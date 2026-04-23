ЕС запретил продавать в Кыргызстан станки с ЧПУ, чтобы избежать реэкспорта в РФ. О таком пути обхода санкций ранее писал The Insider

В 20-й пакет европейских санкций против России вошел запрет на экспорт в Кыргызстан станков с цифровым управлением и радиооборудования. В пресс-релизе сообщается, что «решение принято после тщательного анализа торговых данных, показавших значительный рост реэкспорта наиболее важных товаров через Кыргызстан в Россию».

Как неоднократно писал ранее The Insider, в прошлом европейские предприятия использовали Кыргызстан для транзита в Россию различного оборудования, в том числе для оборонных производств.

В частности, кыргызская компания «Интерстайл плюс» уже попала под санкции США вместе с российским партнером — ООО «Альянс», закупавшим через нее чешские станки. Как выяснил The Insider, учредителей «Интерстайл плюс» и ООО «Альянс» связывали личные отношения: оба увлекались рыбалкой и выступали на соревнованиях в одной команде.

Компания KLC group SIA, зарегистрированная в Юрмале и учрежденная латвийцем Робертсом Кальве, в 2024 году экспортировала в Россию промышленную автоматику западного производства на сумму $1,3 млн. По документам поставки шли через Казахстан и Кыргызстан, действительными покупателями были две связанные фирмы: «Ай-Ти-Си» и «Ай-Ти-Си-Проект», которые затем продавали оборудование российским заводам.

Газета Financial Times 2 марта написала, что Кыргызстан собирается подать в суд на Евросоюз в случае, если тот введет против этой страны санкции за реэкспорт в Россию товаров двойного назначения, со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Кыргызстана Данияра Амангельдиева. В то же время в беседе с The Insider Амангельдиев опроверг сообщение о готовности Кыргызстана подать в суд на ЕС, заявив, что произошло недоразумение и что киргизские власти, напротив, готовы принять меры против компаний, поставляющих Москве подсанкционные товары.

Под новые санкции также попала организация из Кыргызстана, управляющая криптобиржей, на которой торгуются значительные объемы стейблкоина A7A5. Это цифровой актив, привязанный к рублю и обеспеченный депозитами российского Промсвязьбанка, который находится под санкциями ЕС, США и Великобритании.