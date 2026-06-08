Спутники зафиксировали пожар на нефтеналивном комплексе под Новороссийском. Краснодарский край подвергся налету дронов

На перевалочной нефтебазе «Грушовая», которая входит в состав комплекса «Шесхарис», вспыхнул пожар. Об этом свидетельствуют данные спутникового сервиса мониторинга пожаров NASA Firms, которые проанализировал The Insider.
Возгорание на территории перевалочного комплекса из-за атаки БПЛА подтвердили и в оперативном штабе Краснодарского края. Как утверждается, никто не пострадал. К тушению привлекли 130 человек и 39 единиц техники. Другие подробности не приводятся. Ночью в Новороссийске и в ряде других городов региона объявляли воздушную тревогу. Власти временно перекрывали дорогу от Новороссийска в сторону Геленджика и из Кабардинки в сторону Новороссийска.
О пожаре на территории «Грушовой» свидетельствуют также кадры очевидцев, которые изучило издание Astra. Местные жители насчитали ночью более 50 взрывов.
«Грушовая» — крупнейший резервуарный парк перевалочного комплекса «Шесхарис», который принадлежит «Черномортранснефти». Площадка расположена в урочище Грушовая Балка за Маркотхским хребтом в 12 км от Новороссийска. Особенность рельефа позволяет перекачивать нефть и нефтепродукты с перевалочной нефтебазы «Грушовая» на морской терминал «Шесхарис» фактически самотеком — без использования насосного оборудования, за счет перепада высот между объектами.
«Шесхарис» — конечная точка магистральный нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. Этот терминал, а также площадка «Грушовая» уже подвергались атакам.