Президент Украины назвал самую масштабную атаку на Москву и область «справедливой» и призвал остановить войну

Президент Украины назвал ночную воздушную атаку на Москву и область ответом на «затягивание войны» и российские удары:
«Наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и общинам абсолютно справедливы. На этот раз украинские дальнобойные средства достигли Московского региона, и мы ясно говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну. Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу».
Владимир Зеленский отметил, что от госграницы Украины до Москвы более 500 км, а концентрация средств ПВО в столичном регионе «самая высокая».
Советник украинского министра обороны Сергей Стерненко, в свою очередь, пригрозил более масштабными атаками на Россию, в том числе Москву.
В результате налета дронов как минимум три человека погибли, еще более 10 пострадали. Повреждены многоквартирные и частные дома, а также предприятия, в том числе Солнечногорская топливно-наливная станция. Пожары вспыхнули на Московском нефтеперерабатывающем заводе и в аэропорту Шереметьево.
Минобороны РФ отчиталось о ночном перехвате более 550 беспилотников над Москвой, Московской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем, а также аннексированным Крымом.