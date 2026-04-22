«Укртранснафта» сообщила о готовности возобновить поставки по трубопроводу «Дружба». Они могут начаться уже завтра

Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что украинская «Укртранснафта» официально проинформировала ее о завершении ремонта на украинской части трубопровода «Дружба». Поставки по нему могут начаться уже завтра.

В сообщении на сайте MOL говорится, что украинские партнеры готовы возобновить транспортировку сырой нефти в Венгрию и Словакию, однако точной даты не называют. Накануне о том, что Украина завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода «Дружба» и готова возобновить его работу, говорил также президент Владимир Зеленский.

Как пишет Reuters со ссылкой на источник в отрасли, поставки могут начаться уже завтра, 23 апреля.

«Перекачка нефти запланирована на завтра в обеденное время. MOL уже направила запросы на первые объемы, которые будут распределены поровну между Венгрией и Словакией», — цитирует агентство своего собеседника.

Обновлено 13:30. О том, что возобновление поставок по нефтепроводу ожидается 23 апреля, также пишет министр экономики Словакии Дениса Сакова.

Конфликт вокруг «Дружбы» обострился после остановки прокачки нефти в конце января. В пресс-релизе венгерской энергетической компании уточняется, что форс-мажорные обстоятельства действовали с 27 января по 21 апреля.

В Киеве утверждали, что трубопровод был поврежден в результате российского удара. В Будапеште, однако, считали, что речь идет не о технических проблемах, а о политическом давлении перед предстоящими парламентскими выборами. Венгрия и Словакия требовали возобновить прокачку нефти, ссылаясь на действующие соглашения и разрешение ЕС на импорт российских энергоресурсов до 2027 года.

В конце марта премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет поставлять газ в Украину до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти.