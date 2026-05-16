Новости

Украина сообщила о возвращении тел 528 погибших

The Insider
Украина провела очередной этап репатриации тел погибших военнослужащих. Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, в страну вернули тела 528 погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военным.

В ведомстве заявили, что следователи и эксперты проведут все необходимые процедуры для идентификации погибших. В операции участвовали представители Координационного штаба, СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД, офиса омбудсмена, структур по розыску пропавших без вести, ГСЧС и других ведомств сектора безопасности и обороны.

Украинская сторона также поблагодарила Международный комитет Красного Креста за содействие в проведении репатриации. Перевозкой тел в специализированные государственные учреждения занимался Объединенный центр обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

Российская сторона публично о передаче тел не заявляла.

