ВС РФ показали «чистую потерю» территории в Украине впервые с февраля 2026 года, последние позиции ВСУ в Покровске. Что происходит на фронте

Украинский военнослужащий Александр Солонько отмечает, что с развитием поражения российской логистики на большой глубине уменьшается значимость железнодорожного и автодорожного сообщения по «сухопутному коридору» в Крым на оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей. Украинские дроны поражают российские цели на всю глубину, вплоть до Азовского моря, и в связи с этим, отмечает Солонько, снижается и стратегическое, и политическое значение удержания этих территорий для дальнейшего ведения боевых действий.

Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:

в ночь на 18 мая были уничтожены 50 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря

в течение дня 18 мая были перехвачены (1, 2) 126 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря

в ночь на 19 мая были уничтожены 315 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.

Рано утром беспилотники атаковали Ярославль. По словам губернатора Михаила Евраева, «произошло попадание в промышленный объект», начался пожар, пострадавших нет. Власти на несколько часов перекрывали выезд из Ярославля в сторону Москвы.

В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на город и заявили о повреждении нефтеперекачивающей станции «Ярославль-3» в районе поселка Семибратово в Ярославской области. Также в сообщении Генштаба говорится об ударе по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово в Нижегородской области накануне. На территории НПЗ зафиксировано возгорание. Масштабы ущерба в обоих случаях уточняются.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о впервые сбитом в воздушном пространстве страны беспилотнике — над озером Выртсъярв. Певкур предполагает, что речь идет о дроне украинского происхождения, который летел к целям на территории России. Росавиация сообщала, что аэропорт Пулково с 11 утра не принимал самолеты. Об ударах по городу или его окрестностям не сообщалось.

В Курской области накануне вечером из-за атаки БПЛА погибла жительница села Марково Глушковского района, два человека получили ранения, сообщил региональный оперштаб.

В результате удара дрона по рейсовому автобусу Лисичанск — Северодонецк в оккупированной Луганской области накануне днем пострадали три человека, в том числе 17-летняя девушка. Позже она скончалась в больнице, сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

В Перми после массированного налета беспилотников представители Пермской митрополии совершили молебен перед иконой Божией Матери «Пермской», а затем объехали улицы города и окрестности с иконой на автомобиле, говорится на сайте Пермской митрополии.

В Службе внешней разведки РФ заявили, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. «По полученным данным, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств», — говорится в сообщении. В частности, СВР утверждает, что украинские власти убедили Латвию дать согласие на проведение операции против России, и туда уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. В заявлении российской разведки также содержится угроза «справедливого возмездия», от которого «членство страны в НАТО не защитит». В ответ глава МИД Латвии назвала заявление СВР ложью. «ФАКТ: Латвия НЕ предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно объяснялось российским представителям», — говорится в сообщении министра иностранных дел страны.

The Insider выпустил материал о появлении и росте значения зенитных дронов в войне. Дроны-перехватчики стали полноценным элементом эшелонированной ПВО — в сочетании с радиоэлектронной разведкой, малогабаритными радиолокационными станциями и средствами РЭБ они позволяют нейтрализовывать угрозы, с которым классические зенитные средства справляются хуже всего. Рост применения зенитных дронов позволил СОУ улучшить процент перехватов при увеличении количества российских пусков — ими сбивается около 45% целей.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 17 мая по 20:00 18 мая стало известно (1, 2) как минимум о 13 погибших и 91 пострадавшем мирном жителе в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

Z-каналы, близкие к российской авиации, опубликовали (1, 2) черно-белые фотографии вертолета Ми-8. Такого рода публикации обычно означают гибель борта вместе с экипажем. По информации автора канала Helicopterpilot, российский вертолет в очередной раз стал жертвой «дружественного огня». Украинское издание «Мілітарний» отмечает, что на фотографиях изображена модификация Ми-8МТПР-1, оснащенная мощной системой РЭБ.

Вооружения и военная техника

Business Insider узнал подробности о первой серийной украинской КАБ от компании-разработчика DG Industry. Согласно информации, изделие называется «Вирівнювач» («Выравниватель») — можно предположить, что здесь имеется в виду как большая мощность боеприпаса, так и потенциальное достижение паритета с ВКС РФ по применению управляемых авиабомб.