Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.13

EUR

85.18

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

2101

 

 

 

 

 

Новости

Москва и область подверглись самой массированной воздушной атаке за время войны. Трое погибли, под удар попали жилые дома и предприятия

The Insider
Андрей Воробьев / Telegram

Андрей Воробьев / Telegram

Более 80 беспилотников с полуночи сбили на подлете к Москве, а за сутки — более 120, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, как минимум 12 человек пострадали, часть из них — строители, которые находились на проходной Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне на юго-востоке столицы. Как утверждает мэр, технология завода не нарушена. Помимо этого, повреждено три дома.

Один из пострадавших домов — на улице Михайлова на востоке города. Как следует из опубликованных в сети кадров, удар пришелся по верхней части многоквартирного здания.

Пострадавший дом на улице Михайлова в Москве

Пострадавший дом на улице Михайлова в Москве

Astra / Telegram

Пострадавший дом на улице Михайлова в Москве
Пострадавший дом на улице Михайлова в Москве

Еще один дом поврежден в Зеленограде. На фотографиях очевидцев видна его разрушенная боковая часть на нижних этажах.

Поврежденный дом в Зеленограде

Поврежденный дом в Зеленограде

Exilenova+ / Telegram

Поврежденный дом в Зеленограде
Поврежденный дом в Зеленограде

Как пишет издание Astra, атаке подвергся и индустриально-технологический парк «Элма» — на месте вспыхнул пожар. Предприятия-резиденты производят, помимо прочего, электронную и оптическую технику. Год назад эта территория уже попадала под атаку.

Пожар на территории технопарка «Элма»

Пожар на территории технопарка «Элма»

Astra / Telegram

Возгорание также произошло в аэропорту Шереметьево. По неподтвержденным данным, огонь вспыхнул в районе третьей взлетно-посадочной полосы. Что именно загорелось, неизвестно. Представители авиагавани сообщили лишь о падении обломков БПЛА:

«Обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет. Ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Аэропорт Шереметьево обеспечивает обслуживание пассажиров и воздушных судов в стабильном режиме».

На фоне налета дронов в Шереметьево отменили или задержали более 200 рейсов. Еще 75 — во Внуково. Часть самолетов перенаправили на запасные аэродромы.

Пожар на территории столичного аэропорта Шереметьево

Пожар на территории столичного аэропорта Шереметьево

Astra / Telegram

Пожар на территории столичного аэропорта Шереметьево
Столичный аэропорт Шереметьево
Столичный аэропорт Шереметьево
Столичный аэропорт Шереметьево

Три человека тем временем погибли в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Двое из них в Мытищах, где беспилотник попал в строящийся дом. Один житель скончался после получения ранений при ударе по частному дому в Химках. Еще один человек находится под завалами.

Обновлено: гражданин Индии, работавший в Подмосковье, погиб, еще трое его соотечественников пострадали в результате сегодняшней атаки дронов, сообщило посольство страны в Москве. О том, где именно они работали, не уточняется. Сотрудники диппредставительства навестили пострадавших в больнице.

БПЛА также попали по многоквартирному зданию в Красногорске. Повреждены многоэтажка и шесть частных домов в Истре, где четыре человека пострадали. Еще одно частное строение загорелась в деревне Субботина в Наро-Фоминском округе. Атаке подверглось несколько инфраструктурных объектов, добавил глава региона, однако подробностей не привел.

Изображение из галереи

Андрей Воробьев / Telegram

Миниатюра 1
Миниатюра 2
Миниатюра 3
Миниатюра 4

По словам очевидцев, один из ударов пришелся на Солнечногорскую топливно-наливную станцию возле деревни Дурыкино. На территории вспыхнул пожар. Объект используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива.

Пожар на территории Солнечногорской топливно-наливной станции

Пожар на территории Солнечногорской топливно-наливной станции

Astra / Telegram

В Лобне обломки БПЛА упали на территорию поликлиники, никто не пострадал, сообщила глава города Анна Кротова.

Подмосковная поликлиника, на территорию которой, по утверждению властей, упали обломки дрона

Подмосковная поликлиника, на территорию которой, по утверждению властей, упали обломки дрона

Анна Кротова / Telegram

Как утверждают украинские мониторинговые Telegram-каналы, атаке также подверглись завод микроэлектроники «Ангстрем» и объект «Транснефти» в Зеленограде.

Telegramhttps://t.me/supernova_plus/52019

Жители Подмосковья пожаловались на неработающие сирены, отсутствие оповещения об угрозе воздушной атаки и невозможность дозвониться до экстренных служб. Такие сообщения поступили из Химок, Мытищ и Лобни.

Агентство Bloomberg назвало налет дронов на Москву и область самым массированным за всю российско-украинскую войну.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте