ВС РФ атакуют к северо-западу от Гуляйполя, из-за налетов украинских БПЛА ограничено движение по трассе в Крым. Что происходит на фронте

На южно-донецком направлении заявляется о продвижении ВСУ на глубину более 3 км в Днепропетровской области.

Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» установил точки прилетов FPV-дронов по украинским позициям на российском видео и сделал вывод о расширении зоны контроля ВСУ в районе Калиновского и Новониколаевки на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

На стыке южно-донецкого и запорожского направлений ВС РФ провели «флаговтык» в Верхней Терсе к северо-западу от Гуляйполя.

В Минобороны РФ заявили об оккупации села Верхняя Терса в Запорожской области, расположенного к северо-западу от Гуляйполя и в 26 км от Орехова, и опубликовали видео «флаговтыка» в населенном пункте. Украинский OSINT-ресурс In Factum призывает не спешить с выводами, вспоминая о случаях имитации захвата населенных пунктов, в том числе с помощью видео, сгенерированных ИИ. По версии авторов канала, Верхняя Терса находится на стыке территории, подконтрольной СОУ, и «серой зоны».

«Сливочный каприз», в свою очередь, сделал вывод, что российские военные вышли на восточную окраину Гуляйпольского (до 2016 года — Комсомольское) в 22 км от Орехова, выполнив геопривязку украинского удара по российской позиции на этом участке.

«Военкор» Юрий Котенок подтверждает захват Верхней Терсы, а также сообщает, что ВС РФ заняли большую часть Воздвижевки и ведут бои в восточной и южной части Гуляйпольского. Также, по его сведениям, ВС РФ вновь продвинулись в Малой Токмачке, примыкающей к Орехову с юго-востока.

Владимир Зеленский посетил город Славутич на севере Украины, где анонсировал дополнительное усиление защиты Киевской и Черниговской областей от возможного нападения со стороны Беларуси и России, в том числе строительство фортификационных сооружений. Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Беларусь не собирается втягиваться в войну, и изъявил готовность обсудить с Зеленским проблемы двусторонних отношений в любой точке Украины или Беларуси.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 22 мая 124 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (115 БПЛА — 92,74% — был сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания семи БПЛА в пяти локациях, а также падение обломков в пяти локациях.

Накануне Днепр (до 2016 года — Днепропетровск) подвергся атаке, сообщил (1, 2, 3) глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Под удар попали два многоэтажных дома. По последней информации, число пострадавших достигло 19, среди них шестилетний и 13-летний мальчики и девятимесячная девочка.