Поврежденный участок «Дружбы» в Украине отремонтирован — Зеленский

Украина завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода «Дружба» и готова возобновить его работу. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, восстановительные работы на украинском сегменте трубопровода уже выполнены. Специалисты обеспечили базовые условия для функционирования системы и оборудования, что позволяет говорить о возможности восстановления прокачки нефти.

«Как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода „Дружба“, который был поврежден российским ударом. Нефтепровод может возобновить работу. Хотя никто сейчас не может гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся, наши специалисты обеспечили базовые условия для восстановления работы системы трубопровода и оборудования».

Президент также связал восстановление «Дружбы» с перспективой разблокирования пакета финансовой поддержки ЕС для Украины, ранее одобренного Европейским советом. Киев рассчитывает, что партнеры также примут решения по дальнейшему продвижению переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Кроме того, Зеленский сообщил, что поставки топлива в Украину на апрель и май уже обеспечены, несмотря на кризис, связанный с войной в Иране. В ближайшее время планируется проведение встречи в формате «энергетического Рамштайна», где будет обсуждаться ускорение финансирования восстановления энергетической инфраструктуры и ее защиты.

Глава государства также призвал к продолжению санкционного давления на Россию и дальнейшей диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта поблагодарил Зеленского за выполнение договоренностей по ремонту нефтепровода.