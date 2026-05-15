Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.14

EUR

86.29

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

411

 

 

 

 

 

Новости

Z-канал опубликовал видео ударов FPV-дронов по автомобилям миссии ООН в Херсонской области. А потом удалил

The Insider
Иллюстрация к материалу

Связанный с российскими военными Telegram-канал «От Мариуполя до Карпат» опубликовал видео с ударами FPV-дронов по автомобилям гуманитарной миссии ООН в Херсонской области под песню из советского мультфильма «Бременские музыканты» со строчками «мы любим бить людей», «пиф-паф — и вы покойники». На кадрах видны машины с характерной синей маркировкой UN.

Видео сопровождалось утверждением, что гуманитарная миссия якобы не согласовала передвижение с российской стороной. Авторы канала заявили, что «в зоне активных боевых действий такой транспорт автоматически становится целью», а также обвинили украинских военных в использовании машин гуманитарных организаций для перевозки боеприпасов и эвакуации раненых.

Telegramhttps://t.me/theinsru/3715

После публикации ролик начали распространять украинские СМИ и Telegram-каналы, написавшие, что российские операторы беспилотников атакуют автомобили миссии ООН в Херсонской области. Пост вскоре был удален из канала «От Мариуполя до Карпат», однако его репост сохранился в другом Z-канале — «Сурок с Херсона», также пост можно найти среди удаленных в сервисе tgstat. 

Иллюстрация к материалу

Telegram-канал «От Мариуполя до Карпат», по данным украинских СМИ, ведет Александр Шептура — уроженец Донецка, бывший сотрудник украинских правоохранительных органов, который после событий 2014 года перешел на сторону «ДНР».

После 24 февраля 2022 года он также участвовал в боевых действиях, в том числе в Херсонской области. В начале 2023 года Шептура получил тяжелое ранение, стал инвалидом и был комиссован по состоянию здоровья. Сейчас он занимается волонтерской деятельностью и выступает как прокремлевский пропагандист с агрессивной антиукраинской позицией и крайне воинственной риторикой.

Как известно The Insider, между Россией и Украиной отсутствует какой-либо канал координации, через который гуманитарные миссии могли бы согласовывать маршруты передвижения с российской стороной. Кроме того, использование украинскими военными техники с символикой ООН не имеет практического смысла, поскольку российские силы не впервые атакуют автомобили международных организаций.

В октябре 2025 года The Insider уже писал о похожем видео, опубликованном тем же каналом «От Мариуполя до Карпат». Тогда авторы опубликовали кадры атаки беспилотников по колонне ООН неподалеку от поселка Белозёрка в Херсонской области — примерно в 10 километрах к западу от Херсона.

На видео было видно, как дрон поражает грузовик, после чего начинается пожар. Авторы канала утверждали, что техника перевозила «грузы двойного назначения», и также жаловались на отсутствие согласования маршрута: «Все гуманитарные грузы по линии ООН и Красного Креста согласуются между сторонами. А тут какие-то петухи в очередной раз решили на дурочку проскочить, не ФАРТАНУЛО».

The Insider тогда геолоцировал место удара и установил, что атакованная колонна принадлежала структурам ООН. На грузовиках были видны маркировки WFP — Всемирной продовольственной программы ООН — и аббревиатура UN.

После той атаки координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Маттиас Шмале заявил, что преднамеренные нападения на гуманитарных работников и объекты являются грубым нарушением международного гуманитарного права и могут рассматриваться как военное преступление.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте