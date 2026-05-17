Москва и область подверглись самой массированной воздушной атаке за время войны. Трое погибли, под удар попали жилые дома и предприятия

Более 80 беспилотников с полуночи сбили на подлете к Москве, а за сутки — более 120, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, как минимум 12 человек пострадали, часть из них — строители, которые находились на проходной Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне на юго-востоке столицы. Как утверждает мэр, технология завода не нарушена. Помимо этого, повреждено три дома.

Один из пострадавших домов — на улице Михайлова на востоке города. Как следует из опубликованных в сети кадров, удар пришелся по верхней части многоквартирного здания.