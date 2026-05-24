Российский обстрел в ночь на 24 мая стал самым масштабным по количеству повреждений для культурных учреждений Киева

Культурные учреждения Киева получили больше всего повреждений в результате российского обстрела в ночь на 24 мая. Об этом в Facebook написала министр культуры Украины Татьяна Бережная.

В своем посте Бережная назвала последствия атаки ВС РФ «крупнейшей серией повреждений учреждений культуры Киева» с начала войны. Пострадали, в частности:

Национальный художественный музей Украины,

Национальный музей «Чернобыль»,

Национальная филармония,

Национальная музыкальная академия,

Национальная библиотека Украины им. Ярослава Мудрого,

Киевская опера,

а также другие памятники архитектуры, например Почтовый дом и другие.

Сейчас на местах работают специалисты по оценке ущерба.