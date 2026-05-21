СБУ нанесла удар по гостиничному комплексу на Арабатской стрелке. Утверждается, что уничтожены штаб Центра спецназначения ФСБ и «Панцирь-С1»

The Insider
Иллюстрация к материалу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешной операции Центра спецопераций «А» СБУ на оккупированной территории Херсонской области. По его словам, был поражен штаб российских спецслужб и уничтожен зенитный комплекс «Панцирь-С1».

«Есть хорошие результаты у бойцов Центра спецопераций „А“ СБУ. Поражен штаб российских ФСБшников и уничтожен зенитный комплекс „Панцирь-С1“ на нашей временно оккупированной территории. Благодаря только этой одной операции российские потери — около сотни оккупантов убитыми и ранеными», — написал Зеленский.

К сообщению президент Украины прикрепил видео операции. На кадрах сначала показывается спутниковый снимок Арабатской стрелки — оккупированной части Херсонской области к северу от Крыма. В титрах утверждается, что целью удара стал «штаб спецназначенцев ФСБ РФ» в районе населенного пункта Геническая Горка. Об ударе по этой локации 17 мая ранее сообщали украинские СМИ и Центр журналистских расследований. The Insider убедился, что сервис NASA FIRMS фиксировал в указанном районе сильный пожар.

В одном из видео, ранее опубликованном очевидцем, автор записи говорит, что по объекту ударили шесть дронов. До оккупации на месте удара располагался гостиничный комплекс «Пассаж». В пользу заявления украинской стороны о наличии там ФСБ косвенно говорит заявление самой службы. В июле 2023 года погранслужба ФСБ России объявила о закрытии доступа гражданских лиц на Арабатскую стрелку. Тогда ведомство заявляло, что ограничения вводятся для «локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам». 

То есть, по данным самой ФСБ, гражданских на стрелке нет. Согласно данным СПАРК, по адресу «Пассажа» не зарегистрировано ни одного российского юрлица (несмотря на то, что по нескольким другим адресам оккупированной Арабатской стрелки Россия уже успела зарегистрировать юрлица — по большей части ЧОПы и строительные конторы), поэтому независимо доказать аффилированность с ФСБ не удалось.

