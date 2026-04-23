ЕС впервые задействовал механизм против обхода санкций через третьи страны, в частности ввел ограничения против компании из Кыргызстана

ЕС впервые задействовал механизм против обхода санкций через третьи страны:

Ввел санкции против кыргызстанской компании — под санкции попала организация из Кыргызстана, управляющая криптобиржей, на которой торгуются значительные объемы стейблкоина A7A5, пишет Reuters. Название компании пока не раскрывается — документ еще не опубликован.

Запретил операции с терминалом нефтяного порта Каримун в Индонезии.

Ввел положения, защищающие интеллектуальную собственность и компании ЕС от российских судебных исков в третьих странах.

В 19-м пакете санкций ЕС (октябрь 2025 года) были введены ограничения непосредственно против стейблкоина A7A5, эмитента в Кыргызстане и оператора площадки, где он торгуется. Это цифровой актив, привязанный к рублю и обеспеченный депозитами российского Промсвязьбанка, который находится под санкциями ЕС, США и Великобритании.

Токен был создан компанией A7, занимающейся трансграничными платежами. Она связана с бизнесменом Иланом Шором и Промсвязьбанком. Как ранее писал The Insider, A7 и ее структуры помогают российскому бизнесу проводить международные расчеты, затрудненные из-за санкций, в том числе через криптовалютную инфраструктуру.