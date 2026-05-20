Украинские военные ведут «зачистку» Степногорска, после налетов БПЛА остановили работу Московский и Рязанский НПЗ. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении украинское командование перебрасывает новые силы на северо-восток Харьковской области
- На Северском выступе российские штурмовики «просачиваются» в тылы ВСУ к востоку от Славянска и Краматорска
- На запорожском направлении сообщается о «зачистке» российских позиций в Степногорске
- Главком ВСУ Александр Сырский — количество украинских атак на фронте впервые превысило число российских
- С августа 2025 года зафиксировано 199 сообщений об атаках на ж/д-инфраструктуру в Украине
- После налетов украинских беспилотников остановили работу Московский и Рязанский НПЗ
- «Новая газета Европа» — из-за нехватки мест раненых военных размещают в российских гражданских больницах
- На вооружении украинских войск замечен бронеавтомобиль Gaia Thunder 4x4 израильского производства
Обстановка на фронте
На сумском направлении российские военные ведут «инфильтрацию» через государственную границу, преимущественно на двух участках.
OSINT-ресурс Unit Observer выделяет два района российского «просачивания» через границу в Сумской области. Исследователи установили, что в районе села Сопычь на севере региона ВС РФ противостоят 210-й ОШП и 2-й батальон 33-го ОШП. На 40-километровом участке приграничья от Миропольского до Грабовского к востоку от Сум российские «инфильтрации» первоначально сдерживали силы Территориальной обороны и Госпогранслужбы, а впоследствии к ним присоединились 157-я ОМБр и отдельные подразделения 120-го отдельного разведывательного полка, пишет Unit Observer.
На харьковском направлении украинское командование перебрасывает новые силы на северо-восток Харьковской области.
По информации Unit Observer, на северо-востоке Харьковской области через границу атакуют отдельные подразделения российской 69-й мотострелковой дивизии, вероятно, в оперативном подчинении 68-й дивизии. Недавно туда была переброшена 129-я ОТМБр, переформированная из Теробороны, которая в составе 16-го армейского корпуса провела в апреле и мае 2026 года успешные контратаки в районе Амбарного и Отрадного.
На Северском выступе российские штурмовики «просачиваются» в тылы ВСУ к востоку от Славянска и Краматорска.
В DeepState рассказывают, что к востоку от Славянска и Краматорска российские штурмовики активно «просачиваются» в украинские тылы, пользуясь нехваткой личного состава СОУ. По оценке авторов проекта, украинские передовые позиции и логистические маршруты атакуют с помощью дронов, причем речь идет не только о центре «Рубикон», но и о дроноводах российских линейных подразделений.
На запорожском направлении сообщается о «зачистке» российских позиций в Степногорске.
Аналитики DeepState сообщают о «зачистке» российских позиций в Степногорске после системной работы по воспрепятствованию логистике и подавлению вражеских расчетов беспилотников. Тем не менее стабилизация участка не завершена (пока он перешел в «серую зону»), поскольку командование ВС РФ располагает резервами для поддержания штурмовой активности в этой зоне.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3), что наступление ВС РФ на Орехов с юга через Малую Токмачку и Новоданиловку остановилось, а западнее командование группировки войск «Днепр» пытается не допустить дальнейшего отхода своих подразделений от Степногорска на Каменское. В то же время, по его оценке, на этом участке российское командование развернуло силы, эквивалентные пяти дивизиям, а также в его интересах действует 5-я общевойсковая армия из состава группировки «Восток», что делает задействованные здесь силы сопоставимыми с развернутыми против Славянско-Краматорской агломерации.
Как утверждает обозреватель, СОУ вытеснили противника практически из всего Степногорска, кроме высотной застройки в южной части, и обходят Плавни с востока, а также продолжают «зачищать» российские пехотные группы между Степногорском и Приморским. Также украинские силы уверенно контролируют Павловку и Лукьяновское, отражая российские контратаки, рассказывает Машовец. Кроме того, он сообщает, что ВС РФ снова были вынуждены отойти из Малой Токмачки из-за фланговой угрозы, возникшей после успешной украинской контратаки в районе Белогорья. Таким образом, Малая Токмачка вновь полностью контролируется СОУ.
Машовец предупреждает, что ситуация на направлении еще может измениться из-за высокой концентрации российских сил, однако он считает штурм Орехова в ближайшее время маловероятным. По сведениям обозревателя, российское наступление продолжается только в полосе 5-й армии к востоку от Орехова, но сопровождается большими потерями.
OSINT-исследователь под ником Clément Molin нанес на карту 500 ударов российскими авиабомбами в мае 2026 года на гуляйпольском участке. В апреле он зафиксировал на этом участке 660 ударов, в феврале и марте — 900. Как отмечает исследователь, эти удары отличаются высокой точностью (около 80% попадают в «посадки» и населенные пункты) и постепенно смещаются к западу и северо-западу, по мере продвижения ВС РФ в направлении Орехова. Также по спутниковым снимкам исследователь установил, что украинские военные завершают строительство 2-й линии обороны на этом участке (1-я и 3-я были закончены еще раньше).
Украинский мониторинговый проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю, с 11 по 17 мая, площадь оккупированной территории Украины увеличилась на 1 км², тогда как за неделю до этого — на 17 км², а еще неделей ранее — на 20 км². Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что число боестолкновений на фронте возросло на 6% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 119 в сутки.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью украинскому изданию «Мілітарний» (также доступно в пересказе ресурса In Factum (1, 2)), что накануне (интервью опубликовано 19 мая) количество украинских атак на фронте впервые превысило число российских. По его сведениям, общие российские потери превышают украинские в 3,5 раза, а потери убитыми — в 7–9 раз.
По словам Сырского, сейчас корпусная реформа СОУ находится на этапе комплектования подразделений корпусного подчинения, в частности артиллерийских, беспилотных, зенитных ракетных и подразделений РЭБ. Что до передислокации подразделений в зоны ответственности корпусов, к которым они номинально принадлежат, то, по информации главкома, он завершен в 3-м армейском корпусе и почти завершен в 1-м корпусе Нацгвардии «Азов», а в других корпусах — на 40–70%.
Кроме того, Сырский рассказал о разделении ответственности беспилотных подразделений — теперь дроноводы в составе бригад поражают цели на глубине до 20–30 км от ЛБС, а более глубокие удары находятся в зоне ответственности подразделений Сил беспилотных систем.
Также Сырский анонсировал введение краткосрочных контрактов на 6–9 месяцев для военнослужащих, ранее уволившихся по состоянию здоровья, и увеличение денежного обеспечения военнослужащих как минимум до 30 тысяч гривен ($677) с надбавками для участвующих в активных боевых действиях. Он сообщил о планах ввести ротацию в три смены, одна из которых будет находиться на передовой, а две — на восстановлении и дополнительной подготовке.
Согласно публикации Reuters, более 200 российских военнослужащих прошли обучение работе с беспилотными системами в Китае, и часть из них уже принимают участие в войне в Украине. В МИД КНР отрицают эту информацию и настаивают на «объективной и беспристрастной позиции Пекина.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 20 мая 155 средств воздушного нападения: 154 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (131 БПЛА — 85,06% — был сбит или подавлен) и одной баллистической ракеты «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракеты и 23 БПЛА в 20 локациях, а также падение обломков в шести локациях.
В Конотопе в Сумской области в результате попадания беспилотника по многоквартирному дому один человек погиб и еще 11 получили ранения, сообщили (1, 2, 3) местные власти. В здании были разрушены перекрытия со второго по четвертый этажи. В ГСЧС сообщили, что из-за угрозы повторных атак спасательные работы приостанавливались.
По информации украинского военнослужащего, ведущего Telegram-канал «Офіцер», для атак по Сумам российские войска стали всё чаще применять дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю. Пока неясно, идет ли речь о начале системной работы специализированных подразделений или о краткосрочных попытках испытать новую тактику.
Четыре человека пострадали, в том числе двое детей, в результате попадания дрона по частному дому в Вольнянске в Запорожской области, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров.
В Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) во время ночной атаки были повреждены продовольственный склад, частные дома и автомобиль. Погибли два человека, еще шестеро получили ранения, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. В Днепровском районе повреждения получило предприятие.
В Одессе в результате атак был разрушен частный дом, повреждены склад с посудой и недостроенная многоэтажка. Из-за удара по энергетическому объекту начались перебои с электричеством. По информации прокуратуры региона, пострадал 59-летний мужчина.
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате налета БПЛА на село Шевченково Купянского района в Харьковской области накануне днем, сообщили в ГСЧС.
Число погибших в результате удара по Прилукам в Черниговской области достигло четырех, среди них 15-летний мальчик, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус. Количество пострадавших выросло до 30.
Накануне в Никополе в Днепропетровской области дроны дважды ударили по пожарной машине, направлявшейся на тушение пожара, сообщили в ГСЧС. Спасателям удалось сбить один беспилотник с курса с помощью РЭБ, но машина, оборудованная антидроновыми сетями, всё равно получила повреждения. Пожарные находились в укрытии, поэтому не пострадали.
В российском инсайдерском канале «ИЗНАНКА» опубликовали кадры поражения украинской ЗСУ Gepard в Черниговской области с помощью «Шахеда» с дистанционным управлением. В Z-канале «Осведомитель» отмечают, что такие установки редко становятся целью для российских дронов, так как в основном используются для прикрытия городов и объектов в тылу, где доступные ВС РФ технологии не позволяют осуществлять управление дронами по радиосвязи.
По информации независимого медиа Texty.org.ua, российская армия наращивает удары по железнодорожной системе Украины. С августа 2025 года зафиксировано 199 сообщений об атаках на ж/д-инфраструктуру. Если с августа по ноябрь целями ударов в основном становились подстанции, вокзалы и железнодорожное полотно, то с ноября 2025 года по май 2026 года — тепловозы, поезда и вагоны. Больше всего ударов приходится на Днепропетровскую и Харьковскую области.
Служба безопасности Украины сообщила о повышенном радиационном фоне на обломках российской ракеты, использованной при атаке на Черниговскую область. Ракета Р-60 класса «воздух — воздух» была установлена на «Шахеде», атаковавшем регион в ночь на 7 апреля. Сообщается, что боевая часть ракеты была обезврежена и вывезена в место хранения радиоактивных отходов. Экспертиза показала наличие в поражающих элементах компонентов обедненного урана — в частности, изотопов урана-235 и урана-238.
Минобороны РФ отчиталось (1, 2) об уничтожении в течение дня 19 мая 126 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом. В ночь на 20 мая были перехвачены 273 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Крымским полуостровом, Татарстаном, Московским регионом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
В результате дневной атаки на Ростов-на-Дону пострадал человек, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Обломки БПЛА попали в 24-этажный дом, не введенный в эксплуатацию.
Беспилотники ночью атаковали Ставропольский край. Губернатор Владимир Владимиров заявил, что атака была нацелена на промышленную зону города Невинномысска, обошлось без разрушений. Между тем издание Astra, проанализировав кадры очевидцев, пришло к выводу, что на территории химкомбината «Невинномысский Азот» начался пожар. Это как минимум седьмая атака на предприятие с начала полномасштабной войны. Последний раз завод был атакован 16 мая 2026 года.
Ночью был атакован город Снежное в оккупированной части Донецкой области. По кадрам очевидцев Astra установила, что в городе загорелся административно-бытовой комплекс шахты № 9 «Ударник».
Нижегородская область ночью и утром подверглась атаке беспилотников. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что сбито 30 БПЛА. «Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе», — говорится в сообщении. Обошлось без пострадавших. Школы района переведены на дистанционный режим. В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на Кстово. Под удар вновь попал завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — один из ведущих НПЗ в России, обеспечивающий в том числе Московский регион. Установленная мощность предприятия по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год. В результате удара, в частности, повреждения получила установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Эту информацию подтверждает украинский канал Exilenova+ на основании спутниковых снимков. Также Генштаб ВСУ отчитывался об атаке на НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» 18 мая. Тогда, по информации «Радио Свобода», повреждения получила установка по производству бензола.
Кроме того, в Генштабе сообщили, что в результате атаки на нефтеперекачивающую станцию «Ярославль-3» в районе поселка Семибратово в Ярославской области, совершенной накануне, повреждены четыре резервуара общим объемом 140 тысяч кубометров. Эта информация подтверждается спутниковыми снимками, пишет «Радио Свобода». Журналисты утверждают, что украинские ССО также пытались поразить Ярославский НПЗ, но безуспешно.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после налета беспилотников 15 мая, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. На этот НПЗ приходится около 5% от общего объема переработки нефти в России, отмечают в агентстве. Также Reuters пишет, что переработку приостановил Московский НПЗ в Капотне после атаки 17 мая. По словам источников агентства в отрасли, завод получил незначительные повреждения и остановка носит превентивный характер. Работа НПЗ может возобновиться уже через несколько дней.
Владимир Зеленский заявил, что за последние месяцы объем переработки нефти в России снизился на 10%. По оценке OSINT-проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, снижение может быть даже более значительным — примерно на 14%.
Белгород подвергся ракетной атаке, поврежден многоквартирный дом, обошлось без пострадавших, сообщил мэр Валентин Демидов. По информации Telegram-канала «Пепел ➜ Белгород», после атаки во дворе дома была найдена ракета, запускаемая из комплекса HIMARS — при падении она развалилась на две части.
На юге Литвы, в том числе в Вильнюсе, утром объявлялась воздушная тревога в связи с возможным проникновением в воздушное пространство страны беспилотника, летевшего со стороны Беларуси, сообщает издание Delfi. Работа Вильнюсского аэропорта была приостановлена, жители получили сообщения с призывом спуститься в укрытия. Сообщается, что в укрытиях находились и первые лица страны. Для перехвата дрона в небо поднимались истребители НАТО. Тревога продолжалась менее часа. По сведениям LRT, о летящем беспилотнике литовских военных предупредили коллеги из Беларуси.
Операторы 422-го полка беспилотных систем уничтожили «миддлстрайк»-дроном типа «Булава» российский топливозаправщик в оккупированной части Запорожской области — на расстоянии 70 км от ЛБС.
Помимо этого, в соцсетях расходятся кадры со сгоревшими машинами снабжения в сухопутном коридоре в Крым и на выезде из Крыма со стороны Чонгара.
Украинские журналисты геолоцировали базу российской бригады «Пятнашка» по фотографиям военкоров в соцсетях и передали эти данные в украинские Силы беспилотных систем.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» опубликовал фотографии последствий атаки на военный аэродром Бельбек в ночь на 17 мая 2026 года. Дроны повредили модуль диспетчерского радиолокатора ДРЛ-27СЭ комплекса РСП-28МЭ, который пытались защитить сетями, пишет украинское издание «Мілітарний». Также был уничтожен модуль управления комплекса РСП-28МЭ на базе грузовика КАМАЗ-6850.
Власти Тюменской области введут штрафы за фото- и видеосъемку атак беспилотников, пишет провластное издание URA.RU со ссылкой на региональное правительство. Для этого в кодекс Тюменской области об административной ответственности добавят новую статью, в которой будут прописаны размеры штрафов.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 18 мая по 20:00 19 мая стало известно как минимум о 15 погибших и 95 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
«Новая газета Европа» выпустила материал о том, как российская система здравоохранения всё сильнее перестраивается под нужды войны. Для лечения участников «СВО» строят новые медцентры, передают здания Минздрава и перепрофилируют гражданские учреждения, в том числе бывшие роддома и женские консультации. Однако даже этого не хватает: раненых военных размещают в обычных стационарах вместе с гражданскими пациентами. Издание отмечает, что из-за нехватки медперсонала и коек гражданские пациенты всё чаще сталкиваются с задержками в получении помощи, тем более, что с 2023 года участников войны требуется обслуживать вне очереди.
Вооружения и военная техника
Украинский канал «Соціально-Побутовий Журнал “Водограй”» заметил бронеавтомобиль Gaia Thunder 4x4 израильского производства на вооружении подразделения ГУР Kraken. О поставках таких бронемашин в Украину ранее не сообщалось.
Fighterbomber сообщает, что «в Лаосе» израсходовали все ракеты «воздух — воздух» Р-27 советской разработки, кроме ракет «пятой категории», которые считаются непригодными для использования, однако всё равно применяются для отражения налетов БПЛА.
