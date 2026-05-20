В Нижегородской области после атаки дронов горит НПЗ «Лукойла»

Фото: Exilenova+

Нижегородская область ночью и утром 20 мая подверглась атаке украинских беспилотников. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что сбито 30 БПЛА.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. <...> Школы района переведены на дистанционный режим».

Украинские мониторинговые Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+ сообщают, что целью атаки был нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Кстово. Согласно геолокации, произведенной проектом world.militares, пожар начался на установке ЭЛОУ-АВТ-6 (установка первичной перегонки нефти) на НПЗ ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

НПЗ в Кстово Нижегородской области

Источник: world.militares

OSINT-анализ Astra также подтверждает, что атакован завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — один из ведущих НПЗ в России, обеспечивающий в том числе Московский регион. Установленная мощность предприятия по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год. 

Этот НПЗ уже подвергался атаке украинских БПЛА в начале апреля. Кроме того, Генштаб ВСУ отчитывался об атаке на НПЗ в Кстово 18 мая.

