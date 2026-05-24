До 40% экспонатов музея «Чернобыль» уничтожены после российского удара по Киеву — МВД Украины

Фото: ДСНС

Около 40% музейных предметов из экспозиции Национального музея «Чернобыль» в Киеве безвозвратно утрачены после российского комбинированного удара в ночь на 24 мая. Об этом сообщило МВД Украины. По данным ведомства, спасатели более 15 часов тушили пожары и продолжают разбирать опасные конструкции после атаки.

В МВД заявили, что сотрудники музея и спасатели сразу после удара начали эвакуацию экспонатов. Им удалось спасти предметы из фондохранилищ, картину Марии Примаченко и флаг Украины, установленный на Чернобыльской АЭС после деоккупации в 2022 году.

Число пострадавших в Киеве после ночного удара превысило 80 человек, среди них трое детей. Полиция получила более 540 заявлений о повреждении имущества. В МВД назвали атаку попыткой «уничтожить не только жизни, но и память».

Ранее министр культуры Украины Татьяна Бережная называла обстрел 24 мая крупнейшей серией повреждений культурных учреждений Киева с начала войны. Помимо музея «Чернобыль», пострадали Национальный художественный музей Украины, Национальная филармония, Национальная музыкальная академия, Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого, Киевская опера и другие объекты культурного наследия.

Повреждения также получили здания украинского МИД, Киевской школы экономики и Государственной налоговой службы. Утром 24 мая к музею «Чернобыль» приехали президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко.

В ночь на 24 мая Россия нанесла по Украине комбинированный удар ракетами и дронами. Российское Минобороны назвало его «ударом возмездия» и заявило, что применялись ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». В ВСУ подтвердили применение «Орешника»: по их данным, целью ракеты стала Белая Церковь.

