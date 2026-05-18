Герасимов «установил контроль» над 85% Лимана, массированный налет украинских БПЛА на Москву и Подмосковье. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На купянском направлении российские военные объявили о захвате Боровой при помощи сфальсифицированного видео

На лиманском направлении Валерий Герасимов «установил контроль» над 85% городской застройки Лимана

На южно-донецком направлении командование ВС РФ пытается восстановить положение в зоне украинских контратак

Зеленский — за неделю по территории Украины были выпущены более 3 170 дронов, свыше 1 300 авиабомб и 74 ракеты

Массированный налет БПЛА на Москву и Подмосковье — три человека погибли, еще 18 человек пострадали

Минобороны РФ отчиталось о перехвате за сутки 1 054 беспилотников, восьми управляемых авиабомб и двух ракет

Очередной обмены телами погибших: в Украину переданы 528 тел, в Россию — 41 тело

В Украине завершили испытания управляемой авиабомбы собственной разработки

Обстановка на фронте

На сумском направлении российские войска атакуют к северу и востоку от Сум.

«Военкор» Юрий Котенок сообщает, что ВС РФ продолжают наступать к северу и востоку от Сум. В частности, по его сведениям, на северном участке фронта российские военные ведут бои за Кондратовку и Новую Сечь, а на восточном — в Запселье и Рясном.

На харьковском направлении — опубликованы удары по украинским военным в объявленных Минобороны РФ «освобожденными» населенных пунктах.

Z-канал «СВОЯ ВОЙНА» опубликовал видео ударов по украинским военным, снятых, как сообщается, в период с 5 по 19 апреля. Как установил Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород», видео сняты в населенных пунктах Лиман (до 2016 года — Жовтневое) и Графское (до 2016 года — Радянское), о захвате которых Минобороны РФ отчитывалось еще в декабре 2025 года и феврале 2026 года, соответственно.

На купянском направлении российские военные объявили о захвате Боровой при помощи сфальсифицированного видео.

Начальник Генерального штаба ВС РФ и командующий ОГВС Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки войск «Запад» сообщил об «освобождении» Кутьковки и Боровой Харьковской области. Согласно карте DeepState, Кутьковка полностью контролируется СОУ и находится более чем в 2 км от ЛБС. Что касается Боровой, то в Z-канале «Военный Осведомитель» привели ряд актуальных карт российских картографических проектов, согласно котором ВС РФ не только не захватили Боровую, но даже не имеют устойчивого присутствия в поселке. Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников также отвергает заявления Герасимова. По его мнению, российские военные докладывают командованию «шизу», что способствует принятию неправильных решений и в конечном итоге играет на руку Украине.

В Z-канале «Оперативный простор» опубликовали видеоролик с якобы захваченной Боровой. На ряде кадров на видео действительно показана Боровая с высоты полета российского разведывательного дрона, в чем убедился The Insider, однако независимые исследователи установили (1, 2), что кадры с российскими военными, снятые более крупным планом и на земле, на самом деле сняты в Коломыйчихе в Луганской области в 25 км от Боровой. Как отмечает украинский OSINT-ресурс In Factum, Коломыйчиха находится в оккупации с 2022 года. В то же время пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» отмечает, что один из кадров на видео действительно снят в Боровой — на самой восточной окраине поселка.

Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ взяли под полный контроль село Петропавловка к востоку от Купянска, а СОУ отошли с позиций севернее Купянска-Узлового.

На лиманском направлении Валерий Герасимов «установил контроль» над 85% городской застройки Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

В уже упомянутом выше выступлении Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ «контролируют» 85% города Лиман и «уничтожают формирования противника» в Святогорске на левом берегу Северского Донца. По оценке DeepState, СОУ полностью контролируют Святогорск и практически полностью — Лиман, где только восточная окраина находится в «серой зоне». Пророссийский военблогер Кирилл Фёдоров публикует карту одного из российских картографических проектов, согласно которой российские военные закрепились на северо-восточной и юго-восточной окраинах Лимана.

Тем не менее, Богдан Мирошников характеризует ситуацию на направлении как сложную и непредсказуемую: по его сведениям, российские военные не прекращают атак и «просачиваний», в результате чего, например, в районе Дибровы и Озёрного (до 2016 года — Ильичёвка) к юго-востоку от Лимана сложно определить, кто контролирует тот или иной участок местности.

На константиновском направлении российские штурмовики всё чаще проникают в центр Константиновки.

Исследователь под ником Playfra уточнил на карте маршруты российских «просачиваний» в Константиновку. По его сведениям, бойцы ВС РФ всё чаще проникают в центр города из вплотную примыкающих к нему окрестных сел, пользуясь плотной застройкой — исследователь сравнивает это с проникновением российских военных в Покровск (до 2016 года — Красноармейск). Также он сообщает, что Константиновка подвергается постоянным ударам российских дронов и планирующих авиабомб.