СБУ обнаружила боевую часть «Шахеда» с обедненным ураном. В 2023 году Россия жаловалась на западные снаряды с тем же веществом

Служба безопасности Украины выявила повышенный радиационный фон в обломках российского беспилотника «Герань-2» (российская модификация иранского «Шахеда»), атаковавшего Черниговскую область в ночь на 7 апреля 2026 года. Речь идет о фрагментах ракеты Р-60 класса «воздух — воздух», которые были обнаружены вблизи поселка Камка. Замер гамма-излучения непосредственно у обломков показал 12 мкЗв/ч — это в 60–120 раз выше естественного радиационного фона (0,1–0,2 мкЗв/ч).

Было установлено, что боевая часть ракеты содержала поражающие элементы из обедненного урана — изотопы U-235 и U-238. По данным СБУ, российские войска применяют ракеты Р-60, устанавливая их на «Шахеды», для поражения украинских самолетов и вертолетов, перехватывающих дроны. Боевая часть ракеты и фрагменты беспилотника были «приведены в безопасное состояние» совместно с подразделениями ГСЧС и обезврежены — материалы переданы на хранение как радиоактивные отходы. По факту применения радиоактивной боевой части возбуждено уголовное производство по статье 438 УК Украины (военные преступления).

Российская армия использует боеприпасы с обедненным ураном как минимум в двух видах танковых бронебойных снарядов. Это подкалиберный снаряд 3БМ32 «Вант» с сердечником из обедненного урана и 3БМ59 «Свинец-1» с урановым наконечником — оба входят в боекомплект танков Т-72, Т-80 и Т-90. Также обедненный уран используется в ракетах «воздух — воздух» Р-60М/МК и Р-73. Высокая плотность металла позволяет делать компактные, но тяжелые поражающие элементы, а пирофорный эффект (самовоспламенение при температуре свыше 300 градусов) повышает их эффективность против летательных аппаратов.

При этом в 2023 году сам Кремль развернул кампанию против западных боеприпасов с обедненным ураном. Когда Великобритания объявила о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2, Путин заявил, что «коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом». Риторику президента в тот же день поддержали Лавров, Шойгу, Володин и Лукашенко.

СБУ призвала граждан не приближаться к обломкам беспилотников, ракет и иных боеприпасов и немедленно сообщать о их обнаружении в компетентные органы. Особую опасность, по словам представителей ведомства, представляют поврежденные или сгоревшие боеприпасы, способные выделять радиоактивную пыль.