Москва и область подверглись самой массированной воздушной атаке за время войны. Трое погибли, под удар попали жилые дома и предприятия

Более 80 беспилотников с полуночи сбили на подлете к Москве, а за сутки — более 120, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, как минимум 12 человек пострадали, часть из них — строители, которые находились на проходной Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне на юго-востоке столицы. Как утверждает мэр, технология завода не нарушена. Помимо этого, повреждено три дома.
Один из пострадавших домов — на улице Михайлова на востоке города. Как следует из опубликованных в сети кадров, удар пришелся по верхней части многоквартирного здания.
Еще один дом поврежден в Зеленограде. На фотографиях очевидцев видна его разрушенная боковая часть на нижних этажах.
Возгорание также произошло в аэропорту Шереметьево. По неподтвержденным данным, огонь вспыхнул в районе третьей взлетно-посадочной полосы. Что именно загорелось, неизвестно. Представители авиагавани сообщили лишь о падении обломков БПЛА:
«Обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет. Ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Аэропорт Шереметьево обеспечивает обслуживание пассажиров и воздушных судов в стабильном режиме».
На фоне налета дронов в Шереметьево отменили или задержали более 200 рейсов. Еще 75 — во Внуково. Часть самолетов перенаправили на запасные аэродромы.
Три человека тем временем погибли в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Двое из них в Мытищах, где беспилотник попал в строящийся дом. Один житель скончался после получения ранений при ударе по частному дому в Химках. Еще один человек находится под завалами.
Обновлено: гражданин Индии, работавший в Подмосковье, погиб, еще трое его соотечественников пострадали в результате сегодняшней атаки дронов, сообщило посольство страны в Москве. О том, где именно они работали, не уточняется. Сотрудники диппредставительства навестили пострадавших в больнице.
БПЛА также попали по многоквартирному зданию в Красногорске. Повреждены многоэтажка и шесть частных домов в Истре, где четыре человека пострадали. Еще одно частное строение загорелась в деревне Субботина в Наро-Фоминском округе. Атаке подверглось несколько инфраструктурных объектов, добавил глава региона, однако подробностей не привел.
По словам очевидцев, один из ударов пришелся на Солнечногорскую топливно-наливную станцию возле деревни Дурыкино. На территории вспыхнул пожар. Объект используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива.
В Лобне обломки БПЛА упали на территорию поликлиники, никто не пострадал, сообщила глава города Анна Кротова.
Как утверждают украинские мониторинговые Telegram-каналы, атаке также подверглись завод микроэлектроники «Ангстрем» и объект «Транснефти» в Зеленограде.
Жители Подмосковья пожаловались на неработающие сирены, отсутствие оповещения об угрозе воздушной атаки и невозможность дозвониться до экстренных служб. Такие сообщения поступили из Химок, Мытищ и Лобни.
Агентство Bloomberg назвало налет дронов на Москву и область самым массированным за всю российско-украинскую войну.