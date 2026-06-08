ВС РФ продвинулись в «легендарной» Малой Токмачке, ухудшается положение украинского гарнизона Константиновки. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении сообщается о начале «инфильтрации» российских штурмовиков в восточную часть Лимана
- На константиновском направлении ухудшается положение украинского гарнизона Константиновки
- На покровском направлении заявляется об окончательном завершении присутствия украинских военных в Покровске
- На запорожском направлении российские войска продвинулись в «легендарной» Малой Токмачке
- Беспилотник ударил по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива возле Чернобыльской АЭС
- Налет на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в последний день работы ПМЭФ — поражен 15-й арсенал ВМФ
- В воздушном пространстве Латвии истребитель НАТО впервые сбил неизвестный беспилотник
- В Украину поступила первая партия американских дальнобойных боеприпасов типа ERAM
Обстановка на фронте
На сумском направлении российские военные ведут атаки на участке границы с Брянской областью.
«Военкор» Юрий Котенок сообщает, что ВС РФ на севере Сумской области атакуют Бачевск и прилегающую территорию на участке границы с Брянской областью, параллельно нанося удары по украинским логистическим маршрутам с помощью дронов.
На харьковском направлении украинские силы завершили строительство линий обороны к югу от Волчанска.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что украинские войска достроили оборонительные линии к югу от Волчанска, которые представляют собой крытые траншеи, до четырех линий колючей проволоки и два-три рва. По его словам, проект имел второстепенное значение и поэтому реализовывался относительно медленно, однако его удалось вовремя завершить благодаря медленным темпам наступления ВС РФ на этом участке.
В Минобороны РФ заявили о захвате приграничного села Шевченко к северо-западу от Харькова и опубликовали соответствующее видео. Согласно карте DeepState, Шевченко находится под контролем СОУ. Тем не менее Юрий Котенок подтверждает оккупацию села и добавляет, что ВС РФ ведут бои уже в северной части Казачьей Лопани.
На лиманском направлении сообщается о начале «инфильтрации» российских штурмовиков в восточную часть Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» приводит геопривязку российского видео движения бойца ВС РФ в частном секторе в восточной части Лимана. Согласно карте DeepState, этот район города контролируется украинскими силами, однако отстоит от «серой зоны» только на три с небольшим километра.
На Северском выступе украинскому командованию пока не удается стабилизировать обстановку восточнее Славянска.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ стремятся выйти к Славянску с востока и занять район к югу от Северского Донца, через который проходит логистика лиманского плацдарма СОУ. Для решения этих задач силы российской 3-й общевойсковой армии и приданные мобилизационные и «добровольческие» подразделения пытаются занять рубеж Ореховатка — Заповедное и пробиться к Николаевке. В период с конца апреля, по оценке обозревателя, им удалось создать ряд тактических вклинений, в частности завязать бои за Кривую Луку, закрепиться в Калениках, удержаться на окраине Рай-Александровки и поставить украинские позиции к востоку от последней под угрозу окружения, снова занять Липовку, выйти к Фёдоровке Второй и продвинуться отдельными группами за канал Северский Донец — Донбасс в сторону Малиновки и Тихоновки.
Машовец оценивает ситуацию как угрожающую для СОУ и отмечает, что несмотря на контратаки в последнюю неделю, стабилизировать фронт не удается — российские военные продолжают продвигаться, «просачиваясь» сквозь бреши в украинских боевых порядках. Тем не менее, темп продвижения и уровень боеспособности российских подразделений снижается, считает обозреватель. Одной из причин он видит то, что командование 3-й общевойсковой армии пытается наступать по всему своему фронту — от Закотного до Новомаркова, — тем самым распыляя силы. Машовец прогнозирует, что истощение российских войск на этом участке может привести к тому, что ни одна из упомянутых выше задач не будет выполнена, несмотря на то, что до рубежей, на которых возможно «просачивание» в Славянск, остается всего 15 км.
На константиновском направлении ухудшается положение украинского гарнизона Константиновки.
Военнослужащий 93-й ОМБр Андрей Бабичев рассказывает, что ВС РФ выбрали Константиновку в качестве направления главного удара и даже снизили число атак в районе Часова Яра. По его сведениям, российские беспилотники атакуют украинские логистические маршруты в Константиновку и держат под огневым контролем окрестные «посадки». Российские штурмовики активно «просачиваются» в Константиновку с востока, хотя при этом несут большие потери.
Исследователь Playfra приводит карту маршрутов «просачивания» российских военных в Константиновку и пишет, что ситуация для защитников города продолжает ухудшаться: в частности резко возросло число ударов российскими FPV-дронами по Дружковке и по дорогам со стороны Алексеево-Дружковки. Основное направление российского наступления на Константиновку, по его сведениям, — юго-западное, со стороны Берестка и Ильиновки (до 2016 года — Ильича). Часть штурмовиков, которым удается добраться до многоэтажной застройки, движутся дальше, в северную и центральную часть Константиновки. Исследователь сообщает, что российские военные впервые достигли окрестностей металлургического завода.
«Военкор» Котенок, в свою очередь, утверждает, что ВС РФ осуществляют ликвидацию гарнизона Константиновки, под контролем которого осталось всего 12% территории города. Российский военблогер Анатолий Радов отмечает гораздо более скромную зону российского контроля на юго-западе Константиновки и предостерегает от «закрасов» по геопривязкам российских военных.
Минобороны РФ заявило о захвате «населенного пункта Химик» в Донецкой области. Видимо, имеется в виду поселок Молочарка к северо-востоку от Константиновки, образованный в 1991 году на месте совхоза «Химик», который отмечен, например, на карте Генштаба СССР 1985 года. Согласно карте DeepState, Молочарка находится под украинским контролем, однако в полутора километрах от поселка начинается «серая зона».
На покровском направлении заявляется об окончательном завершении присутствия украинских военных в Покровске (до 2016 года — Красноармейск).
Исследователь под ником Playfra констатирует, что у СОУ почти наверняка не осталось позиций на территории Покровска — украинская активность на северо-восточной окраине города не фиксировалась с конца апреля. Фактически, по его сведениям, ВС РФ полностью контролировали Покровск, накапливали там пехоту, осуществляли снабжение и оборудовали позиции операторов дронов еще два месяца назад, а украинские позиции в городе находились в оперативном окружении и практически не влияли на ход боевых действий. По оценке исследователя, то, что украинские военные так долго оставались в Покровске, может объясняться стремлением их командования докладывать о частичном контроле города, невозможностью осуществить эвакуацию из-за активности российских FPV-дронов или запретом на отход от вышестоящего командования, а скорее всего, сочетанием всех этих факторов. По его сведениям, ВС РФ тем временем продолжают атаковать в сторону Доброполья, однако испытывают трудности, продвигаясь по открытой местности между Гришиным и Родинским.
Украинский военный Станислав Бунятов рассказывает, что дроноводы российского центра «Рубикон» атакуют логистические маршруты на Донбассе, в частности трассу от Павлограда до Петропавловки в Днепропетровской области, со своих позиций в многоэтажках и подвалах Покровска, и надеется, что на фронте скоро появятся украинские КАБ, которые позволят поражать российских операторов БПЛА.
«Сливочный каприз» отмечает присутствие украинских военных на шахте «Запорожская» к западу от Родинского и продвижение СОУ на 2,5 км со стороны Кучерова Яра. Оба вывода сделаны на основе российских видео ударов по украинским позициям на этих участках.
Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ полностью заняли Павловку к юго-западу от Дружковки. В DeepState Павловку относят к зоне уверенного украинского контроля, «серая зона» начинается в 3 км от населенного пункта.
На южно-донецком направлении продолжаются украинские контратаки на стыке Донецкой и Днепропетровской областей.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что украинские военные проводят зачистку Сичневого (до 2024 года — Январское), Новохатского и Товсте (до 2025 года — Толстой) на стыке Днепропетровской и Донецкой областей. По его сведениям, на отдельных участках бойцы СОУ продвинулись еще дальше, в то время как российские силы контратакуют на этом же направлении, что приводит к встречным боям.
