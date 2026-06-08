Спутники зафиксировали пожар на нефтеналивном комплексе под Новороссийском. Краснодарский край подвергся налету дронов

Возгорание на территории перевалочного комплекса из-за атаки БПЛА подтвердили и в оперативном штабе Краснодарского края. Как утверждается, никто не пострадал. К тушению привлекли 130 человек и 39 единиц техники. Другие подробности не приводятся. Ночью в Новороссийске и в ряде других городов региона объявляли воздушную тревогу. Власти временно перекрывали дорогу от Новороссийска в сторону Геленджика и из Кабардинки в сторону Новороссийска.

О пожаре на территории «Грушовой» свидетельствуют также кадры очевидцев, которые изучило издание Astra. Местные жители насчитали ночью более 50 взрывов.