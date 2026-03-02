«Мы готовы закрыть компании, которые поставляют в РФ запрещенные товары». Вице-премьер Кыргызстана опроверг сообщения о планах судиться с ЕС

Британская газета Financial Times 2 марта написала, что Кыргызстан собирается подать в суд на Евросоюз в случае, если тот введет против этой страны санкции за реэкспорт в Россию товаров двойного назначения. FT ссылается на первого заместителя председателя правительства Кыргызстана Данияра Амангельдиева. В то же время в беседе с The Insider Амангельдиев опроверг сообщение о готовности Кыргызстана подать в суд на ЕС, заявив, что произошло недоразумение и что киргизские власти, напротив, готовы принять меры против компаний, поставляющих Москве подсанкционные товары.

Что сообщила FT

Европейская комиссия предложила запретить продажу Кыргызстану определенных товаров, которые могут иметь военное применение, поскольку считает, что киргизские компании наладили их поставки в Россию, пишет FT со ссылкой на документы ЕС. Там говорится, что Кыргызстан реэкспортирует товары двойного назначения, такие как станки и электроника, используемые при изготовлении оружия и беспилотников. Если описанные меры будут приняты, они станут первым случаем применения вторичных санкций ЕС в отношении государства, отмечает издание.

«Это решение [ввести вторичные санкции] будет иметь последствия для нашего имиджа. Если такое решение будет принято, мы будем готовы оспорить его в суде. <...> Мы категорически против торговли запрещенными товарами», — цитирует газета Амангельдиева. Далее со слов вице-премьера сообщается, что Бишкек в феврале передал ЕС пакет документов, в которых описаны усилия, предпринимаемые киргизскими властями, чтобы предотвратить нарушение санкций против России. Также Амангельдиев подчеркнул, что Брюссель не обозначил, какие именно шаги Бишкек должен предпринять, чтобы доказать соблюдение санкционного режима и избежать вторичных санкций.

Что говорит вице-премьер Кыргызстана

В беседе с The Insider Данияр Амангельдиев подтвердил, что дал интервью Financial Times в преддверии визита специального представителя ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана, с которым правительство Кыргызстана ведет переговоры. Однако, по словам вице-премьера, он не говорил, что киргизские власти собираются подавать на ЕС в суд из-за возможных вторичных санкций.

«Речь шла о деньгах киргизско-российского фонда развития с государственным участием, которые застряли в бельгийском дипозитарии Euroclear. Там порядка €140 млн. Мы можем начинать рассматривать этот вопрос — не в судебном порядке, а в целом. Мы рассматриваем его не с ЕС, а именно с Бельгией — и конкретно с Euroclear. Планов подавать в суд на ЕС у нас нет, и мы такого не заявляли.

Мы ведем диалог с департаментом О’Салливана, с отдельными странами. Если конкретная страна имеет к нам претензии, что мы обходим санкции, мы готовы доказывать, что мы этого не делаем. Мы готовы выработать план мер по борьбе с обходом санкций. Мы показали наши балансы, торговые операции. Да, возможно, есть какие-то отклонения со стороны частных компаний [после начала полномасштабного российского вторжения в Украину], но мы выразили готовность применить собственные санкции по отношению к этим компаниям, вплоть до аннулирования их регистрации.

Для этого и нужна была миссия О’Салливана, чтобы мы на местах показали, что картина не такая плохая, что мы умеем мониторить ситуацию, мы можем ее контролировать, мы можем на нее влиять. После его визита мы договорились о том, что выработаем конкретный план для уменьшения санкционных рисков. Кроме того, мы надеемся, что к маю нам удастся добиться исключения из санкционных списков двух наших банков, которые были туда необоснованно включены. По крайней мере, департамент О’Салливана подготовит записку о возможности снятия санкций, если мы выполним ряд пожеланий».

Амангельдиев подчеркнул, что Кыргызстан не может себе позволить конфликтовать ни с Евросоюзом, ни с Россией.

«Россия — наш основной экономический партнер, мы очень сильно зависим от нее экономически. Я это всегда объясняю нашим европейским партнерам. Поэтому выполнять их требования на 100% мы не можем. Но в отношении товаров, которые используются для создания оружия, у нас четкая позиция: мы это не поддерживаем и не будем пропускать такую продукцию. Но в том, что касается традиционной торговли [с Россией], здесь вообще никаких ограничений быть не может, потому что это основа нашей экономической безопасности.

Но и попадать под европейские санкции нам нельзя, потому что у нас очень большие инвестиционные проекты и с ЕС, и с миром в целом».

Визит спецпредставителя ЕС

26 февраля спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан дал пресс-конференцию по итогам визита в Кыргызстан.

«Один из вопросов, который нас беспокоит, — это ваша финансовая система, банки, криптовалюта и ввоз определенных товаров. Некоторые компании уже попали в 19-й пакет санкций от ЕС, и мы обсуждаем это с властями. Мы уже встретились с представителями Нацбанка, Минэкономики, с представителями МИД и администрации президента» (цитата по изданию Kaktus).

На пресс-конференции было сказано также, что особо отслеживаются около 80 товаров двойного назначения, которые поставляются из Европы в Кыргызстан. В российском оружии были обнаружены 50 из них, еще около 30 используются для его создания.

