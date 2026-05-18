Герасимов «установил контроль» над 85% Лимана, массированный налет украинских БПЛА на Москву и Подмосковье. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении российские военные объявили о захвате Боровой при помощи сфальсифицированного видео
- На лиманском направлении Валерий Герасимов «установил контроль» над 85% городской застройки Лимана
- На южно-донецком направлении командование ВС РФ пытается восстановить положение в зоне украинских контратак
- Зеленский — за неделю по территории Украины были выпущены более 3 170 дронов, свыше 1 300 авиабомб и 74 ракеты
- Массированный налет БПЛА на Москву и Подмосковье — три человека погибли, еще 18 человек пострадали
- Минобороны РФ отчиталось о перехвате за сутки 1 054 беспилотников, восьми управляемых авиабомб и двух ракет
- Очередной обмены телами погибших: в Украину переданы 528 тел, в Россию — 41 тело
- В Украине завершили испытания управляемой авиабомбы собственной разработки
Обстановка на фронте
На сумском направлении российские войска атакуют к северу и востоку от Сум.
«Военкор» Юрий Котенок сообщает, что ВС РФ продолжают наступать к северу и востоку от Сум. В частности, по его сведениям, на северном участке фронта российские военные ведут бои за Кондратовку и Новую Сечь, а на восточном — в Запселье и Рясном.
На харьковском направлении — опубликованы удары по украинским военным в объявленных Минобороны РФ «освобожденными» населенных пунктах.
Z-канал «СВОЯ ВОЙНА» опубликовал видео ударов по украинским военным, снятых, как сообщается, в период с 5 по 19 апреля. Как установил Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород», видео сняты в населенных пунктах Лиман (до 2016 года — Жовтневое) и Графское (до 2016 года — Радянское), о захвате которых Минобороны РФ отчитывалось еще в декабре 2025 года и феврале 2026 года, соответственно.
На купянском направлении российские военные объявили о захвате Боровой при помощи сфальсифицированного видео.
Начальник Генерального штаба ВС РФ и командующий ОГВС Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки войск «Запад» сообщил об «освобождении» Кутьковки и Боровой Харьковской области. Согласно карте DeepState, Кутьковка полностью контролируется СОУ и находится более чем в 2 км от ЛБС. Что касается Боровой, то в Z-канале «Военный Осведомитель» привели ряд актуальных карт российских картографических проектов, согласно котором ВС РФ не только не захватили Боровую, но даже не имеют устойчивого присутствия в поселке. Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников также отвергает заявления Герасимова. По его мнению, российские военные докладывают командованию «шизу», что способствует принятию неправильных решений и в конечном итоге играет на руку Украине.
В Z-канале «Оперативный простор» опубликовали видеоролик с якобы захваченной Боровой. На ряде кадров на видео действительно показана Боровая с высоты полета российского разведывательного дрона, в чем убедился The Insider, однако независимые исследователи установили (1, 2), что кадры с российскими военными, снятые более крупным планом и на земле, на самом деле сняты в Коломыйчихе в Луганской области в 25 км от Боровой. Как отмечает украинский OSINT-ресурс In Factum, Коломыйчиха находится в оккупации с 2022 года. В то же время пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» отмечает, что один из кадров на видео действительно снят в Боровой — на самой восточной окраине поселка.
Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ взяли под полный контроль село Петропавловка к востоку от Купянска, а СОУ отошли с позиций севернее Купянска-Узлового.
На лиманском направлении Валерий Герасимов «установил контроль» над 85% городской застройки Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
В уже упомянутом выше выступлении Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ «контролируют» 85% города Лиман и «уничтожают формирования противника» в Святогорске на левом берегу Северского Донца. По оценке DeepState, СОУ полностью контролируют Святогорск и практически полностью — Лиман, где только восточная окраина находится в «серой зоне». Пророссийский военблогер Кирилл Фёдоров публикует карту одного из российских картографических проектов, согласно которой российские военные закрепились на северо-восточной и юго-восточной окраинах Лимана.
