ВС РФ показали «чистую потерю» территории в Украине впервые с февраля 2026 года, последние позиции ВСУ в Покровске. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении сообщается о продвижении ВС РФ в районе Волчанска вдоль реки Волчьей
- На покровском направлении украинские военные всё еще снабжают по воздуху несколько позиций непосредственно в Покровске
- «Агентство» на основе карты DeepState — подконтрольная ВС РФ территория Украины сократилась впервые с февраля 2026 года
- Темпы строительства противодроновых тоннелей над украинскими дорогами выросли с 4 км до 8,5 км в сутки
- Пуски российских дальнобойных дронов по Украине идут на рекордный показатель — свыше 7 тысяч за май
- В воздушном пространстве Эстонии впервые сбит беспилотник — речь идет об украинском аппарате
- The Insider выпустил материал об использовании в войне зенитных дронов в качестве элемента системы ПВО
- Z-каналы сообщают о потере вертолета Ми-8 — вероятно, в результате «дружественного огня»
Обстановка на фронте
На харьковском направлении сообщается о продвижении ВС РФ в районе Волчанска вдоль реки Волчьей.
Минобороны РФ заявило о захвате приграничного села Волоховка на левом берегу реки Волчьей к востоку от Волчанска в Харьковской области. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт остается под контролем СОУ.
На покровском направлении украинские военные всё еще снабжают по воздуху несколько позиций непосредственно в Покровске (до 2016 года — Красноармейск).
Исследователь под ником Playfra отметил на карте оставшиеся украинские позиции в Покровске и окрестностях города. По его сведениям, украинские военные на этих позициях снабжаются исключительно по воздуху и не создают никаких препятствий для российских операций, а россияне их не штурмуют, ожидая, что украинцам рано или поздно придется либо отойти с этих позиций с большими потерями, либо погибнуть.
В DeepState приводят фрагменты интервью с начальником коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ полковником Владимиром Полевым, который говорит, что в «кармане» на окраине Покровска создана российская «киллзона» и максимально усложнена логистика, а в тылу присутствуют российские отряды, которые продвигаются в направлении села Шевченко.
За прошедшую неделю площадь оккупированной территории Украины уменьшилась впервые с конца февраля 2026 года за счет контратаки СОУ в харьковском приграничье, свидетельствуют подсчеты издания «Агентство» на основе карты DeepState. Согласно этим данным, ВС РФ захватили 12 кв. км территории в районе Славянска, 4 кв. км — в районе Орехова в Запорожской области и 1 кв. км — в районе Купянска, тогда как украинские войска освободили 19 кв. км в районе Отрадного в Харьковской области.
Министр обороны Украины Михаил Фёдоров отчитался, что в Украине по сравнению с 2025 годом вдвое выросли темпы строительства противодроновых тоннелей из сеток над дорогами — с 4 км до 8,5 км в сутки. Всего, по информации министра, таким образом защищено уже 1170 км дорог, из них 430 км — в феврале–апреле 2026 года. Кроме того, отремонтировано 60 км дорог в прифронтовых регионах.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 19 мая 209 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (180 БПЛА — 86,12% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 27 БПЛА в 17 локациях, а также падение обломков в пяти локациях.
Два дня подряд под удар попадают объекты компании «Нафтогаз України». Накануне три баллистические ракеты ударили по объектам газовой инфраструктуры в Днепропетровской области. Атака БПЛА длилась в течение дня и ночи. «Есть повреждения и разрушения», — говорится в сообщении компании. Утром беспилотники атаковали объекты газовой инфраструктуры в Черниговской области. На территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования. В обоих случаях персонал не пострадал.
Z-каналы пишут, что в Полтавской области под удар попал технологический цех стабилизации конденсата «Базилевщина» — важный промышленный объект компании АО «Укргаздобыча» (входит в группу «Нафтогаз») в районе села Селещина в Полтавской области. Вероятно, речь идет об ударе 5 мая 2026 года. Также атаке подвергся склад нефтепродуктов в селе Орельское (до 2024 года — Партизанское) в Днепропетровской области, дата неизвестна.
По информации главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, около 10 утра был нанесен удар баллистической ракетой по центру Прилук. Как минимум два человека погибли, еще 17 пострадали, среди них 14-летний ребенок. Повреждения получили предприятие, расположенный рядом торговый центр, супермаркет и пожарная техника.
Один человек погиб, еще трое пострадали, в том числе ребенок, в результате ночной атаки на село Покотиловка Харьковского района, сообщили в ГСЧС. Повреждены жилые дома и легковые автомобили. В Новобаварском районе Харькова разрушен жилой дом, произошел пожар. Предварительно, пострадали три человека. Сообщается о задержке поездов харьковского направления до двух часов.
Как минимум шесть человек пострадали в результате удара авиабомбы ФАБ-250 с УМПК по Краматорску, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Два человека погибли, еще четыре пострадали при налете беспилотников на Глуховскую общину Шосткинского района в Сумской области, сообщили (1, 2, 3) местные власти. Повреждения получили административные здания и многоквартирные дома.
OSINT-исследователь под ником Clément Molin нанес на карту удары беспилотниками и ракетами по территории Украины с начала 2026 года. Исследователь отмечает, что российская сторона увеличила интенсивность атак, и прогнозирует, что после рекордных марта и апреля в мае будет достигнут новый антирекорд в более чем 7 тысяч пусков дронов.
Украинский военнослужащий Александр Солонько отмечает, что с развитием поражения российской логистики на большой глубине уменьшается значимость железнодорожного и автодорожного сообщения по «сухопутному коридору» в Крым на оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей. Украинские дроны поражают российские цели на всю глубину, вплоть до Азовского моря, и в связи с этим, отмечает Солонько, снижается и стратегическое, и политическое значение удержания этих территорий для дальнейшего ведения боевых действий.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в ночь на 18 мая были уничтожены 50 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря
- в течение дня 18 мая были перехвачены (1, 2) 126 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря
- в ночь на 19 мая были уничтожены 315 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.
Рано утром беспилотники атаковали Ярославль. По словам губернатора Михаила Евраева, «произошло попадание в промышленный объект», начался пожар, пострадавших нет. Власти на несколько часов перекрывали выезд из Ярославля в сторону Москвы.
В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на город и заявили о повреждении нефтеперекачивающей станции «Ярославль-3» в районе поселка Семибратово в Ярославской области. Также в сообщении Генштаба говорится об ударе по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово в Нижегородской области накануне. На территории НПЗ зафиксировано возгорание. Масштабы ущерба в обоих случаях уточняются.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о впервые сбитом в воздушном пространстве страны беспилотнике — над озером Выртсъярв. Певкур предполагает, что речь идет о дроне украинского происхождения, который летел к целям на территории России. Росавиация сообщала, что аэропорт Пулково с 11 утра не принимал самолеты. Об ударах по городу или его окрестностям не сообщалось.
В Курской области накануне вечером из-за атаки БПЛА погибла жительница села Марково Глушковского района, два человека получили ранения, сообщил региональный оперштаб.
В результате удара дрона по рейсовому автобусу Лисичанск — Северодонецк в оккупированной Луганской области накануне днем пострадали три человека, в том числе 17-летняя девушка. Позже она скончалась в больнице, сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник.
В Перми после массированного налета беспилотников представители Пермской митрополии совершили молебен перед иконой Божией Матери «Пермской», а затем объехали улицы города и окрестности с иконой на автомобиле, говорится на сайте Пермской митрополии.
В Службе внешней разведки РФ заявили, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. «По полученным данным, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств», — говорится в сообщении. В частности, СВР утверждает, что украинские власти убедили Латвию дать согласие на проведение операции против России, и туда уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. В заявлении российской разведки также содержится угроза «справедливого возмездия», от которого «членство страны в НАТО не защитит». В ответ глава МИД Латвии назвала заявление СВР ложью. «ФАКТ: Латвия НЕ предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно объяснялось российским представителям», — говорится в сообщении министра иностранных дел страны.
The Insider выпустил материал о появлении и росте значения зенитных дронов в войне. Дроны-перехватчики стали полноценным элементом эшелонированной ПВО — в сочетании с радиоэлектронной разведкой, малогабаритными радиолокационными станциями и средствами РЭБ они позволяют нейтрализовывать угрозы, с которым классические зенитные средства справляются хуже всего. Рост применения зенитных дронов позволил СОУ улучшить процент перехватов при увеличении количества российских пусков — ими сбивается около 45% целей.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 17 мая по 20:00 18 мая стало известно (1, 2) как минимум о 13 погибших и 91 пострадавшем мирном жителе в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Z-каналы, близкие к российской авиации, опубликовали (1, 2) черно-белые фотографии вертолета Ми-8. Такого рода публикации обычно означают гибель борта вместе с экипажем. По информации автора канала Helicopterpilot, российский вертолет в очередной раз стал жертвой «дружественного огня». Украинское издание «Мілітарний» отмечает, что на фотографиях изображена модификация Ми-8МТПР-1, оснащенная мощной системой РЭБ.
Вооружения и военная техника
Business Insider узнал подробности о первой серийной украинской КАБ от компании-разработчика DG Industry. Согласно информации, изделие называется «Вирівнювач» («Выравниватель») — можно предположить, что здесь имеется в виду как большая мощность боеприпаса, так и потенциальное достижение паритета с ВКС РФ по применению управляемых авиабомб.
Авиабоеприпасы, оснащенные этим модулем, могут применяться украинскими истребителями F-16 и Mirage 2000 после дополнительной сертификации, а стоимость украинского изделия втрое меньше таковой для американского модуля JDAM-ER.