«Сливочный каприз» дает геопривязку движения украинской пехоты в районе Сладкого в Запорожской области. Авторы ресурса датируют видео 26 мая 2026 года и заявляют, что военные «просочились» глубоко в зону российского контроля в 9 км от ЛБС. Украинский проект WarArchive уличает «Сливочный каприз» в двойных стандартах: по наблюдениям украинских авторов, пророссийские картографы «закрашивают» территорию как подконтрольную ВС РФ по геопривязке одиночных видео с российскими военными, но не торопятся ее «открашивать» по таким же видео с бойцами СОУ. По оценке WarArchive, на самом деле украинские военные никуда не «просачивались», так как не покидали территорию, которую «Сливочный каприз» пометил как зону российского контроля.
На запорожском направлении российские войска продвинулись в «легендарной» Малой Токмачке.
По сведениям Анатолия Радова, российские военные продвинулись в Малой Токмачке и взяли под контроль территорию местной исправительной колонии. DeepState не фиксирует российского контроля в Малой Токмачке, хотя юго-восточная окраина села на карте проекта отнесена к «серой зоне».
OSINT-исследователь под ником Clément Molin пишет, что ВС РФ продолжают наступление на Орехов в Запорожской области со стороны Гуляйполя. По оценке исследователя, в мае ВС РФ осуществили 7 486 пусков КАБ, из которых он сумел геолоцировать 52%. Из них 18% пришлись на гуляйпольский участок фронта, где авиаудары отличаются особой точностью по сравнению с другими направлениями: практически все приходятся по «посадкам» и селам. Он также указывает, что удары смещаются на запад — в мае он впервые зафиксировал «прилеты» к западу от украинской линии ИФС. В то же время, по оценке исследователя, СОУ продолжают полностью контролировать Терноватое и частично — Воздвижевку, Верхнюю Терсу и Гуляйпольское (до 2016 года — Комсомольское), а также удерживают ряд укрепленных позиций в «серой зоне» к востоку и возводят вторую линию обороны в своем тылу.
На херсонском направлении сообщается о проблемах со снабжением российской группировки на Кинбурнской косе.
В канале движения сопротивления оккупации «АТЕШ» сообщается, что российские военные эвакуируются с Кинбурнской косы из-за нарушения снабжения в результате украинских ударов по логистическим маршрутам. Представитель украинских Сил обороны Юга Владислав Волошин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, однако заявил, что российские силы на косе действительно испытывают перебои с подвозом топлива и генераторов.
По данным источников издания «Мілітарний» в СОУ, в мае ВС РФ взяли под контроль 130 км² территории, а украинские силы отбили 250 км², и таким образом площадь оккупированной территории уменьшилась на 120 км². Напомним, что ранее в DeepState заявляли, что российское наступление в мае действительно оказалось «отрицательным» за счет украинских успехов, которые пока не нанесены на карту проекта из соображений безопасности.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 6 июня было запущено 272 беспилотника типа «Шахед» (включая реактивные), «Италмас», «Бандероль» и БПЛА-имитатора (249 БПЛА — 91,54% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 19 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в 13 локациях
- в ночь на 7 июня было запущено 236 беспилотников типа «Шахед», «Италмас» и БПЛА-имитаторов (215 БПЛА — 91,1% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 17 БПЛА в 13 локациях, а также падение обломков в девяти локациях
- в ночь на 8 июня было запущено 155 беспилотников типа «Шахед», «Италмас» и БПЛА-имитаторов (124 БПЛА — 80% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 20 БПЛА в 17 локациях, а также падение обломков в шести локациях
По информации «военкора» Владимира Романова, целью нанесенного удара ракетой «Искандер» с кассетной боевой частью 5 июня стала строящаяся через Днестр переправа в районе города Белгород-Днестровский в Одесской области.
В ночь на 6 июня в результате атак на несколько населенных пунктов Сумской области два человека погибли, еще один пострадал, сообщили (1, 2) местный власти. В Харьковской области беспилотник убил мирного жителя, которых ехал на мотоцикле по дороге между Прудянкой и Слатиным.
Сергей «Флеш» Бескрестнов пишет о начавшихся с июня ударах по транспортному сообщению между Сумами и Харьковом в районе Богодухова, который находится на расстоянии всего 20 км от границы. Z-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что речь идет об участках трассы Н-12 и Р-46. Под удар попадают грузовые автомобили.
По информации Z-каналов, 6 июня беспилотник ударил по зданию механического цеха Полтавского опытного механического завода в Полтаве, возник пожар. Об ударе «по предприятию» в тот день дважды сообщал (1, 2) глава местной ОВА Виталий Дякивнич.
