ВС РФ атакуют к северо-западу от Гуляйполя, из-за налетов украинских БПЛА ограничено движение по трассе в Крым. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На южно-донецком направлении заявляется о продвижении ВСУ на глубину более 3 км в Днепропетровской области
- На стыке южно-донецкого и запорожского направлений ВС РФ провели «флаговтык» в Верхней Терсе к северо-западу от Гуляйполя
- Владимир Зеленский сообщил о мерах по усилению обороны в Черниговской и Киевской областях
- В Днепре ракетой поражен склад с гуманитарной помощью Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев
- В Старобельске украинские БПЛА атаковали здания колледжа — четыре человека погибли, еще 40 человек пострадали
- Издание «Вот Так» — с начала войны по российским НПЗ нанесено как минимум 158 ударов
- В Херсонской области ограничено движение грузовиков по трассе в Крым из-за активности украинских дронов
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 221 206 человек
Обстановка на фронте
На харьковском направлении подтверждается контроль ВС РФ над Волоховкой к востоку от Волчанска.
Российский военблогер Анатолий Радов со ссылкой на собственные источники подтверждает захват российскими войсками Волоховки в харьковском приграничье к востоку от Волчанска, о котором ранее сообщали в Минобороны РФ.
На константиновском направлении дорога на Константиновку со стороны Новосёловки взята под российский огневой контроль.
В Z-канале «🇷🇺 Клещеевка/Бахмут 2.0 (Артемовское направление) 🇷🇺» показали снятое с дрона видео дороги в Константиновку со стороны Новосёловки, которая усеяна автомобильной техникой, уничтоженной российскими дронами. В канале заявляют, что ВС РФ держат дорогу под огневым контролем.
На южно-донецком направлении заявляется о продвижении ВСУ на глубину более 3 км в Днепропетровской области.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» установил точки прилетов FPV-дронов по украинским позициям на российском видео и сделал вывод о расширении зоны контроля ВСУ в районе Калиновского и Новониколаевки на границе Днепропетровской и Запорожской областей.
На стыке южно-донецкого и запорожского направлений ВС РФ провели «флаговтык» в Верхней Терсе к северо-западу от Гуляйполя.
В Минобороны РФ заявили об оккупации села Верхняя Терса в Запорожской области, расположенного к северо-западу от Гуляйполя и в 26 км от Орехова, и опубликовали видео «флаговтыка» в населенном пункте. Украинский OSINT-ресурс In Factum призывает не спешить с выводами, вспоминая о случаях имитации захвата населенных пунктов, в том числе с помощью видео, сгенерированных ИИ. По версии авторов канала, Верхняя Терса находится на стыке территории, подконтрольной СОУ, и «серой зоны».
«Сливочный каприз», в свою очередь, сделал вывод, что российские военные вышли на восточную окраину Гуляйпольского (до 2016 года — Комсомольское) в 22 км от Орехова, выполнив геопривязку украинского удара по российской позиции на этом участке.
«Военкор» Юрий Котенок подтверждает захват Верхней Терсы, а также сообщает, что ВС РФ заняли большую часть Воздвижевки и ведут бои в восточной и южной части Гуляйпольского. Также, по его сведениям, ВС РФ вновь продвинулись в Малой Токмачке, примыкающей к Орехову с юго-востока.
Владимир Зеленский посетил город Славутич на севере Украины, где анонсировал дополнительное усиление защиты Киевской и Черниговской областей от возможного нападения со стороны Беларуси и России, в том числе строительство фортификационных сооружений. Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Беларусь не собирается втягиваться в войну, и изъявил готовность обсудить с Зеленским проблемы двусторонних отношений в любой точке Украины или Беларуси.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 22 мая 124 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (115 БПЛА — 92,74% — был сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания семи БПЛА в пяти локациях, а также падение обломков в пяти локациях.
Накануне Днепр (до 2016 года — Днепропетровск) подвергся атаке, сообщил (1, 2, 3) глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Под удар попали два многоэтажных дома. По последней информации, число пострадавших достигло 19, среди них шестилетний и 13-летний мальчики и девятимесячная девочка.
За минувшие сутки в Херсонской области от атак пострадали шесть человек, сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин. Еще один человек погиб в результате удара БПЛА утром в Херсоне.
20 мая 2026 года ракета ударила по складу в Днепре, арендованному Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). По сведениям организации, погибли два человека, еще несколько получили ранения. Уничтожено около 900 палет гуманитарной помощи общей стоимостью свыше $1 млн, предназначенной для жителей прифронтовых районов. В ООН заявили, что это первая атака на объект УВКБ с начала полномасштабной войны. Накануне глава местной ОВА сообщал об атаке на продовольственный склад. О том, что склад занимало УВКБ ООН, он не упоминал.
Минобороны РФ отчиталось (1, 2) об уничтожении в течение дня 21 мая 297 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и акваторией Каспийского моря. В ночь на 22 мая были перехвачены 217 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Санкт-Петербургом.
Ночью беспилотники атаковали Ярославль. По словам губернатора региона Михаила Евраева, атаку удалось отразить силами ПВО и средствами РЭБ; обошлось без пострадавших. Из-за беспилотников ночью закрывали выезд из города в сторону Москвы. Вероятной целью атаки стал НПЗ «Славнефть-ЯНОС», следует из анализа издания Astra. Позже Владимир Зеленский подтвердил удар по НПЗ в Ярославле. Последний раз этот завод был атакован в ночь на 8 мая 2026 года. Согласно спутниковым снимкам, поступившим в распоряжение OSINT-проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, после той атаки переработка нефти на заводе была приостановлена. Около технологических колонн ЭЛОУ-АВТ-4 и АВТ-3 замечены ремонтные краны, также обнаружены следы горения другого оборудования АВТ-3. Аналитики отмечают, что на НПЗ всё еще не восстановлены технологические эстакады после атаки 26 апреля.
Учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа педуниверситета попали под удары БПЛА, заявил «глава ЛНР» Леонид Пасечник. В результате четыре человека погибли, еще 40 человек пострадали, в том числе дети, часть людей остается под завалами. По словам Пасечника, в момент атаки беспилотников в зданиях колледжа находились 86 подростков от 14 до 18 лет. «Мы ожидаем от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где обучаются и проживают дети», — заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Следственный комитет возбудил уголовное дело о «теракте» в связи с этой атакой.
Три сотрудника РЖД погибли при ударе дрона в Брянской области накануне. Инцидент произошел на станции Унеча в Брянской области, под удар БПЛА попал маневровый тепловоз. «Погибли: машинист, помощник машиниста (отец), осмотрщик-ремонтник вагонов (сын)», — говорится в сообщении РЖД. Ранее врио губернатора региона Егор Ковальчук писал, что при ударе дрона по объекту транспортной инфраструктуры два человека погибли, один пострадал.
Три человека пострадали в результате атак беспилотников на Белгородскую область, сообщили в региональном оперштабе. Двое мужчин получили ранения при ударе БПЛА по автомобилю в Яковлевском округе, еще один мужчина пострадал из-за атаки дрона на грузовой автомобиль в Шебекине.
На территории российского военного аэродрома Таганрог-Центральный в Ростовской области зафиксирован пожар, пишет Telegram-канал «Крымский ветер». Судя по данным спутникового сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS, термальные аномалии фиксируются с ночи в районе 325-го авиаремонтного завода.
По информации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, двое погибших в результате налета БПЛА на Сызрань, совершенного накануне, были членами семьи участника «СВО».
Отпуск бензина на АЗС сети ТЭС Севастополя ограничен 20 литрами в одни руки, сообщил «губернатор» Михаил Развожаев. Такое решение он объяснил «логистическими сложностями», «причины которых известны».
В результате атаки беспилотников 20 мая 2026 года нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово в Нижегородской области частично приостановил работу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. По их информации, на четвертом по мощности НПЗ в России остановилась работа основного технологического блока — установки первичной переработки нефти АВТ-6, что должно привести к резкому снижению объемов производства нефтепродуктов на заводе.
Через три недели после последней атаки на Туапсинский НПЗ в ночь на 1 мая 2026 года на снимках от 20 мая, оказавшихся в распоряжении издания Astra, всё еще не видно признаков ремонта или демонтажа резервуаров и установки первичной переработки нефти, поврежденных в результате ударов БПЛА и последующих пожаров. С середины апреля нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе были атакованы четыре раза.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину по российским нефтеперерабатывающим заводам нанесено как минимум 158 ударов, подсчитало издание «Вот Так». Атакам подверглись все НПЗ в европейской части России. Среди крупных заводов с мощностью более 10 млн тонн нефти в год вне зоны атак остаются только два предприятия за Уралом: Омский и Ангарский. Чаще всего российские нефтезаводы подвергались ударам в 2025 году — тогда было зафиксировано 88 атак. Значительная их часть пришлась на вторую половину года. В 2026-м нанесено уже 32 удара — почти столько же, сколько за весь 2024 год, когда было зафиксировано 34 атаки.
OSINT-исследователь под ником imi (m) выполнил геопривязку кадров с горящими и сгоревшими машинами снабжения в сухопутном коридоре в Крым на отрезке трассы Мелитополь — Мариуполь — Таганрог. Его коллега Clément Molin, в свою очередь, нанес на карту 64 удара по российским грузовикам на оккупированной территории юга Украины. Исследователь подчеркнул, что это только те удары, для которых удалось определить место съемки видео.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», прогнозирует, что в дальнейшем удары по российской тыловой логистике будут масштабироваться, что, в свою очередь, окажет серьезное влияние на ситуацию на ЛБС. Назначенный Россией губернатор Херсонской области Владимир Сальдо тем временем объявил о закрытии для грузового транспорта участка федеральной трассы «Новороссия» до автомобильного пункта пропуска «Джанкой», за исключением, например, перевозки военных грузов или топлива.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 20 мая по 20:00 21 мая стало известно как минимум о 15 погибших и 87 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
«Медиазона» и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтеров обновили список погибших на войне против Украины с российской стороны. К 22 мая 2026 года стали известны имена 221 206 человек.
В Z-канале «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА 🇷🇺» заявили, что, хотя численность подразделений Сил беспилотных систем ВСУ составляет лишь около 2,5% от общей численности украинской армии, на них приходится почти половина всех потерь ВС РФ убитыми, а показатель в 100 убитых российских военнослужащих считается для украинских дроноводов средним. Автор признает, что среди российских операторов FPV-дронов специалистов с сопоставимыми результатами значительно меньше.
Вооружения и военная техника
Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования, запасных частей и расходных материалов для ЗРК Hawk, а также услуг по их обслуживанию. Общая сумма контракта составляет $108 млн.
Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил, что в ВС РФ широко применяются НРКс установленными на них системами РЭБ, причем российские наземные дроны находятся перед российскими позициями, а их антенны обращены назад, чтобы подавлять украинские дроны, пролетевшие мимо них.
