальник войск РХБЗ
- МФТИ
- «Славнефть» и связанные структуры («Башнефть», ряд НПЗ)
- «Газпром СПГ технологии» и «Газпромнефть марин бункер»
- Тимур Шагивалеев — гендиректор ОЭЗ «Алабуга» (производство дронов «Герань»)
- Илья Щербович — глава United Capital Partners, инвестиции в нефтепереработку совместно с «Роснефтью»
- Антон Анисимов — замглавреда RT и главред Sputnik
- Андрей Марченко — замначальника войск РХБЗ
- «Краснозаводский химический завод» — производство взрывчатки и боеприпасов
- «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш») — производство баллистических ракет «Сармат»
- НПО автоматики им. Семихатова — компоненты для МБР «Булава», «Синева»
- Сразу 8 компаний из расследования The Insider о производителях дронов в россии попали под санкции: ЦУГАМ, АО «Технодрон», ООО «Архангел-Центр», ООО «АТЛАНТ АЭРО», ООО «Гаскар Групп», АО «Оптико-Механическое Kонструкторское бюро ‘Астрон’», ООО «Аэро-ХИТ», ООО Симбирское Конструкторское Бюро «Пиранья», а также директор ЦУГАМ Ольга Соколова
- ООО СКБ «Пиранья» — выпускает до 10 тысяч FPV-дронов в месяц, уже находилась под санкциями США после расследования The Insider
- «Промсинтез» (Чапаевск) — производство тротила и взрывчатки
- CJSC TengriCoin (Кыргызстан) — торговля стейблкоином A7A5 через Промсвязьбанк
- «Согласие» — страховщик танкеров «теневого флота»
- Altrum Group FZCO (ОАЭ) — управляет значительной частью «теневого флота», контролирует 2Rivers Group
- Фёдор Чудинов — боксер, депутат, связан с байкерами «Ночные волки»
- Также под санкции попала китайская ETS Solutions, про которую The Insider писал в 2024 году
Проект 20-го пакета санкций Еврокомиссия представила еще в феврале. Его принятие затянулось из-за вето Венгрии, заблокировавшей его до возобновления Украиной поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». 23 апреля они были возобновлены.