В результате атаки на Запорожье 6 июня семь человек получили ранения, в том числе двое детей, сообщил (1, 2) глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров. Он отметил, что удар беспилотника вызвал пожар на автостоянке рядом с многоквартирным домом.
В тот же день четыре человека погибли, еще семь пострадали в результате ударов авиабомбами и FPV-дронами по жилой застройке в Дружковке и Николаевке в Донецкой области, сообщили в областной прокуратуре.
Шесть человек погибли, еще 27 получили ранения от атак на Херсонскую область за сутки с 5 по 6 июня, сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин. Под удар попала социальная инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов области, были повреждены шесть многоквартирных и девять частных домов. Также повреждения получили административные здания, магазины, заведение общепита, автозаправочная станция, вышка сотовой связи, хозпостройки и фермерское хозяйство. За сутки с 6 по 7 июня в Херсонской области от атак пострадали 14 человек, сообщил глава ОВА.
В результате удара FPV-дрона по поселку Кушугум в Запорожской области погиб 56-летний мужчина — водитель маршрутного микроавтобуса, который находился на конечной остановке, сообщают (1, 2) местные власти. За сутки с 6 по 7 июня в регионе от атак были ранены 25 человек, сообщил глава местной ОВА.
Из-за сброса КАБ на поселок Балабино в Запорожской области днем 7 июня три человека погибли, еще пятеро получили ранения (1, 2, 3). Удары пришлись рядом с остановкой общественного транспорта. Еще один человек пострадал при ударе по объекту инфраструктуры.
Один человек погиб, еще один получил ранения при атаках на две общины Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Александр Ганжа утром 7 июня.
В Чёрном море были атакованы два поисково-спасательных судна Украины, есть пострадавшие, сообщил вечером 6 июня вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба. По его словам, судна выполняли гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора. Позже в ВМС Украины уточнили, что оба судна «в соответствии с нормами международного права имели соответствующую окраску и обозначения SAR (от англ. Search and Rescue), что означает предназначение для поиска и спасения людей на воде». Атаковав эти судна, российская сторона нарушила нормы международного права, пишет Кулеба и цитирует статью 27 Второй Женевской конвенции, которая прямо предусматривает защиту судов, используемых государством или официально признанными спасательными организациями исключительно для проведения поисково-спасательных операций и оказания помощи людям на море. Чем были атакованы спасательные суда и сколько человек пострадало, не сообщается.
В ночь на 7 июня в Чернобыле беспилотник ударил по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) возле Чернобыльской АЭС, сообщила Национальная атомная энергогенерирующая компания Украины «Енергоатом». В результате было частично разрушено здание приема контейнеров, возник пожар. Радиационная обстановка на площадке хранилища оставалась в пределах нормы, пострадавших нет.
В министерстве развития общин и территорий Украины сообщили об ударе БПЛА по электровозу днем 7 июня, обошлось без пострадавших — локомотивная бригада успела эвакуироваться.
Днем 8 июня три человека пострадали в результате атаки БПЛА на остановку общественного транспорта в Одесской области. Был разрушен жилой дом и повреждена крыша многоквартирного дома. Также произошли пожары на объектах критической и энергетической инфраструктуры, сообщили в ГСЧС.
Вечером 7 июня и последующей ночью четыре района Днепропетровской области были атакованы около 40 раз. В Никополе произошли пожары, пострадали четыре человека. В Синельникове повреждены объекты инфраструктуры, многоквартирные и частные жилые дома, хозяйственное здание и автомобили, в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) повреждения получили объекты транспортной инфраструктуры, кафе и частный жилой дом, а в Павлограде — автомобили и офисное здание.
Один человек погиб, еще четверо получили ранения из-за атаки на Никополь днем 8 июня. В городе повреждены многоквартирный дом, отделение банка и магазин.
Один человек погиб, еще восемь пострадали в результате атак на Конотоп и Глухов в Сумской области, сообщили в областной прокуратуре.
В Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях из-за атак возникли перебои с электроснабжением, сообщили в «Укренерго».