Тем не менее, Богдан Мирошников характеризует ситуацию на направлении как сложную и непредсказуемую: по его сведениям, российские военные не прекращают атак и «просачиваний», в результате чего, например, в районе Дибровы и Озёрного (до 2016 года — Ильичёвка) к юго-востоку от Лимана сложно определить, кто контролирует тот или иной участок местности.
На константиновском направлении российские штурмовики всё чаще проникают в центр Константиновки.
Исследователь под ником Playfra уточнил на карте маршруты российских «просачиваний» в Константиновку. По его сведениям, бойцы ВС РФ всё чаще проникают в центр города из вплотную примыкающих к нему окрестных сел, пользуясь плотной застройкой — исследователь сравнивает это с проникновением российских военных в Покровск (до 2016 года — Красноармейск). Также он сообщает, что Константиновка подвергается постоянным ударам российских дронов и планирующих авиабомб.
На покровском направлении продолжаются встречные бои сразу на нескольких участках.
«Военкор» Котенок утверждает, что ВС РФ атакуют в направлении Краматорска, Дружковки и Доброполья, в частности, ведут бои за Васильевку и Мирное, тогда как СОУ успешно контратаковали в районе Белицкого и Нового Донбасса.
На южно-донецком направлении командование ВС РФ пытается восстановить положение в зоне украинских контратак.
Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ взяли под контроль Воздвижевку к северо-западу от Гуляйполя. Украинский военный обозреватель Константин Машовец, в свою очередь, рассказывает (1, 2), что российские войска стремятся восстановить положение после украинского контрнаступления, тогда как СОУ стремятся закрепиться на достигнутых рубежах. В частности, по его сведениям, российские силы вышли к восточной окраине Александрограда, сумели продвинуться на 1,8 км южнее Степового и восстановить связь с российскими малыми группами южнее Вербового, однако им так и не удалось заставить СОУ отойти от Новониколаевки и Калиновского. Кроме того, ВС РФ смогли продвинуться на 1,5 км в сторону Приволья и на 3–3,2 км в сторону Нового Запорожья. Машовец характеризует происходящее как встречные бои малых пехотных групп и прогнозирует, что российское командование в ближайшее время введет на этом направлении резервы.
На запорожском направлении российские военные продвинулись в Малой Токмачке.
По сведениям Радова, ВС РФ оставили Новоданиловку к югу от Орехова, но при этом несколько продвинулись в Малой Токмачке. В районе Гуляйполя российское наступление замедлилось, пишет Константин Машовец, хотя передовые штурмовые группы и продвигаются на 3–4 км за 2–3 недели и недавно достигли окраин Воздвижевки, тогда как передовые украинские группы продолжают удерживать позиции в глубине российских боевых порядков вплоть до западной окраины Гуляйполя. Что касается ситуации в Чаривном, о захвате которого ранее отчитывались в Минобороны РФ, то, по информации Машовца, российские малые группы закрепились только на южной окраине села.
Юрий Котенок, в свою очередь, сообщает, что ВС РФ вошли в Гуляйпольское (до 2016 года — Комсомольское) и ведут встречные бои в районе Верхней Терсы, Воздвижевки и Цветкового. По его сведениям, СОУ перебрасывают резервы, пытаясь остановить российское наступление.
В 65-й ОМБр показали видео с пленными российскими военными, которые пытались пробраться в украинские тылы на Ореховском участке фронта по газовой трубе.
