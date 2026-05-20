В Нижегородской области после атаки дронов горит НПЗ «Лукойла»

OSINT-анализ Astra также подтверждает, что атакован завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — один из ведущих НПЗ в России, обеспечивающий в том числе Московский регион. Установленная мощность предприятия по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год.

Этот НПЗ уже подвергался атаке украинских БПЛА в начале апреля. Кроме того, Генштаб ВСУ отчитывался об атаке на НПЗ в Кстово 18 мая.