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 5 июня был перехвачен (1, 2) 241 беспилотник над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 6 июня были уничтожены 376 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Абхазией и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 6 июня были перехвачены 339 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 7 июня были уничтожены 95 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в течение дня 7 июня были перехвачены 58 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 8 июня были уничтожены 310 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей
5 июня в московском районе Сокольники вертолеты установили ЗРПК «Панцирь» на крышу жилой высотки, пишет издание «Агентство». На опубликованных кадрах видно установку противодроновой модификации комплекса, вероятно, «Панцирь-СМД-Е».
В «Росатоме» заявили об украинской атаке на захваченную Запорожскую АЭС и о ее обесточивании в период локального прекращения огня. На следующий день в МАГАТЭ сообщили о возобновлении внешнего электроснабжения станции после 18-го по счету отключения, которое длилось более 15 часов.
Санкт-Петербург и Ленинградская область 6 июня — в последний день ПМЭФ — подверглись одной из самых масштабных атак за всё время войны. Над Ленинградской областью сбили 144 беспилотника, отчитался губернатор Александр Дрозденко. По его словам, обломки упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Возле поселка Большая Ижора вспыхнул пожар. По подсчетам The Insider, 144 беспилотника — это самое большое число сбитых за один налет БПЛА над Петербургом и Ленинградской областью, о котором власти сообщали с начала полномасштабного вторжения.
Власти развернули временный оперштаб и перевели экстренные службы в режим повышенной готовности. Дрозденко сообщил о временной эвакуации 600 жителей поселка Большая Ижора в Ломоносовском районе из-за пожара «на объекте Министерства обороны». О работе средств ПВО также написал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он призвал жителей города не выходить на улицу, а также предупредил о перебоях в работе мобильного интернета. В результате атаки на Петербург пострадали три человека, сообщил Беглов. Дрозденко написал о четырех пострадавших, в том числе ребенке, из-за удара по объекту Минобороны в Большой Ижоре. Как выяснило издание Astra, под удар попали Петергофская нефтебаза и Кадетский морской корпус в Кронштадте.
В здании СПбГУ в Петергофе в результате атаки были выбиты стекла. Корпус принадлежит НИИ физики им. В.А. Фока, сообщило издание «Фонтанка». Обошлось без жертв. Как отмечает Telegram-канал «Быть Или», 5 марта 2026 года в СПбГУ сообщили, что там формируется класс боевого применения БПЛА и полигон для отработки навыков. Об этом также писала «Фонтанка».
Позже Генштаб ВСУ подтвердил удары по объектам в Ленинградской области: по пункту базирования военно-морской базы Балтийского флота ВМФ России, нефтебазе «Петергофская», нефтяному терминалу Neste и арсеналу ракетного вооружения и боеприпасов в Большой Ижоре.
В Усть-Лабинске в Краснодарском крае после атаки дронов 6 июня загорелась нефтебаза. В оперштабе сообщили, что из ближайших домов эвакуировали 60 человек. Обошлось без пострадавших. В единой дежурной диспетчерской службе Усть-Лабинского района уточнили, что пожар произошел на территории ОАО «Полтавская нефтебаза». Огонь распространился на 5 тысяч кубометров. Атаку подтвердил Генштаб ВСУ. Позднее в Генштабе уточнили, что в результате атаки на нефтебазе «повреждены сливо-наливная автомобильная эстакада, топливные резервуары и две цистерны с горюче-смазочными материалами».
Информацию об атаках на арсенал, базу в Кронштадте и нефтебазу в Краснодарском крае также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. «Эту войну пора завершать. Но российский руководитель хочет воевать. Поэтому работают украинские санкции за эту агрессию», — написал он.
Ответственность за удар по военно-морской базе Балтийского флота РФ «Кронштадт» взяли на себя (1, 2) украинские ССО и СБУ, за атаку на 15-й арсенал ВМФ в Большой Ижоре и нефтебазу в Усть-Лабинске — СБУ и ГУР. Спутниковый снимок показывает на арсенале масштабный пожар.
Подробности атаки на базу хранения вооружения ВМФ (в/ч 55443-ЛИ) в Большой Ижоре опубликовал инсайдерский Telegram-канал «Досье Шпиона». По его информации, в атаке участвовали около 40 беспилотников, из которых 32 были сбиты средствами ПВО. Утверждается, что удар пришелся по наземным ангарным хранилищам, вызвав детонацию боеприпасов. Авторы публикации оценивают потери примерно в 5 тысяч тонн имущества, главным образом артиллерийских и инженерных боеприпасов, а также сообщают о гибели двух военнослужащих арсенала.