В ГУРопубликовали кадры действий спецподразделения «Артан» по ликвидации российских малых групп, которые «просачиваются» на территорию Степногорска.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 16 мая было запущено 294 беспилотника типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитатора (269 БПЛА — 91,50% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 20 БПЛА в 15 локациях, а также падение обломков в девяти локациях
- в ночь на 17 мая было запущено 287 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (279 БПЛА — 97,21% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания восьми БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в семи локациях
- в ночь на 18 мая было запущено 546 средств воздушного нападения: 524 беспилотника типа «Шахед» и БПЛА-имитатора (503 БПЛА — 95,99% — были сбиты или подавлены), а также 14 баллистических ракет «Искандер-М» / «С-400» (о перехвате не сообщалось) и восемь крылатых ракет «Искандер-К» (четыре были сбиты). Зафиксированы попадания 18 ракет и 16 БПЛА в 34 локациях, а также падение обломков в 11 локациях
Связанный с российскими военными Telegram-канал «От Мариуполя до Карпат» выложил видео атаки на колонну Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, совершенную 14 мая в Корабельном районе Херсона. Видео сопровождалось утверждением, что гуманитарная миссия ООН не согласовала передвижение с российской стороной. Авторы канала заявили, что «в зоне активных боевых действий такой транспорт автоматически становится целью», а также обвинили украинских военных в использовании машин гуманитарных организаций для перевозки боеприпасов и эвакуации раненых. Позже видео было удалено, но осталось в сети. В ООН осудили удары и выразили обеспокоенность, не назвав ответственную сторону.
Три человека пострадали в результате налета БПЛА на Запорожье 15 мая, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров. Повреждения получили частные дома. Z-каналы утверждают, что под удар попали резервуары ГСМ на территории завода «СП Юкойл» в Запорожье.
За сутки с 15 по 16 мая в Херсонской области от атак один человек погиб, еще 23 пострадали, сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин. Повреждения получили пять многоквартирных и 19 частных домов.
В ночь на 16 мая по портовой инфраструктуре на юге Одесской области вновь был нанесен удар. Один БПЛА попал в пятиэтажный жилой дом, повредив фасад и выбив окна, следует из сообщения главы ОВА Олега Кипера. Под удар также попал одноэтажный жилой дом, там пострадали два человека.
По информации главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в результате налета БПЛА на два района области пострадала женщина и были повреждены не менее пяти частных домов. Z-каналы пишут, что в селе Гнединцы под удар попал Гнединский газоперерабатывающий завод и резервуарный парк.
Два человека получили ранения в результате атак на Харьков и пригород вечером 15 мая, сообщили в ГСЧС. На месте ударов возникли пожары. Наиболее крупное возгорание произошло на гражданском предприятии в селе Котляры Харьковского района — горело складское здание. По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за сутки с 15 по 16 мая в регионе пострадали в общей сложности пять человек: четверо — в Харькове, еще один — в Котлярах.
Три человека пострадали из-за удара дрона в Киевском районе Харькова днем 16 мая, сообщил Синегубов. Повреждения получил гараж. Всего за день от атак на Харьков и 14 населенных пунктов области пострадали семь человек.
По состоянию на утро 17 мая известно об одном погибшем под Краматорском в результате обстрелов, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Восемь человек получили ранения из-за атак БПЛА на четыре района Днепропетровской области, написал глава местной ОВА Александр Ганжа. Z-каналы утверждают (1, 2), что под удар попала электроподстанция 110 кВ возле Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге.
За сутки с 16 по 17 мая в Запорожской области от ударов БПЛА, РСЗО и авиабомб один человек погиб, еще 21 получил ранения, сообщил глава ОВА. Z-каналы пишут, что под удар попала АЗС в Запорожье.
В течение дня 17 мая в результате атак на четыре района Днепропетровской области погибли два человека, пятеро получили ранения, сообщили в ГСЧС.
По сообщению Минэнерго Украины 18 мая, в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остались без электроснабжения.
В результате атаки на Днепропетровскую область в ночь на 18 мая 31 человек пострадал (в том числе трое детей), из них 23 человека — в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск), сообщили (1, 2, 3) местные власти. В Днепре повреждения получили многоквартирные и частные дома, вуз, предприятие и другие строения. В Кривом Роге повреждены предприятие и инфраструктура. В Самаровском районе горели дом, административное здание, автомобили, повреждена агрофирма, в ряде других районов области также зафиксированы повреждения. Сообщается о задержке поездов на этом направлении на 9 часов и более.
