Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций в отношении России и кредит для Украины

Евросоюз официально одобрил 20-й пакет санкций в отношении России. Об этом написала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Помимо окончательного принятия санкционного пакета, Европейский совет также официально одобрил выделение кредита Украине в размере €90 млрд:

«Российская экономика, пострадавшая от войны, испытывает всё большее давление, в то время как Украина получает значительную поддержку. Мы предоставим Украине всё необходимое для того, чтобы она могла удержать свои позиции, пока Путин не поймет, что его война ни к чему не приведет», — написала Каллас.

Накануне Европейский союз официально запустил процедуру разблокирования кредита Украине в размере €90 млрд и принятия 20-го пакета санкций. Импульсом для этого стало восстановление нефтепровода «Дружба», поврежденного российскими беспилотниками в январе.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Киев ожидает первый транш в рамках европейского кредита уже в конце мая — начале июня. Он говорил, что эти средства будут направлены на усиление армии, производство и закупку вооружения и на соцподдержку населения.

В пресс-релизе на сайте Совета ЕС уточняется, что треть средств — €30 млрд — пойдет на макроэкономическую поддержку Украины, а остальные деньги будут инвестициями в оборонную промышленность страны, а также смогут быть потрачены на закупку оружия. Уточняется, что кредит будет погашен «за счет репараций, причитающихся Украине от России».