ВС РФ продвигаются в «мертвых селах» к востоку от Волчанска, в Купянске не осталось российских ДРГ. Что происходит на фронте

зафиксирован удар по украинской позиции в 2 км южнее «легендарной» Малой Токмачки Минобороны Украины — потери ВС РФ на каждый захваченный кв. км составляют 179 человек убитыми и ранеными

Налет беспилотников на Сызранский НПЗ в Самарской области — на территории предприятия возник масштабный пожар

Дроны СБУ атаковали «штаб ФСБ» на Арабатской стрелке — заявляется о «сотне» погибших и раненых

Reuters — из-за ударов БПЛА практически полностью остановилась работа НПЗ в центральной части России

Обстановка на фронте

На харьковском направлении российские войска продвигаются в «мертвых селах» к востоку от Волчанска.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что ВС РФ продвигаются в «серой зоне» в приграничье к востоку от Волчанска. В то же время, по его сведениям, продвижение имеет место в первую очередь в «мертвых селах», где нет ни местных жителей, ни украинских военных, а в районе Боровой и Дробышева на лиманском направлении, где российские войска хоть и владеют инициативой, результаты их действий «близки к нулю».

На купянском направлении заявляется о «зачистке» последних российских диверсионных групп в Купянске.

СОУ полностью контролируют Купянск, в городе отсутствуют российские ДРГ, сообщил изданию «Суспільне Харків» военнослужащий бригады Нацгвардии «Хартія» с позывным «Зануда». По его словам, несмотря на попытки противника «просачиваться» в город, украинские бойцы в целом удерживают те же позиции, что и после контратаки в прошлом году.

На лиманском направлении отмечается присутствие украинских военных в тылу ВС РФ на удалении в 5 км от линии фронта.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» обратил внимание на геопривязку пользователя под ником Zoam, который обнаружил, что обстрел украинских позиций на видео Минобороны РФ имел место на северных подступах к Заречному (до 2016 года — Кировск). Согласно оценке «Сливочного каприза», украинская позиция находится на подконтрольной ВС РФ территории в 5 км от ЛБС.

На константиновском направлении применяются снаряженные термитной зажигательной смесью российские дроны.

В украинских Telegram-каналах появилось видео, на котором российский FPV-дрон самолетного типа «Молния» сбрасывает на Константиновку термитную зажигательную смесь, используемую для «выжигания» украинских позиций и противодроновых сеток.