В Одессе в результате атаки дронов в ночь на 18 мая ранения получили два человека, в том числе ребенок, сообщили (1, 2) местные власти. В Приморском и Киевском районах повреждены несколько жилых домов, в том числе исторические здания в центре города.
Также сообщается об атаках на Черниговскую область (там двое пострадавших) и на Сумскую область (за сутки там двое погибших и четверо пострадавших).
До четырех выросло число погибших работников компании «Нафтогаз України» в результате атаки на газовую инфраструктуру в Полтавской области 5 мая 2026 года, сообщили в компании. В больнице умер машинист холодильных установок, получивший тяжелые ранения. С начала полномасштабного вторжения погибли 324 сотрудника группы «Нафтогаз».
Владимир Зеленский заявил, что за неделю по территории Украины было выпущено более 3 170 дронов, свыше 1 300 КАБ и 74 ракеты различных типов, большинство из которых баллистические. В результате атак погибли 52 человека, еще 346 человек пострадали, из них 22 ребенка.
Российский дрон атаковал китайское судно около Одессы. Утром 18 мая под удар попал сухогруз KSL Deyang (IMO 9457725). Команда судна, которое ходит под флагом Маршалловых островов, состоит из граждан Китая, владелец судна также из КНР.
Сергей «Флеш» Бескрестнов подозревает, что ВС РФ возобновили управление «Шахедами» с территории Беларуси после того, как украинская сторона «остановила работу» пунктов управления в конце зимы. По его сведениям, фиксировалась работа радиомодемов у белорусской границы во время атаки 13 мая.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 15 мая были перехвачены (1, 2) 78 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Псковской, Тверской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Московским регионом и акваториями Чёрного и Азовского морей
- в ночь на 16 мая были уничтожены 138 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Московским регионом и акваториями Чёрного и Азовского морей
- в течение дня 16 мая были перехвачены (1, 2, 3, 4) 245 беспилотников над Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Курской, Брянской, Владимирской, Смоленской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Московским регионом и акваториями Чёрного и Азовского морей
- в ночь на 17 мая были уничтожены 556 БПЛА над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Московским регионом и акваториями Чёрного и Азовского морей
- в течение дня 17 мая были перехвачены (1, 2, 3) 108 БПЛА над Белгородской, Калужской, Брянской, Ростовской, Смоленской, Курской, Новгородской, Псковской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей
Один человек погиб, еще восемь пострадали в результате удара БПЛА по Дому культуры в Шахтерске в оккупированной части Донецкой области 15 мая, сообщили (1, 2) местные «власти».
В Белгороде дрон ударил в многоквартирный дом, пострадали девять человек, сообщил (1, 2) региональный оперштаб. В здании загорелись несколько балконов, выбило окна.
В тот же день в селе Солдатское Ракитянского округа Белгородской области от детонации дрона пострадали четыре человека.
В поселке Дубовое Белгородского округа в результате «нештатного схода» ФАБ утром 16 мая погиб мужчина. Авиабомба пробила крышу и несколько этажей, после чего оказалась в подвале, пишет (1, 2, 3) «Пепел ➜ Белгород». Региональный оперштаб сообщил о гибели мужчины в Дубовом, но не уточнил, что причиной стало падение авиабомбы. После инцидента власти эвакуировали жителей двух соседних многоэтажных зданий. Бомбу достали из подвала, с помощью экскаватора погрузили в грузовик и вывезли на полигон.
После атаки беспилотников на Невинномысск в Ставропольском крае в ночь на 16 мая загорелся химический комбинат «Невинномысский Азот». Видео пожара опубликовал украинский Telegram-канал Exilenova+, а издание Astra выполнило привязку к местности. Губернатор Владимир Владимиров заявил, что в результате атаки БПЛА «пострадавших и разрушений на земле нет». Между тем местные жители сообщали о взрывах в районе завода, а на видео видны сильный пожар и густой дым. Это как минимум шестая атака на предприятие с начала полномасштабной войны. Ранее Reuters сообщал, что два завода «Еврохима» — «Невинномысский Азот» и «Новомосковский Азот» — в 2022–2024 годах поставили не менее 38 тысяч тонн уксусной кислоты и почти 5 тысяч тонн азотной кислоты на завод им. Я.М. Свердлова в Дзержинске, где производятся компоненты для артиллерийских боеприпасов.
