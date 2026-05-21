ВС РФ продвигаются в «мертвых селах» к востоку от Волчанска, в Купянске не осталось российских ДРГ. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении российские войска продвигаются в «мертвых селах» к востоку от Волчанска
- На купянском направлении заявляется о «зачистке» последних российских диверсионных групп в Купянске
- На константиновском направлении применяются снаряженные термитной зажигательной смесью российские дроны
- На запорожском направлении зафиксирован удар по украинской позиции в 2 км южнее «легендарной» Малой Токмачки
- Минобороны Украины — потери ВС РФ на каждый захваченный кв. км составляют 179 человек убитыми и ранеными
- Налет беспилотников на Сызранский НПЗ в Самарской области — на территории предприятия возник масштабный пожар
- Дроны СБУ атаковали «штаб ФСБ» на Арабатской стрелке — заявляется о «сотне» погибших и раненых
- Reuters — из-за ударов БПЛА практически полностью остановилась работа НПЗ в центральной части России
Обстановка на фронте
На харьковском направлении российские войска продвигаются в «мертвых селах» к востоку от Волчанска.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что ВС РФ продвигаются в «серой зоне» в приграничье к востоку от Волчанска. В то же время, по его сведениям, продвижение имеет место в первую очередь в «мертвых селах», где нет ни местных жителей, ни украинских военных, а в районе Боровой и Дробышева на лиманском направлении, где российские войска хоть и владеют инициативой, результаты их действий «близки к нулю».
На купянском направлении заявляется о «зачистке» последних российских диверсионных групп в Купянске.
СОУ полностью контролируют Купянск, в городе отсутствуют российские ДРГ, сообщил изданию «Суспільне Харків» военнослужащий бригады Нацгвардии «Хартія» с позывным «Зануда». По его словам, несмотря на попытки противника «просачиваться» в город, украинские бойцы в целом удерживают те же позиции, что и после контратаки в прошлом году.
На лиманском направлении отмечается присутствие украинских военных в тылу ВС РФ на удалении в 5 км от линии фронта.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» обратил внимание на геопривязку пользователя под ником Zoam, который обнаружил, что обстрел украинских позиций на видео Минобороны РФ имел место на северных подступах к Заречному (до 2016 года — Кировск). Согласно оценке «Сливочного каприза», украинская позиция находится на подконтрольной ВС РФ территории в 5 км от ЛБС.
На константиновском направлении применяются снаряженные термитной зажигательной смесью российские дроны.
В украинских Telegram-каналах появилось видео, на котором российский FPV-дрон самолетного типа «Молния» сбрасывает на Константиновку термитную зажигательную смесь, используемую для «выжигания» украинских позиций и противодроновых сеток.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ ведут бои по всей Константиновке, кроме северной ее части, а также продвигаются на флангах города. В частности, к юго-западу от города, по его сведениям, бои идут в Долгой Балке (до 2016 года — Артёма), к северу — в Молочарке. «Военкор» также сообщает, что украинские бойцы оказывают «ожесточенное сопротивление» с применением БПЛА.
На запорожском направлении зафиксирован удар по украинской позиции в 2 км южнее «легендарной» Малой Токмачки.
«Сливочный каприз» обратил внимание на еще одно видео удара по украинской позиции, которое, как установили авторы канала, снято в 2 км южнее Малой Токмачки. Ранее украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщал, что этот «легендарный» населенный пункт полностью контролируется СОУ.
По сведениям Владимира Зеленского, в России разработали пять сценариев расширения боевых действий на черниговском и киевском направлениях, то есть со стороны Беларуси. В СБУ, в свою очередь, сообщили, что совместно с СОУ проводят контрдиверсионные действия в Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях — то есть во всех регионах Украины, граничащих с Беларусью.
Российские потери при захвате территории Украины существенно возросли, сообщают в DeepState со ссылкой на статистику Минобороны Украины. Если в октябре 2024 года потери ВС РФ составляли 67 человек на кв. км продвижения, то в январе 2026 года — 165, в феврале — 244, в марте — 254, а в апреле — 179 человек.
В Z-канале «Наука побеждать» рассказывают, как СОУ используют собственную уничтоженную технику в качестве ложных целей после внешнего ремонта. По информацию авторов канала, это делается в районах, где работает настоящая украинская техника тех же образцов, что и уничтоженная.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- с 8:30 по 17:00 20 мая было запущено 84 беспилотника типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитатора (75 БПЛА — 89,29% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания шести БПЛА
- в ночь на 21 мая было запущено 117 средств воздушного нападения: 116 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (109 БПЛА — 93,97% — были сбиты или подавлены) и одной баллистической ракеты «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракеты и пяти БПЛА в пяти локациях, а также падение обломков в четырех локациях
В Донецкой области в результате ударов за минувшие сутки погиб один человек, еще 11 были ранены, сообщил глава местной ОВА Вадим Филашкин.
Четыре человека пострадали в результате ночных атак на Днепропетровскую область, сообщили (1, 2) местные власти. В Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) поврежден пятиэтажный жилой дом, на последнем этаже возник пожар. В Никопольском районе повреждения получили предприятие и объекты инфраструктуры. В Кривом Роге повреждено предприятие. В Синельниковском районе поврежден частный жилой дом, а в Троицкой общине Павлоградского района загорелась грузовая машина.
