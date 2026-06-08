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Новости

Спутники зафиксировали пожар на нефтеналивном комплексе под Новороссийском. Краснодарский край подвергся налету дронов

The Insider
Exilenova+ / Telegram

Exilenova+ / Telegram

На перевалочной нефтебазе «Грушовая», которая входит в состав комплекса «Шесхарис», вспыхнул пожар. Об этом свидетельствуют данные спутникового сервиса мониторинга пожаров NASA Firms, которые проанализировал The Insider.

Спутники зафиксировали пожар на территории нефтебазы «Грушовая»

Спутники зафиксировали пожар на территории нефтебазы «Грушовая»

NASA Firms

Возгорание на территории перевалочного комплекса из-за атаки БПЛА подтвердили и в оперативном штабе Краснодарского края. Как утверждается, никто не пострадал. К тушению привлекли 130 человек и 39 единиц техники. Другие подробности не приводятся. Ночью в Новороссийске и в ряде других городов региона объявляли воздушную тревогу. Власти временно перекрывали дорогу от Новороссийска в сторону Геленджика и из Кабардинки в сторону Новороссийска.

О пожаре на территории «Грушовой» свидетельствуют также кадры очевидцев, которые изучило издание Astra. Местные жители насчитали ночью более 50 взрывов.

Telegramhttps://t.me/astrapress/115031

«Грушовая» — крупнейший резервуарный парк перевалочного комплекса «Шесхарис», который принадлежит «Черномортранснефти». Площадка расположена в урочище Грушовая Балка за Маркотхским хребтом в 12 км от Новороссийска. Особенность рельефа позволяет перекачивать нефть и нефтепродукты с перевалочной нефтебазы «Грушовая» на морской терминал «Шесхарис» фактически самотеком — без использования насосного оборудования, за счет перепада высот между объектами.

«Шесхарис» — конечная точка магистральный нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. Этот терминал, а также площадка «Грушовая» уже подвергались атакам.

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