Российская ракета ПВО в январе 2025-го убила женщину в Брянской области, власти заявили об «атаке украинских террористов» — «КіберБорошно»

Теперь выяснилось, что женщина погибла не из-за удара ВСУ, а в результате попадания российской ракеты комплекса ПВО «Панцирь-С1». Об этом говорится в решении Карачевского районного суда Брянской области, которое есть в распоряжении украинского OSINT-проекта «КіберБорошно». В суде рассматривался иск сына погибшей — Кровельщикова Николая Сергеевича — к Минобороны РФ о компенсации морального вреда. The Insider установил, что Кровельщиков действительно проживает в поселке Согласие Карачевского района — всего в километре от дома, где погибла женщина, сведения об обоих есть в утечках данных.

В решении суда говорится, что 12 января 2025 года российская ПВО отражала атаку БПЛА самолетного типа. Боевой расчет ЗРПК «Панцирь-С1» выпустил четыре ракеты, однако одна из них «последовала по траектории в направлении жилого сектора» и попала в дом на улице Победы, 48.

Суд прямо указал на «наличие причинно-следственной связи между неправильной работой расчета ЗРПК „Панцирь-С1“ и наступившими последствиями в виде смерти Артамоновой Т.И.».

Следствие по факту гибели женщины вел Фокинский межрайонный следственный отдел Брянска СУ СК РФ. В решении суда говорится, что уголовное дело по факту гибели Артамоновой Т.И. возбуждено не было. Более того, старший следователь СО СК РФ по Брянскому гарнизону отказал в возбуждении уголовного дела в отношении военнослужащего войсковой части 43306 Влезько Д.П. «за отсутствием в деянии состава преступления» — он руководил узлом противовоздушной обороны и запуском ракет, когда произошла трагедия.

В решении говорится, что экспертиза Следственного комитета и заключение эксперта установили: найденные на месте фрагменты являются частями зенитной управляемой ракеты к комплексу «Панцирь-С1». В документе также указаны заводской номер ракеты — 016 и номер партии — 0-17.

Карачевский районный суд частично удовлетворил иск сына погибшей и постановил взыскать с Министерства обороны РФ один миллион рублей компенсации морального вреда — в исковых требованиях заявлялось о 1,5 млн рублей. Представители Минобороны РФ на заседание не явились. Также в суд не пришли представители АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова», производящего ЗРПК «Панцирь-С1» и ракеты к нему.

Почему это, вероятнее всего, скриншоты подлинного решения суда

На сайте суда этого решения нет. The Insider попытался связаться с близкими Артамоновой, однако на момент публикации ответа получить не удалось. В документе настораживает несколько раз написанное слово «ПанцЫрь», хотя это достаточно распространенная ошибка.

При этом The Insider удалось подтвердить ряд данных из опубликованного решения, в пользу его подлинности говорят несколько признаков. Поселок Согласие — крайне небольшой населенный пункт: по данным переписи 2010 года, там проживали около 600 человек. В открытых источниках действительно обнаруживаются люди с именами Артамонова Тамара Ивановна и Кровельщиков Николай Сергеевич, проживающие в Согласии, дата рождения погибшей, указанная в решении суда, совпадает с датой рождения в утечках.

Кроме того, в Telegram-паблике «В Карачеве.ру» The Insider нашел публикацию о похоронах Артамоновой Тамары Ивановны. В сообщении указано, что она погибла 12 января — такая же дата фигурирует в решении суда, опубликованном «КіберБорошно». Также подтверждается, что разрушенный дом на фотографии российских Telegram-каналов находится именно по адресу, указанному в судебном решении — это легко устанавливается по Google Maps.