Один человек погиб, еще двое пострадали в результате удара БПЛА по Новгород-Северскому району в Черниговской области, сообщили в ГСЧС. На территории сельскохозяйственного предприятия загорелись автомобиль и помещение склада.
В окрестностях Харькова утром беспилотник ударил по грузовому автомобилю. Водитель погиб, машина сгорела, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Десять дополнительных пусковых установок для реактивных БПЛА «Герань-5» строятся на площадке для запуска дронов «Цимбулово» в Орловской области, выяснил Telegram-канал «✈️Стратегічна авіація рф».
Минобороны РФ отчиталось (1, 2, 3) об уничтожении в течение дня 20 мая 167 беспилотников над Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря. В ночь на 21 мая был перехвачен 121 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Калмыкией, Крымским полуостровом и акваторией Каспийского моря.
Беспилотники ночью атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Попадание по промзоне предприятия подтвердил OSINT-анализ издания Astra. Губернатор Вячеслав Федорищев позднее сообщил, что в результате атаки погибли два человека и есть пострадавшие, но их число он не назвал. Astra выяснила, что один БПЛА рухнул в частном секторе в поселке Металлистов в Сызрани, который находится примерно в 2 км от завода. Вероятно, дрон был подавлен средствами РЭБ. Еще один дрон упал в квартале Сельмаш на севере города рядом с речным портом.
В Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили атаку на Сызранский НПЗ и сообщили, что на его территории произошел масштабный пожар. Владимир Зеленский назвал удар по заводу «дальней санкцией против российской нефтепереработки», опубликовав видео пожара. До этого предприятие было атаковано 18 апреля 2026 года.
Зеленский также заявил об атаке беспилотников СБУ на штаб ФСБ в селе Геническая Горка на Арабатской стрелке в оккупированной части Херсонской области. По его словам, уничтожен ЗРПК «Панцирь-С1», «около сотни оккупантов» погибли или получили ранения.
Три человека получили ранения в результате атаки на Шебекинский округ Белгородской области, сообщил оперштаб региона.
В Латвию снова залетел беспилотник. Около 11:00 по местному времени Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о возможной угрозе БПЛА в Лудзенском, Краславском и Резекненском краях. Спустя час военные подтвердили информацию о том, что в воздушном пространстве страны находится как минимум один беспилотник. Угрозу также объявили в Аугшдаугавском крае. Как пишет Delfi, в затронутых регионах временно остановлено движение поездов.
Z-каналы публикуют кадры с горящими и сгоревшими машинами снабжения в сухопутном коридоре в Крым на отрезке трассы Мариуполь — Бердянск — Мелитополь.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что вверенные ему подразделения нанесли удары по различным целям на оккупированной территории, в частности по РЛС из состава ЗРК С-300В, ЗРК «Тор» и РСЗО «Ураган». В то же время пользователь под ником Special Kherson Cat утверждает, что РЛС оказалась качественным макетом.
По информации инсайдерского канала «Досье Шпиона», 19 мая 2026 года был совершен налет пяти БПЛА на электроподстанцию, расположенную около села Чонгар в оккупированной части Херсонской области. В результате атаки работа подстанции была полностью остановлена.
Переработка нефти в центральной части России практически остановилась из-за ударов по нефтяной инфраструктуре, пишет Reuters. По подсчетам агентства, суммарная мощность НПЗ, полностью или частично остановивших работу, превышает 83 млн т в год — это около четверти всей нефтепереработки в стране. На пострадавшие предприятия приходится более 30% производства автомобильного бензина и около 25% дизельного топлива в России. Другие НПЗ, которые теоретически могли бы компенсировать выпавшие мощности, также подвергались атакам и не могут работать на полную мощность.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал инфографику с классификацией ударов по территории России по месяцам. Отмечается, что в апреле 2026 года количество ударов возросло на 3% в сравнении с мартом. Больше всего ударов в апреле пришлось на объекты нефтегазовой инфраструктуры.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 19 мая по 20:00 20 мая стало известно (1, 2) как минимум об 11 погибших и 75 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В результате атаки на город Снежное в оккупированной части Донецкой области, совершенной накануне, был поражен центр подготовки операторов дронов Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Об этом заявили в Силах беспилотных систем ВСУ. Сообщается, что СБС нанесли удар семью дронами, уничтожив производственные и ремонтные помещения вместе с находившимися там четырьмя бронемашинами «Тигр». Погиб начальник центра — подполковник с позывным «Бурый». Общие безвозвратные потери личного состава, как заявляется, составляют не менее 65 курсантов 78-го полка спецназначения «Север-Ахмат». Командующий СБС ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди назвал операцию «Снег Ахмата». Помимо личного состава и техники, уничтожены боеприпасы и комплектующие для производства беспилотных систем, говорится в сообщении СБС.
Вооружения и военная техника
В сети появилось видео испытания доставки украинского «миддлстрайк»-дрона Hornet к цели с помощью аэростата. Утверждается, что аэростат пролетел 42 км, после чего дрон был запущен с него на высоте в 8 км, и что таким образом можно увеличить его дальность в 1,5-2 раза.
