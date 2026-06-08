ВС РФ продвинулись в «легендарной» Малой Токмачке, ухудшается положение украинского гарнизона Константиновки. Что происходит на фронте

Обломки БПЛА упали на территории Молдовы после ночной атаки РФ на Одесскую область, сообщили в Минобороны республики. По предварительной информации, взорвавшийся на территории страны дрон был украинского происхождения.

Опубликован спутниковый снимок последствий атаки беспилотников 3 июня на завод «Прогресс» в Мичуринске. На снимке зафиксированы три попадания по цехам завода и также заметны последствия предыдущих атак. На снимках результатов атаки на Саратовский НПЗ 31 мая видны поврежденные технологические установки ЭЛОУ АВТ-6 мощностью 6 млн т в год и установка висбрекинга.

В мае 2026 года СОУ вдвое увеличили количество ударов «миддлстрайк» по российскому тылу на глубину более 50 км, сообщил министр обороны Михаил Фёдоров. Также, по его словам, за месяц Силы обороны ликвидировали или тяжело ранили 31 530 российских военных. Несмотря на то, что в мае по Украине были запущены более 10 тысяч ударных беспилотников — на 25% больше, чем в апреле, — количество сбитых БПЛА увеличилось на 50%, не в последнюю очередь благодаря зенитным дронам.

Украинские операторы дронов начали получать от компании Vantor коммерческие спутниковые снимки российских объектов непосредственно на мобильные устройства в течение примерно 15 минут после съемки, пишет The Wall Street Journal. Ранее такие данные проходили централизованную проверку, что могло занимать часы или даже дни. Теперь снимки поступают не в штаб для обработки, а через сеть наземных серверов и узлов связи напрямую на устройство бойца, что позволяет сократить время от обнаружения объекта до удара на 90%. Испытания проводятся последние полгода в рамках сотрудничества американских компаний Vantor и Persistent Systems, нидерландской Bravo1Alpha и украинского оборонного предприятия «Буревій».

Украинское издание Defense Express подсчитало, что даже если все вновь произведенные ЗУР PAC 3 для ЗРК Patriot будут передавать Украине, их все равно не хватит для перехвата всех российских баллистических и гиперзвуковых ракет: согласно оценке ГУР, число пусков может составлять до 113 в месяц, а запланированное на 2026 год производство PAC-3 составляет 58-63 единицы в месяц, причем значительная часть произведенных ракет идет на пополнение запасов США и стран Персидского залива после войны с Ираном.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 4 июня по 20:00 5 июня стало известно (1, 2) как минимум о 24 погибших мирных жителях и 132 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 23 мирных жителя погибли (1, 2), еще 182 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.

Потери

На войне погиб старший лейтенант Наран Очир-Горяев из Калмыкии, сообщил глава республики Бату Хасиков. Очир-Горяев участвовал в войне с 2022 года и был удостоен звания Героя России. Широкую известность он получил после «Прямой линии» Путина в декабре 2025 года.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в ночь на 7 июня вверенные ему подразделения нанесли удары по пункту дислокации 5-й казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Терек». В «КіберБорошно» отметили, что различные OSINT-исследователи неоднократно выполняли геопривязки расположения этой бригады как минимум с 2023 года.

Также «Мадяр» сообщил, что за первые 6 дней июня подразделения группировки СБС нанесли ВС РФ потери, превысившие 2000 человек, в том числе 1006 убитыми и 1020 ранеными.

В СБС в свою очередь сообщили об ударе по пункту временной дислокации российского 90-го отдельного инженерно-саперного полка в районе села Пионерское Донецкой области. Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ выполнил геопривязку ударов и опубликовал спутниковые снимки, подтверждающие присутствие ВС РФ на этом участке.

Вооружения и военная техника

В Z-канале «Военный Осведомитель» сообщают, что в Украину по всей вероятности поступили американские дальнобойные боеприпасы, разработанные и изготовленные по программе ERAM. Такой вывод делается по фотографии обломков 8-элементной CRPA-антенны с CAGE-кодом американской компании Zone 5 Technologies.

Один из первых 16 спутников российского проекта «Рассвет», который позиционируется как аналог Starlink, вероятно, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, пишет в своем блоге журналист Анатолий Зак. По его сведениям, еще шесть спутников по состоянию на начало июня 2026 года выполняли маневры по выходу на более высокую орбиту, тогда как восемь поддерживали орбиту, на которую вышли ранее.

Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказывает о курьезном случае: украинские военные нашли в обломках «Шахеда» трекер для передачи информации о положении дрона, оснащенный модемом и микрокомпьютером, однако в модеме вместо SIM-карты оказалась карта памяти, которую, видимо, россияне вставили туда по ошибке.

Канал «Военный Осведомитель» публикует фотографии российского армейского вездехода «Улан-2» с системой РЭБ и «мангалом», который прикрывает большую часть мишаны.