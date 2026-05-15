Z-канал опубликовал видео ударов FPV-дронов по автомобилям миссии ООН в Херсонской области. А потом удалил

Telegram-канал «От Мариуполя до Карпат», по данным украинских СМИ, ведет Александр Шептура — уроженец Донецка, бывший сотрудник украинских правоохранительных органов, который после событий 2014 года перешел на сторону «ДНР».

После 24 февраля 2022 года он также участвовал в боевых действиях, в том числе в Херсонской области. В начале 2023 года Шептура получил тяжелое ранение, стал инвалидом и был комиссован по состоянию здоровья. Сейчас он занимается волонтерской деятельностью и выступает как прокремлевский пропагандист с агрессивной антиукраинской позицией и крайне воинственной риторикой.

Как известно The Insider, между Россией и Украиной отсутствует какой-либо канал координации, через который гуманитарные миссии могли бы согласовывать маршруты передвижения с российской стороной. Кроме того, использование украинскими военными техники с символикой ООН не имеет практического смысла, поскольку российские силы не впервые атакуют автомобили международных организаций.

В октябре 2025 года The Insider уже писал о похожем видео, опубликованном тем же каналом «От Мариуполя до Карпат». Тогда авторы опубликовали кадры атаки беспилотников по колонне ООН неподалеку от поселка Белозёрка в Херсонской области — примерно в 10 километрах к западу от Херсона.

На видео было видно, как дрон поражает грузовик, после чего начинается пожар. Авторы канала утверждали, что техника перевозила «грузы двойного назначения», и также жаловались на отсутствие согласования маршрута: «Все гуманитарные грузы по линии ООН и Красного Креста согласуются между сторонами. А тут какие-то петухи в очередной раз решили на дурочку проскочить, не ФАРТАНУЛО».

The Insider тогда геолоцировал место удара и установил, что атакованная колонна принадлежала структурам ООН. На грузовиках были видны маркировки WFP — Всемирной продовольственной программы ООН — и аббревиатура UN.

После той атаки координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Маттиас Шмале заявил, что преднамеренные нападения на гуманитарных работников и объекты являются грубым нарушением международного гуманитарного права и могут рассматриваться как военное преступление.