ЕС начал процесс разблокировки кредита Украине на €90 млрд и принятия новых санкций против России

The Insider
Европейский союз официально запустил процедуру разблокирования кредита Украине в размере €90 млрд и принятия 20-го пакета санкций против России. Импульсом стало восстановление нефтепровода «Дружба», поврежденного российскими беспилотниками в январе.

Процедура стартовала в среду на встрече послов в Брюсселе. Страны-члены получили 24 часа на регистрацию возражений. 

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о восстановлении трубопровода, и уже в среду прокачка нефти возобновилась. «ЕС попросил Украину отремонтировать нефтепровод „Дружба“, который был разрушен Россией. Мы его отремонтировали. Мы надеемся, что ЕС также выполнит согласованные обязательства», — заявил Зеленский.

Кредит на €90 млрд на протяжении нескольких месяцев блокировал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, обвиняя Киев в намеренном прекращении поставок нефти по политическим причинам. После победы на венгерских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр обещал наладить отношения с ЕС и разблокировать замороженные Брюсселем средства. 

Параллельно Словакия совместно с Венгрией блокировала новый пакет санкций против России — также ссылаясь на ситуацию с «Дружбой». Братислава заявила, что снимет вето, как только нефть снова начнет поступать в страну. Возобновление поставок нефти в Венгрию и Словакию ожидается не позже 23 апреля, сообщила венгерская MOL. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не одобрит новые санкции ЕС без «реального открытия» нефтепровода «Дружба».

