«Газа нет, света нет, топить нечем. Еще одну зиму они не переживут». Украина собирается эвакуировать жителей оккупированных Олешек

Необходимость срочной эвакуации в офисе объясняют стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуацией. С начала февраля в секретариат поступило уже 127 обращений от жителей Олешек.

«Значительная часть гражданского населения вынуждена длительное время находиться в подвальных помещениях и укрытиях в связи с систематическими обстрелами и бомбардировками. Среди лиц, остающихся в городе, есть дети, пожилые люди, лица с инвалидностью, а также граждане, нуждающиеся в медицинской помощи».

При этом люди не могут эвакуироваться самостоятельно: «Выезд затруднен из-за отсутствия безопасных маршрутов эвакуации, минирования дорог, функционирования блокпостов, проведения так называемых фильтрационных мероприятий и отсутствия организованных гуманитарных коридоров. В таких условиях люди оказались в ситуации, когда они не могут безопасно покинуть территорию».

7 мая МККК подтвердил свою готовность содействовать эвакуации. О необходимости международного вмешательства 12 мая заявил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ситуация на оккупированной части Херсонской области — в Олешках и в других городах и селах — остается очень тяжелой и «именно на этой части оккупированной территории крайне сложно проводить эвакуацию людей».

«Важно, чтобы международные организации, все, кто способен помочь в этом, были задействованы и активно работали. Мы обсудили детали этого процесса. Я благодарен всем, кто старается помочь: нашим партнерам, областной власти Херсонщины, омбудсмену, команде правительства», — сказал он.

Глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко рассказывает, что в городе остаются около двух тысяч человек, включая 47 детей.

«Город уже пятый год живет без газа, света и воды. С 4 мая в Олешки не было поставок продуктов. В апреле поставок не было по три-четыре недели, а зимой — по полтора месяца. Людей нужно вывозить», — говорит она.

Олешки находятся под российской оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения. После подрыва плотины Каховской ГЭС город оказался почти полностью затоплен, а жители многоэтажек остались без водопровода. С конца 2025 года к этому добавились перебои с поставками продуктов.

«Все продукты, которые каким-то чудом попадают в Олешки, продаются, и цены на них очень высокие — даже по меркам так называемых российских рублей», — рассказывает Гасаненко.

Но даже если у людей есть деньги, воспользоваться ими непросто. По словам Гасаненко, зачастую жители не могут снять ни украинские социальные выплаты, ни российские, назначенные оккупационными властями: в Олешках и соседних селах нет ни одного работающего банкомата. Людям приходится передавать банковские карты случайным перевозчикам, которые пытаются добраться до более крупных оккупированных городов, например до Скадовска. Вернутся ли они с деньгами или нет, никто не знает.

«Никакой власти в Олешках нет. Пожаловаться, получить какую-то помощь абсолютно невозможно. Люди просто оставлены там на выживание», — говорит она.

Выезд из города, по ее словам, превратился в отдельный рынок услуг. Бесплатно эвакуировать людей продолжают лишь некоторые волонтеры, большинство же берут деньги: «Я никого не осуждаю. Люди рискуют самым дорогим — жизнью, заезжая в город и выезжая из него».

Гасаненко рассказывает, что только с октября по апрель в районе Олешек подорвались 20 машин скорой помощи. Одна из таких атак закончилась гибелью трех медиков, которые пытались доставить в больницу топливо для генератора.

По словам главы администрации, эвакуация из Олешек превратилась в «дорогу в один конец». Люди садятся в любые машины, надеясь выбраться, но даже это не гарантирует спасения.

«Было несколько случаев, когда люди пытались эвакуироваться со скорой помощью, но машина все равно попадала под обстрел. И люди пешком возвращались обратно в Олешки, снова рискуя жизнью».

Дополнительную опасность представляет плотное минирование территории. По словам Гасаненко, мины начали устанавливать еще в начале боевых действий — вдоль реки, в плавнях и на прилегающих территориях, — однако сейчас ситуация стала значительно хуже.

«Плотность минирования растет не то что с каждым месяцем, а с каждым днем. Неизвестно, зачем россияне минируют дороги, — их логику понять невозможно. Если бы у них была логика, они бы никогда не пришли на нашу землю», — говорит она.

При этом оккупационные власти объясняют запрет на выезд «атаками» со стороны ВСУ. Жителям рассказывают, что гуманитарные коридоры невозможны, потому что украинская сторона якобы будет обстреливать людей: «Именно это они пишут в своих Telegram-каналах».

Даже те, кому удается уехать из Олешек, часто остаются на оккупированной территории — в Раденске, Костогрызове, Скадовске. По словам Гасаненко, многие боятся ехать на подконтрольную Украине территорию из-за постоянной российской пропаганды, убеждающей людей, что «Украина уже почти завоевана Россией» и что на подконтрольной Киеву территории их «никто не ждет».

«Я не могу сказать, что там безопасно, — там тоже прилеты и гибнут люди. Но там все-таки безопаснее, чем в Олешках, потому что дальше от воды. Люди просто отъезжают от непосредственной опасности. Там лучше с поставками продуктов и так далее».

С другой стороны, по словам Гасаненко, некоторые жители продолжают надеяться, что смогут переждать войну и вернуться к прежней жизни, несмотря на постоянные обстрелы и гуманитарную катастрофу. При этом за годы жизни под оккупацией у многих людей появились тяжелые психологические травмы.

«Одна женщина сказала мне: „Я уже знаю, что умру здесь“. Она говорила: „Вы не представляете мое состояние, когда я разговаривала с соседкой, а через двадцать минут на заборе висели кишки этой соседки. Я уже знаю, что погибну здесь. Я никуда не хочу. Я погибну — либо в своем доме, либо на той дороге“».