Украина согласовала условия эвакуации 6 тысяч жителей оккупированных Олешек в Херсонской области и ждет даты прекращения огня от России

Украина технически согласовала условия возможной эвакуации мирных жителей из оккупированных Олешек и соседних населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает «Суспільне Херсон». По его словам, эвакуация затронет около 6 тысяч человек, включая примерно 200 детей. Сейчас украинская сторона ожидает от России дату прекращения огня, необходимого для начала операции.

Как рассказал Лубинец, переговоры с российской стороной прошли 15 мая. По его словам, обсуждалась эвакуация не только из Олешек, но и из Голой Пристани, Старой Збурьевки и Новой Збурьевки. Людей планируют сначала вывезти в «условно безопасное место» на оккупированной территории, после чего их должна принять украинская сторона и доставить на подконтрольную Киеву территорию. Прямой вывоз через Днепр, по словам омбудсмена, сейчас невозможен по военным причинам.

Лубинец также сообщил, что Украина и Россия обсуждали репатриацию тел погибших, в том числе мирных жителей, остающихся в Олешках и соседних населенных пунктах. Точное число погибших неизвестно, поскольку верифицировать данные в зоне боевых действий затруднительно.

Ранее сообщалось, что украинские власти совместно с Международным комитетом Красного Креста разрабатывают план эвакуации жителей Олешек на фоне гуманитарной катастрофы в городе. По данным украинских властей, в городе отсутствуют стабильные поставки электричества, газа и воды, жители месяцами живут в подвалах, а выезд из города затруднен из-за обстрелов, FPV-дронов и заминированных дорог.

Глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко рассказывала The Insider, что население города сократилось примерно с 24 тысяч человек до 2 тысяч. По ее словам, поставки продуктов и лекарств регулярно срываются, а коммунальная инфраструктура фактически разрушена.