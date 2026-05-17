Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.13

EUR

85.18

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

691

 

 

 

 

 

Новости

Президент Украины назвал самую масштабную атаку на Москву и область «справедливой» и призвал остановить войну

The Insider
Иллюстрация к материалу

Президент Украины назвал ночную воздушную атаку на Москву и область ответом на «затягивание войны» и российские удары:

«Наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и общинам абсолютно справедливы. На этот раз украинские дальнобойные средства достигли Московского региона, и мы ясно говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну. Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу».

Владимир Зеленский отметил, что от госграницы Украины до Москвы более 500 км, а концентрация средств ПВО в столичном регионе «самая высокая». 

Telegramhttps://t.me/V_Zelenskiy_official/19087

Советник украинского министра обороны Сергей Стерненко, в свою очередь, пригрозил более масштабными атаками на Россию, в том числе Москву.

В результате налета дронов как минимум три человека погибли, еще более 10 пострадали. Повреждены многоквартирные и частные дома, а также предприятия, в том числе Солнечногорская топливно-наливная станция. Пожары вспыхнули на Московском нефтеперерабатывающем заводе и в аэропорту Шереметьево.

Минобороны РФ отчиталось о ночном перехвате более 550 беспилотников над Москвой, Московской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем, а также аннексированным Крымом.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте