СБУ нанесла удар по гостиничному комплексу на Арабатской стрелке. Утверждается, что уничтожены штаб Центра спецназначения ФСБ и «Панцирь-С1»

В одном из видео, ранее опубликованном очевидцем, автор записи говорит, что по объекту ударили шесть дронов. До оккупации на месте удара располагался гостиничный комплекс «Пассаж». В пользу заявления украинской стороны о наличии там ФСБ косвенно говорит заявление самой службы. В июле 2023 года погранслужба ФСБ России объявила о закрытии доступа гражданских лиц на Арабатскую стрелку. Тогда ведомство заявляло, что ограничения вводятся для «локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам».

То есть, по данным самой ФСБ, гражданских на стрелке нет. Согласно данным СПАРК, по адресу «Пассажа» не зарегистрировано ни одного российского юрлица (несмотря на то, что по нескольким другим адресам оккупированной Арабатской стрелки Россия уже успела зарегистрировать юрлица — по большей части ЧОПы и строительные конторы), поэтому независимо доказать аффилированность с ФСБ не удалось.