Подросток погиб, еще 10 мирных жителей пострадали в результате атак на оккупированную часть Донецкой области 16 мая, заявил «глава» региона Денис Пушилин.
Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении 16 мая неразорвавшегося реактивного снаряда недалеко от границы с Украиной.
В тот же день около 06:30 в турецком городе Самсун взорвался БПЛА, сообщает информационное агентство IHA. В нескольких домах выбило окна. По сведениям полиции, вес беспилотника — около 25 кг, размах крыльев — 1 м. О пострадавших не сообщается. Z-канал «Военный Осведомитель» считает, что в Самсуне упал украинский дрон-приманка «Майя», вероятно отклонившийся от цели в Крыму или Краснодарском крае под воздействием РЭБ.
В ночь на 17 мая Москва и Московская область подверглись самой массированной воздушной атаке за всё время войны. За сутки на подлете к Москве было сбито более 120 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Как минимум 12 человек пострадали, часть из них — строители, которые находились на проходной Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне на юго-востоке столицы. Как утверждает мэр, технология завода не нарушена. По информации губернатора Андрея Воробьёва, в Московской области погибли три человека, еще шесть пострадали. Одна женщина погибла в Химках при попадании в частный дом, пострадал один человек. Еще двое (мужчина и женщина) погибли при попадании дрона в строящийся дом в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре пострадали женщина и трое мужчин, в Лобне пострадала женщина. По информации посольства Индии в Москве, в ходе атаки погиб один гражданин Индии, еще трое граждан этой страны пострадали.
В Москве и области были повреждены жилые дома, в том числе высотные. Один из домов находится в столице на улице Михайлова (удар пришелся по верхней части), еще один — корпус 2038 в Зеленограде (повреждения зафиксированы на нижних этажах), третий — многоэтажка в Красногорске, четвертый — в Химках, еще несколько домов — в Истре (многоквартирный в Дедовске и шесть частных домов в поселке Агрогородок) и один частный дом в деревне Субботино в Наро-Фоминском округе. Четыре частных дома повреждены в Сергиевом Посаде, сообщила глава городского округа Оксана Ероханова, а в Лобне повреждения получили около пяти многоквартирных домов, сообщила глава города Анна Кротова. Также в Лобне обломки БПЛА упали на территорию поликлиники.
Кроме того, атаке подверглись завод микроэлектроники «Ангстрем», который поставляет полупроводники для российского ВПК и находится под санкциями США, и Солнечногорская наливная станция «Транснефти» в деревне Дурыкино рядом с Зеленоградом. Возгорание также произошло в аэропорту Шереметьево на взлетно-посадочной полосе. В связи с атакой там были отменены или задержаны более 200 рейсов. Еще 75 — во Внуково. Часть самолетов перенаправили на запасные аэродромы.
Жители Подмосковья жаловались на неработающие сирены, отсутствие оповещения об угрозе воздушной атаки и невозможность дозвониться до экстренных служб.
СБУ подтвердила удары по Москве и области: по заводу «Ангстрем», Московскому НПЗ, линейным производственно-диспетчерским станциям «Транснефти» «Солнечногорская» и «Володарская». ЛПДС «Солнечногорская» — часть кольцевого нефтепровода вокруг Москвы, откуда, в частности, топливо доставляется в столичные аэропорты. «Володарская» — станция в Раменском районе, крупный узел приема, хранения и передачи нефти, принимает нефтепродукты для Московского и Рязанского НПЗ.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» установил (1, 2, 3), что на Солнечногорской станции загорелись все четыре резервуара с топливом. Изначально беспилотник поразил только один резервуар, но потом огонь перекинулся на второй, а затем на третий и четвертый резервуары, фактически полностью выведя станцию из строя.