Спутниковый снимок арсенала, опубликованный «Радио Свобода», показал, что не менее шести строений для складирования боеприпасов были полностью уничтожены, также сгорели боеприпасы, хранившиеся под открытым небом в северо-западной части базы.
На следующий день в Ленинградской области продолжились работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов на участке дороги 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветки между Большой Ижорой и Лебяжьим, сообщил губернатор Дрозденко. По его словам, въезд в населенные пункты открыт, но движение по этой дороге небезопасно, поэтому до завершения работы саперов его не возобновят. О закрытии Кронштадта на въезд и выезд утром 6 июня написал Z-канал «Военный Осведомитель».
О взрывах и пожаре в ночь на 6 июня сообщалось также в городе Узловая в Тульской области. В ходе отражения атаки были повреждены хозяйственные постройки и остекление в многоквартирном доме, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. О пострадавших информации не поступало.
«Власти ЛНР» запретили пассажирские перевозки по трассе P-280 «Новороссия» — «сухопутному коридору» в аннексированный Крым. Ограничение введено с 4:00 утра 6 июня по всей длине трассы. Также на территории региона запретили перевозку групп детей, за исключением поездок на мероприятия, которые проводит местное «Минобрнауки». Движение пригородных поездов теперь будет определять «Минтранс ЛНР». Внутренние автобусные рейсы продолжат работу, но в некоторых случаях изменится маршрут. Новые правила также касаются участка дороги Р-150, ведущей из Белгорода в Мариуполь.
Украинский БПЛА поразил гражданский автомобиль на Донецкой кольцевой автодороге утром 7 июня. Пользователи отметили, что скорее всего использовался FPV-дрон самолетного типа «Блискавка», созданный на основе российского БПЛА «Молния».
«Губернатор» аннексированного Севастополя Михаил Развожаев вечером 6 июня объявил о введении новой системы продажи топлива в сети заправок «ТЭС» через персональные QR-коды в мессенджере Max. Каждый житель может получить код, который дает право на разовую заправку до 20 л топлива для конкретного автомобиля. Следующий код для той же машины можно оформить только через неделю. Через несколько часов Развожаев написал, что «на 7 июня QR-коды закончились».
В Крыму вслед за бензином начали ограничивать продажу продуктов. Жители сообщают о пустых полках и исчезновении сахара, круп и муки.
Удар БПЛА в ночь на 7 июня вывел из эксплуатации мост между Херсонской областью и Крымом в районе села Чонгар, сообщил оккупационный «глава» Владимир Сальдо. Через него проходит атакуемый «сухопутный коридор» в Крым. «В целях безопасности движение через АПП "Джанкой" временно перекрыто. Проезд автотранспорта осуществляется через АПП "Армянск" и АПП "Перекоп"», — написал Сальдо.
Позже кадры подготовки к удару по Чонгарскому мосту и самого удара опубликовали бойцы 475-й и 1-й штурмовых полков ВСУ. Командиры полков отмечают, что, согласно данным разведки, логистика российских подразделений шла именно через этот мост. Заявляется, что удар наносился новым дроном-камикадзе «Бегемот». Однако пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» сомневается в этом. Авторы канала считают, что это заявление сделано в целях пиара новинки. Дело в том, что «Бегемот» оснащен тандемной 75-килограммовой боевой частью с двумя зарядами: осколочно-фугасным и термобарическим, который не подходит для уничтожения мостов.
Накануне операторы БПЛА 3-го полка ССО опубликовали видео ударов по российской логистике на маршруте Мелитополь — Чонгар.
Днем 8 июня Сальдо заявил о частичном возобновлении движения по мосту через Чонгарский пролив. «Движение по мосту через Чонгарский пролив возобновлено в реверсивном режиме. Специалисты уже обследовали место повреждения. Ремонтные работы будут проведены в максимально короткие сроки», — написал он.
Ночью 7 июня украинские ССО атаковали нефтебазу «Семиколодезянская» в поселке Еди-Кую (до 2016 года — Ленино) и морской нефтяной терминал в Феодосии в Крыму. В Силах специальных операций подчеркнули, что нефтебаза использовалась как перевалочный пункт для транспортировки топлива для нужд ВС РФ.
