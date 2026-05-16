После атаки БПЛА загорелся химический завод «Азот» в Невинномысске

В ночь на 16 мая жители Невинномысска Ставропольского края сообщили о серии взрывов. После атаки начался пожар на химическом комбинате «Невинномысский Азот», следует из анализа видеозаписей очевидцев. Видео пожара опубликовал украинский Telegram-канал Exilenova+. Он и ASTRA геолоцировали кадры: они были сняты с площади 50 лет Октября в Невинномысске, примерно в 2–2,5 километрах от территории предприятия.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ночью заявил, что российская ПВО отражала атаку беспилотников в районе Невинномысска. По его словам, «пострадавших и разрушений на земле нет». При этом местные жители сообщали о взрывах в районе промышленного объекта, а на опубликованных видео виден крупный пожар и столб дыма.