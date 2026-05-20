Украинские военные ведут «зачистку» Степногорска, после налетов БПЛА остановили работу Московский и Рязанский НПЗ. Что происходит на фронте

Украинский мониторинговый проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю, с 11 по 17 мая, площадь оккупированной территории Украины увеличилась на 1 км², тогда как за неделю до этого — на 17 км², а еще неделей ранее — на 20 км². Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что число боестолкновений на фронте возросло на 6% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 119 в сутки.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью украинскому изданию «Мілітарний» (также доступно в пересказе ресурса In Factum (1, 2)), что накануне (интервью опубликовано 19 мая) количество украинских атак на фронте впервые превысило число российских. По его сведениям, общие российские потери превышают украинские в 3,5 раза, а потери убитыми — в 7–9 раз.

По словам Сырского, сейчас корпусная реформа СОУ находится на этапе комплектования подразделений корпусного подчинения, в частности артиллерийских, беспилотных, зенитных ракетных и подразделений РЭБ. Что до передислокации подразделений в зоны ответственности корпусов, к которым они номинально принадлежат, то, по информации главкома, он завершен в 3-м армейском корпусе и почти завершен в 1-м корпусе Нацгвардии «Азов», а в других корпусах — на 40–70%.

Кроме того, Сырский рассказал о разделении ответственности беспилотных подразделений — теперь дроноводы в составе бригад поражают цели на глубине до 20–30 км от ЛБС, а более глубокие удары находятся в зоне ответственности подразделений Сил беспилотных систем.

Также Сырский анонсировал введение краткосрочных контрактов на 6–9 месяцев для военнослужащих, ранее уволившихся по состоянию здоровья, и увеличение денежного обеспечения военнослужащих как минимум до 30 тысяч гривен ($677) с надбавками для участвующих в активных боевых действиях. Он сообщил о планах ввести ротацию в три смены, одна из которых будет находиться на передовой, а две — на восстановлении и дополнительной подготовке.

Согласно публикации Reuters, более 200 российских военнослужащих прошли обучение работе с беспилотными системами в Китае, и часть из них уже принимают участие в войне в Украине. В МИД КНР отрицают эту информацию и настаивают на «объективной и беспристрастной позиции Пекина.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 20 мая 155 средств воздушного нападения: 154 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (131 БПЛА — 85,06% — был сбит или подавлен) и одной баллистической ракеты «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракеты и 23 БПЛА в 20 локациях, а также падение обломков в шести локациях.

В Конотопе в Сумской области в результате попадания беспилотника по многоквартирному дому один человек погиб и еще 11 получили ранения, сообщили (1, 2, 3) местные власти. В здании были разрушены перекрытия со второго по четвертый этажи. В ГСЧС сообщили, что из-за угрозы повторных атак спасательные работы приостанавливались.