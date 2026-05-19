Рязанский НПЗ, один из крупнейших в России, приостановил работу после недавнего налета беспилотников — Reuters

Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после налета беспилотников, сообщил Reuters со ссылкой на собеседников в отрасли. Другие подробности не приводятся. Официального подтверждения нет.
По данным агентства, в 2024 году НПЗ переработал более 13 млн метрических тонн сырой нефти и произвел 2,2 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива и 4,3 млн тонн мазута. На долю предприятия приходится почти 5% от общего объема переработки нефти в стране.
Рязань подверглась налету дронов в ночь на пятницу, 15 мая. По данным властей, город атаковали как минимум 99 беспилотников — повреждены два многоэтажных дома: в ЖК «Триколор» на Касимовском шоссе и на улице Новосёлов. Четыре человека погибли, как минимум 28 пострадали. В школах и детских садах отменяли занятия.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод принадлежит структуре «Роснефти» и считается одним из крупнейших НПЗ в России. Предприятие выпускает автомобильные бензины разных марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битум и нефтехимическое сырье. Ранее предприятие уже попадало под украинские атаки.