«Глава» Херсонской области Сальдо закрыл проезд грузовиков в Крым. Исключение сделано для военных грузов, топлива, базовых продуктов питания

Владимир Сальдо. Фото: ТАСС

Владимир Сальдо, назначенный российскими властями «губернатором» Херсонской области, подписал указ, запрещающий движение грузового транспорта через оккупированную часть региона в Крым. Ограничение вводится на движение по участку федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в направлении автомобильного пункта пропуска «Джанкой» с 21 мая и до особого распоряжения, говорится в документе, опубликованном на сайте Сальдо.

Исключение сделано для:

  • военных и специальных грузов, лекарств, техники для восстановления инфраструктуры;
  • топлива, в том числе бензина и дизеля;
  • скоропортящихся товаров;
  • отдельных видов продовольствия первой необходимости.

Продовольственные товары, которые можно перевозить, перечислены в приложении к указу. В списке значатся, в частности, детское питание, консервы, мука, крупы, чай, сахар.

Трасса Р-280

В апреле ВСУ активизировали обстрелы оккупированной территории Херсонской области, в частности, атакам беспилотников подвергается транспортная инфраструктура. Так, с помощью британских тяжелых дронов Malloy T‑150 и ракетного удара был разрушен мост, через который шло снабжение российских войск.

Украинский военнослужащий Александр Солонько писал, что расширение атак на российские логические маршруты приводит к снижению значимости железнодорожного и автомобильного сообщения по «сухопутному коридору» с Крымом на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Украинские дроны поражают российские цели на всю глубину, вплоть до Азовского моря.

18 мая Сальдо сообщил, что в результате «массированных ударов» по оккупированной части Херсонской области 15–17 мая три человека погибли, ранения получил «глава» Скадовского округа Александр Дудка.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил об атаке беспилотников на штаб ФСБ в селе Геническая Горка на Арбатской стрелке. Также утверждалось, что уничтожен ЗРПК «Панцирь-С1» и около сотни российских военных погибли или получили ранения.