Днем 7 июня в поселке Прохоровка в Белгородской области в результате удара беспилотника по АЗС пострадал мужчина. Загорелись три грузовых автомобиля и оборудование, сообщает региональный оперштаб. «Важно здесь то, что населенный пункт отнюдь не приграничный — до границы с Украиной почти 80 км, что может говорить о постепенном целенаправленном расширении украинских ударов средней дальности по топливной логистике и на дореферендумную территорию России», — выражают беспокойство авторы пророссийского Telegram-канала «Военный Осведомитель».
Два механизатора погибли в результате атаки дрона на трактор в Медвенском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн вечером 7 июня.
Беспилотник FP-1 поразил ангары научно-производственного центра разработки и выпуска БПЛА на аэродроме Протасово в Рязанской области, сообщил Telegram-канал «Досье Шпиона» (геопривязка).
С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями из-за атак БПЛА — тысячи пассажиров не могут вылететь из города. С 5 по 7 июня аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечает прокремлевский Mash. Десятки рейсов задерживались на вылет и прилет, часть рейсов отменена.
Ночью 8 июня беспилотник ударил по тепловозу пассажирского поезда № 68 Москва — Симферополь, утверждает «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксëнов. По его словам, машинист был ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» объявил об остановке планового движения поездов. Пассажиры всех составов, которые находятся на территории полуострова, эвакуированы. Их пересаживают на автобусы: часть людей доставляют в Симферополь, а пассажиров поездов, следующих из Крыма, везут в Керчь, откуда составы должны продолжить движение на материк. Задержки ряда поездов к утру достигли 9–10 часов, продажа билетов на некоторые ближайшие рейсы временно приостановлена.
Этой же ночью в Новороссийске был атакован и загорелся резервуарный парк на территории промышленной площадки «Грушовая», входящей в состав перевалочного комплекса «Шесхарис», который принадлежит «Черномортранснефти». О пожаре свидетельствуют данные спутникового сервиса мониторинга пожаров NASA Firms, которые проанализировал The Insider. Возгорание на территории перевалочного комплекса из-за атаки БПЛА подтвердили и в оперштабе Краснодарского края. Как утверждается, никто не пострадал. Позже Генштаб ВСУ подтвердил атаку на «Грушовую». «Степень нанесенного ущерба уточняется», — говорится в сообщении.
Кроме того, ночью атаке подверглась линейная производственно-диспетчерская станция «Красный Яр» в Волгоградской области — «в результате падения обломков» БПЛА там начался пожар, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Эту атаку также подтвердили в Генштабе ВСУ.
Ночью под удар также попала подстанция «Алчевская» 220/110/10 кВ в оккупированной Луганской области.
Утром 8 июня Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что истребители союзников «успешно сбили беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство» страны. В 9:20 по местному времени армия сообщила о возможной угрозе в воздушном пространстве Лудзенского, Балвского и Алуксненского муниципалитетов. Жителям велели укрыться в помещении и не приближаться к «низколетящим или подозрительным объектам». Спустя час угрозу отменили. Delfi отмечает, что это первый случай, когда силы НАТО сбили дрон в небе над Латвией.
Обломки БПЛА упали на территории Молдовы после ночной атаки РФ на Одесскую область, сообщили в Минобороны республики. По предварительной информации, взорвавшийся на территории страны дрон был украинского происхождения.
Опубликован спутниковый снимок последствий атаки беспилотников 3 июня на завод «Прогресс» в Мичуринске. На снимке зафиксированы три попадания по цехам завода и также заметны последствия предыдущих атак. На снимках результатов атаки на Саратовский НПЗ 31 мая видны поврежденные технологические установки ЭЛОУ АВТ-6 мощностью 6 млн т в год и установка висбрекинга.
В мае 2026 года СОУ вдвое увеличили количество ударов «миддлстрайк» по российскому тылу на глубину более 50 км, сообщил министр обороны Михаил Фёдоров. Также, по его словам, за месяц Силы обороны ликвидировали или тяжело ранили 31 530 российских военных. Несмотря на то, что в мае по Украине были запущены более 10 тысяч ударных беспилотников — на 25% больше, чем в апреле, — количество сбитых БПЛА увеличилось на 50%, не в последнюю очередь благодаря зенитным дронам.
Украинские операторы дронов начали получать от компании Vantor коммерческие спутниковые снимки российских объектов непосредственно на мобильные устройства в течение примерно 15 минут после съемки, пишет The Wall Street Journal. Ранее такие данные проходили централизованную проверку, что могло занимать часы или даже дни. Теперь снимки поступают не в штаб для обработки, а через сеть наземных серверов и узлов связи напрямую на устройство бойца, что позволяет сократить время от обнаружения объекта до удара на 90%. Испытания проводятся последние полгода в рамках сотрудничества американских компаний Vantor и Persistent Systems, нидерландской Bravo1Alpha и украинского оборонного предприятия «Буревій».
Украинское издание Defense Express подсчитало, что даже если все вновь произведенные ЗУР PAC 3 для ЗРК Patriot будут передавать Украине, их все равно не хватит для перехвата всех российских баллистических и гиперзвуковых ракет: согласно оценке ГУР, число пусков может составлять до 113 в месяц, а запланированное на 2026 год производство PAC-3 составляет 58-63 единицы в месяц, причем значительная часть произведенных ракет идет на пополнение запасов США и стран Персидского залива после войны с Ираном.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 4 июня по 20:00 5 июня стало известно (1, 2) как минимум о 24 погибших мирных жителях и 132 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 23 мирных жителя погибли (1, 2), еще 182 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
На войне погиб старший лейтенант Наран Очир-Горяев из Калмыкии, сообщил глава республики Бату Хасиков. Очир-Горяев участвовал в войне с 2022 года и был удостоен звания Героя России. Широкую известность он получил после «Прямой линии» Путина в декабре 2025 года.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в ночь на 7 июня вверенные ему подразделения нанесли удары по пункту дислокации 5-й казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Терек». В «КіберБорошно» отметили, что различные OSINT-исследователи неоднократно выполняли геопривязки расположения этой бригады как минимум с 2023 года.
Также «Мадяр» сообщил, что за первые 6 дней июня подразделения группировки СБС нанесли ВС РФ потери, превысившие 2000 человек, в том числе 1006 убитыми и 1020 ранеными.
В СБС в свою очередь сообщили об ударе по пункту временной дислокации российского 90-го отдельного инженерно-саперного полка в районе села Пионерское Донецкой области. Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ выполнил геопривязку ударов и опубликовал спутниковые снимки, подтверждающие присутствие ВС РФ на этом участке.
Вооружения и военная техника
В Z-канале «Военный Осведомитель» сообщают, что в Украину по всей вероятности поступили американские дальнобойные боеприпасы, разработанные и изготовленные по программе ERAM. Такой вывод делается по фотографии обломков 8-элементной CRPA-антенны с CAGE-кодом американской компании Zone 5 Technologies.
Один из первых 16 спутников российского проекта «Рассвет», который позиционируется как аналог Starlink, вероятно, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, пишет в своем блоге журналист Анатолий Зак. По его сведениям, еще шесть спутников по состоянию на начало июня 2026 года выполняли маневры по выходу на более высокую орбиту, тогда как восемь поддерживали орбиту, на которую вышли ранее.
Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказывает о курьезном случае: украинские военные нашли в обломках «Шахеда» трекер для передачи информации о положении дрона, оснащенный модемом и микрокомпьютером, однако в модеме вместо SIM-карты оказалась карта памяти, которую, видимо, россияне вставили туда по ошибке.
Канал «Военный Осведомитель» публикует фотографии российского армейского вездехода «Улан-2» с системой РЭБ и «мангалом», который прикрывает большую часть мишаны.
The Insider выпустил материал о наземных роботизированных комплексах и их роли в современной войне. На линии фронта НРК выполняют самые разные задачи, позволяя сохранять жизни бойцов: доставляют боеприпасы и воду на передовые позиции, эвакуируют раненых, занимаются минированием и разминированием, ведут разведку, участвуют в боевых операциях, помогают в радиоэлектронной борьбе и даже используются как мобильные платформы для запуска FPV-дронов.
О главных событиях войны 5 июня 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ ведут бои северо-западнее Покровска, Путин подтвердил запуск двух «Орешников» по Украине с целью «испытаний». Что происходит на фронте
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут