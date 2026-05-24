Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

EUR

82.54

USD

71.21

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

485

 

 

 

 

 

Новости

Российский обстрел в ночь на 24 мая стал самым масштабным по количеству повреждений для культурных учреждений Киева

The Insider
Фото: Tetyana Berezhna / Facebook

Фото: Tetyana Berezhna / Facebook

Культурные учреждения Киева получили больше всего повреждений в результате российского обстрела в ночь на 24 мая. Об этом в Facebook написала министр культуры Украины Татьяна Бережная. 

В своем посте Бережная назвала последствия атаки ВС РФ «крупнейшей серией повреждений учреждений культуры Киева» с начала войны. Пострадали, в частности: 

  • Национальный художественный музей Украины,
  • Национальный музей «Чернобыль»,
  • Национальная филармония,
  • Национальная музыкальная академия, 
  • Национальная библиотека Украины им. Ярослава Мудрого, 
  • Киевская опера,
  • а также другие памятники архитектуры, например Почтовый дом и другие. 

Сейчас на местах работают специалисты по оценке ущерба. 

«Россия систематически бьет по культуре и пространствам, формирующим украинскую идентичность. Они пытаются уничтожить нашу память <...> На сегодняшний день Россия уничтожила или повредила уже 1783 памятника культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры Украины. Это еще одно доказательство того, что война России также направлена против украинской культуры и нашей самобытности», — написала Бережная. 

Разбитые окна в здании украинского МИД после обстрела в ночь на 24 мая

Разбитые окна в здании украинского МИД после обстрела в ночь на 24 мая

Andrii Sybiha / Twitter

Кроме того, повреждения также получило здание украинского МИД, о чем в соцсетях написал глава ведомства Андрей Сибига: 

«Этот уникальный архитектурный памятник, построенный Иосифом Лангбардом в 1939 году, поврежден впервые со времен Второй мировой войны», — говорится в его посте.

Пострадали также здания Киевской школы экономики (KSE) и Главного управления Государственной налоговой службы

На место пострадавшего от обстрела музея «Чернобыль» утром в воскресенье приехали президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. 

Telegramhttps://t.me/suspilnenews/68366

По последним данным, только в Киеве в результате ночного удара пострадали 69 человек. Еще двое погибли. Число пострадавших по всей стране достигло 83 человек, говорил Зеленский. В ударе по Киевской области российская армия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ
  4. Холодный расчет. Как Китай медленно захватывает российскую Арктику
  5. Налоги, дорогой кредит и нехватка кадров: почему частный бизнес в России массово закрывается

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте