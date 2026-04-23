Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.83

EUR

87.53

OIL

97.22

Поддержите нас

708

 

 

 

 

 

Новости

Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций в отношении России и кредит для Украины

The Insider
Иллюстрация к материалу

Евросоюз официально одобрил 20-й пакет санкций в отношении России. Об этом написала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. 

Помимо окончательного принятия санкционного пакета, Европейский совет также официально одобрил выделение кредита Украине в размере €90 млрд:

«Российская экономика, пострадавшая от войны, испытывает всё большее давление, в то время как Украина получает значительную поддержку. Мы предоставим Украине всё необходимое для того, чтобы она могла удержать свои позиции, пока Путин не поймет, что его война ни к чему не приведет», — написала Каллас. 

Накануне Европейский союз официально запустил процедуру разблокирования кредита Украине в размере €90 млрд и принятия 20-го пакета санкций. Импульсом для этого стало восстановление нефтепровода «Дружба», поврежденного российскими беспилотниками в январе. 

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Киев ожидает первый транш в рамках европейского кредита уже в конце мая — начале июня. Он говорил, что эти средства будут направлены на усиление армии, производство и закупку вооружения и на соцподдержку населения. 

В пресс-релизе на сайте Совета ЕС уточняется, что треть средств — €30 млрд — пойдет на макроэкономическую поддержку Украины, а остальные деньги будут инвестициями в оборонную промышленность страны, а также смогут быть потрачены на закупку оружия. Уточняется, что кредит будет погашен «за счет репараций, причитающихся Украине от России». 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте