Российский беспилотник атаковал китайское судно недалеко от Одессы — ВМС Украины

Российский БПЛА утром 18 мая атаковал сухогруз KSL Deyang (IMO 9457725), находившийся в море недалеко от Одессы. Фото поврежденного судна опубликовал Telegram-канал Военно-морских сил Украины.

Команда сухогруза, который ходит под флагом Маршалловых островов, состоит из граждан Китая. Уточняется, что владелец судна также из КНР. «Россия в очередной раз демонстрирует, что ее атаки представляют угрозу не только для Украины: теперь в зоне риска даже ее ближайшие партнеры, чьи суда оказываются в Черном море», — говорится в сообщении.

«Интересно, что двигало россиянами, когда они сегодня ночью решили «Шахедом» оприходовать китайское торговое судно в наших водах. Обошлось без жертв, но это что-то новое», — написал официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Согласно данным сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence, с которыми ознакомился The Insider, KSL Deyang 16 марта вышел из российского порта Кавказ (Краснодарский край). Оттуда сухогруз планировал направиться в порт в Румынии.