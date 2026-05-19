Рязанский НПЗ, один из крупнейших в России, приостановил работу после недавнего налета беспилотников — Reuters

Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после налета беспилотников, сообщил Reuters со ссылкой на собеседников в отрасли. Другие подробности не приводятся. Официального подтверждения нет.

По данным агентства, в 2024 году НПЗ переработал более 13 млн метрических тонн сырой нефти и произвел 2,2 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива и 4,3 млн тонн мазута. На долю предприятия приходится почти 5% от общего объема переработки нефти в стране.