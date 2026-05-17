Президент Украины назвал самую масштабную атаку на Москву и область «справедливой» и призвал остановить войну

Советник украинского министра обороны Сергей Стерненко, в свою очередь, пригрозил более масштабными атаками на Россию, в том числе Москву.

В результате налета дронов как минимум три человека погибли, еще более 10 пострадали. Повреждены многоквартирные и частные дома, а также предприятия, в том числе Солнечногорская топливно-наливная станция. Пожары вспыхнули на Московском нефтеперерабатывающем заводе и в аэропорту Шереметьево.

Минобороны РФ отчиталось о ночном перехвате более 550 беспилотников над Москвой, Московской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем, а также аннексированным Крымом.