Спутниковый снимок, оказавшийся в распоряжении «Радио Свобода», подтверждает уничтожение не менее четырех резервуаров. Журналисты предполагают, что пожар на станции мог стать следствием попадания не беспилотника, а российской ракеты ПВО — ближайший ЗРПК «Панцирь» на башне расположен менее чем в трех километрах от Дурыкина.
Президент Владимир Зеленский назвал атаку на Московский регион «справедливым ответом на российское затягивание войны и удары по украинским городам» и призвал остановить войну. Советник украинского министра обороны Сергей Стерненко пригрозил более масштабными атаками на Россию, в том числе столицу.
В налете на Москву и область были задействованы беспилотники «Лютий», FP-1, реактивный дрон-камикадзе «Барс» и дроны-обманки, подытожил Z-канал «Осведомитель». Украинские дроны преодолели три из четырех эшелонов московской ПВО, пишут аналитики из OSINT-проекта DroneBomber+.
В ночь на 17 мая беспилотники атаковали оккупированный Севастополь. «Губернатор» Развожаев написал, что над морем и разными районами города сбито 25 БПЛА. По его словам, в нескольких многоквартирных домах выбиты окна, повреждения получили частные дома и высоковольтная линия (в ряде районов наблюдались перебои с электроснабжением). Сообщения о повреждении Севастопольской ТЭС Развожаев отверг. СБУ заявила о поражении в аннексированном Крыму инфраструктуры и средств ПВО военного аэродрома Бельбек, в том числе ЗРПК «Панцирь-С2».
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что той же ночью вверенные ему подразделения нанесли удары по пограничному сторожевому кораблю проекта 10410 в Каспийске в Дагестане, а также поразили ЗРК «Тор-М2» в Луганской области. В «Кіберборошно» отметили, что зенитная артиллерийская установка АК-630М на борту судна дала семь очередей по подлетающему дрону, но ни одна не попала в цель. Аналитики констатируют, что эта установка имеет недостаточную точность, а российский флот в целом плохо адаптируется к современным вызовам.
Кроме того, «Мадяр» поделился видео применения украинским дроном неуправляемых реактивных снарядов во время атаки по узлу стратегически защищенной связи Черноморского флота и мобильной огневой группе на территории Крыма.
Днем 17 мая Минобороны РФ сообщило, что за сутки российская ПВО сбила 1 054 БПЛА, восемь управляемых авиационных бомб и две ракеты: крылатую ракету большой дальности «Фламінго» и управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД», передает ТАСС. Между тем в тот день украинская сторона не сообщала о применении этих ракет.
Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что в ночь на 17 мая в воздушное пространство страны вошел беспилотник, пишет Delfi. Спустя некоторое время БПЛА покинул небо Латвии. Тревога, объявленная для жителей восточных приграничных регионов, продлилась около двух часов. В небо были подняты истребители НАТО.
В тот же день обломки беспилотника нашли на северо-востоке Литвы, сообщил руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас. По предварительной информации, дрон был украинским.
Финское издание Iltalehti со ссылкой на источники в НАТО утверждает, что российская сторона обладает возможностями изменять траекторию полета украинских дронов и намеренно перенаправляет их в сторону Финляндии и стран Балтии.
В результате удара по оккупированной части Херсонской области в период с 15 по 17 мая три человека погибли, ранения получил «глава» Скадовского округа Александр Дудка, сообщил «губернатор» Владимир Сальдо.
В поселке Борисовка в Белгородской области при атаке дрона утром 18 мая два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщил региональный оперштаб.
Сторожевой корабль проекта 22460 «Охотник» береговой охраны ФСБ оснастили антидроновыми сетями. Соответствующие фото опубликовал Z-канал «Два майора». Сообщается, что «омангаливание» корабля выполнено на средства волонтеров. «Надо ли говорить, что подобный подход является творением пословицы про рака и безрыбье и выглядит скорее полумерой, созданной на фоне отсутствия каких-либо идей и технологии реальной борьбы с дронами противника», — сокрушается Z-канал «Осведомитель». «Непонятно, почему вместо давно назревшего поиска централизованного решения очередной раз приходится по своему разумению колхозить то сетки, то покрышки», — вторит ему «Военный Осведомитель».
Проанализировав спутниковый снимок Рязанского НПЗ, атакованного в ночь на 15 мая 2026 года, и сопоставив его с кадрами очевидцев, «Радио Свобода» установило три основных очага пожара: один — около соседствующей с заводом Ново-Рязанской ТЭЦ, другой — на рампе к северу от резервуарного парка и третий — в районе установок первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-2.
Изучив спутниковые снимки результатов атаки на аэродром в Ейске в Краснодарском крае, совершенной украинскими ССО 15 мая, проект «КіберБорошно» подтверждает поражение самолета Бе-200.
The Insider выяснил, что жительница поселка Согласие в Брянской области погибла 12 января 2025 года не в результате украинского удара, как утверждали власти РФ, а из-за попадания российской ракеты, выпущенной из ЗРПК «Панцирь-С1». Губернатор Александр Богомаз заявлял об «атаке украинских террористов». Однако, согласно решению Карачевского районного суда, опубликованному проектом «КіберБорошно», во время отражения атаки БПЛА одна из четырех выпущенных ракет отклонилась от траектории и попала в жилой дом на улице Победы. В решении говорится, что уголовное дело возбуждать не стали. Между тем суд частично удовлетворил иск сына погибшей к Минобороны РФ о компенсации морального вреда и постановил взыскать с ведомства 1 млн рублей компенсации. The Insider смог подтвердить часть данных, содержащихся в опубликованном судебном решении.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 14 мая по 20:00 15 мая стало известно как минимум об 11 погибших мирных жителях и 130 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 24 мирных жителя погибли (1, 2), еще 133 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
В Украину вернули 528 тел погибших военных, заявили в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Ранее сообщалось о возвращении 526 тел. В Россию передано 41 тело. Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» приводит график обмена телами с мая 2023 года.
Военблогер Кирилл Фёдоров сообщил, что один из российских военных, пострадавших в ходе налета украинских дронов на полевой аэродром вертолетов в Воронежской области, скончался от полученных ранений.
Вооружения и военная техника
По данным Минобороны Украины, правительство Германии за последние два года выделило почти €900 млн на «чешскую инициативу». Ресурс German Aid to Ukraine отмечает, что ранее было известно о выделении только €576 млн, что значит, что еще порядка €300 млн были выделены непублично. По подсчетам ресурса, этой суммы достаточно, чтобы оплатить 94 тысячи 155-мм артиллерийских боеприпасов.
Украинские военные проходят в Великобритании курс подготовки инструкторов по пилотированию вертолетов в рамках операции Interstorm, рассказали в Генштабе ВСУ.
Министр обороны Украины Михаил Фёдоров сообщил, что в Украине завершились испытания первой отечественной управляемой авиабомбы и уже заказана пробная партия для Воздушных сил ВСУ. По его словам, разработка авиабомбы с массой боевой части 250 кг продолжалась 17 месяцев.
В 2023–2025 годах в Россию из Украины поставлялись двигатели для вертолетов и агрегаты к ним через ряд фирм-посредников в различных странах, в том числе в Лаосе и Уганде, сообщило издание «Люди Байкала». Речь идет, в частности, о запорожском заводе «Мотор-Сич», директор которого Вячеслав Богуслаев находится под стражей по обвинению в коллаборационизме.
Немецкая компания Global Trade четыре года поставляла в Россию технологии двойного назначения из ЕС, говорится в расследовании немецкой прокуратуры. Среди поставок были электронные компоненты, шарикоподшипники и микроконтроллеры.
Производитель синтетических сапфиров «Монокристалл» готовится подать заявление о банкротстве. В компании, продукция которой используется в том числе для ракет и дронов, связывают свою финансовую ситуацию с повреждением мощностей в Белгородской области в ходе украинских ударов и закрытием европейского рынка.
