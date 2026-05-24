Российский обстрел в ночь на 24 мая стал самым масштабным по количеству повреждений для культурных учреждений Киева

Культурные учреждения Киева получили больше всего повреждений в результате российского обстрела в ночь на 24 мая. Об этом в Facebook написала министр культуры Украины Татьяна Бережная.
В своем посте Бережная назвала последствия атаки ВС РФ «крупнейшей серией повреждений учреждений культуры Киева» с начала войны. Пострадали, в частности:
- Национальный художественный музей Украины,
- Национальный музей «Чернобыль»,
- Национальная филармония,
- Национальная музыкальная академия,
- Национальная библиотека Украины им. Ярослава Мудрого,
- Киевская опера,
- а также другие памятники архитектуры, например Почтовый дом и другие.
Сейчас на местах работают специалисты по оценке ущерба.
«Россия систематически бьет по культуре и пространствам, формирующим украинскую идентичность. Они пытаются уничтожить нашу память <...> На сегодняшний день Россия уничтожила или повредила уже 1783 памятника культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры Украины. Это еще одно доказательство того, что война России также направлена против украинской культуры и нашей самобытности», — написала Бережная.
Кроме того, повреждения также получило здание украинского МИД, о чем в соцсетях написал глава ведомства Андрей Сибига:
«Этот уникальный архитектурный памятник, построенный Иосифом Лангбардом в 1939 году, поврежден впервые со времен Второй мировой войны», — говорится в его посте.
Пострадали также здания Киевской школы экономики (KSE) и Главного управления Государственной налоговой службы.
На место пострадавшего от обстрела музея «Чернобыль» утром в воскресенье приехали президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По последним данным, только в Киеве в результате ночного удара пострадали 69 человек. Еще двое погибли. Число пострадавших по всей стране достигло 83 человек, говорил Зеленский. В ударе по Киевской области российская армия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник».