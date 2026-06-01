В ВС РФ появились «зебровозы», украинские военные отходят из Константиновки, налет БПЛА на Саратовский НПЗ. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На сумском направлении сообщается о расширении зоны контроля российских военных к северу от Сум

На купянском направлении российские бойцы по-прежнему сохраняют присутствие в северной части Купянска

На константиновском направлении фиксируется частичный отход украинских подразделений из Константиновки

DeepState — май стал самым неудачным месяцем для ВС РФ с начала наступления в октябре 2023 года

Поставлен месячный рекорд по пускам российских и украинских дальнобойных беспилотников

На вооружении ВС РФ появились «зебровозы» — автотранспорт в камуфлирующей черно-белой окраске

Налет на Саратовский НПЗ — повреждения получили два резервуара и установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6

«Важные истории» — к концу 2025 года темп набора контрактников в российские войска упал в полтора раза

Обстановка на фронте

На сумском направлении сообщается о расширении зоны контроля российских военных к северу от Сум.

Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ контролируют Корчаковку и Малую Корчаковку к северу от Сум и продолжают наступление. На карте DeepState оба населенных пункта показаны как подконтрольные СОУ.

На харьковском направлении заявляется об атаках ВС РФ на флангах плацдарма в районе Волчанска.

«Военкор» Юрий Котенок сообщает, что российские силы атакуют в районе Волчанска, где выбили противника из Рыбалчина (до 2025 года — Рыбалкино), Караичного и Бударок и ведут бои за Охримовку и Лосевку (до 2016 года — Пролетарское). DeepState не отмечает российской наступательной активности в районе указанных населенных пунктов.

На купянском направлении российские бойцы по-прежнему сохраняют присутствие в северной части Купянска.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» обратил внимание на украинское видео ударов по позициям российских военных в районе хлебозавода в северо-западной части Купянска. Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3), что ВС РФ атакуют украинский плацдарм на левом (восточном) берегу Оскола, причем основной натиск наблюдается в его северной и восточной части. По оценке Машовца, российское командование планирует прорваться в восточную часть Купянска и в Купянск-Узловой, рассечь плацдарм на несколько частей и уничтожить украинскую группировку, но пока далеко от выполнения этой задачи.

По оценке Машовца, в северной части плацдарма российские войска продвинулись на 4,5–4,7 км за 1,5–2 месяца, захватили Сеньковку, но не смогли закрепиться в Купянске. В восточной части плацдарма ВС РФ за тот же период преодолели 5,4–5,5 км и закрепились на окраинах Куриловки и Ковшаровки, однако не сумели взять их и продолжить наступление на Купянск-Узловой, рассказывает обозреватель. Тем не менее, по его сведениям, российские военные продолжают «просачиваться» в сторону Купянска и Купянска-Узлового, а в южной части плацдарма смогли продвинуться на 300–500 м.

По оценке обозревателя, ВС РФ стремятся ликвидировать украинский выступ в районе Боровой и выйти к Осколу на широком фронте, однако им это не удается, поскольку основные силы российской группировки войск «Запад» сконцентрированы на купянском и лиманском направлениях, поэтому действующая в районе Боровой группировка не способна обеспечить плотность боевых порядков, необходимую для наступления. За последнее время, по оценке Машовца, им удалось только выйти к Осколу на участке Новоплатоновка — Богуславка и завязать бои за Копанку, однако существенных успехов в продвижении на Боровую и Шейковку не наблюдается.

На константиновском направлении фиксируется частичный отход украинских подразделений из Константиновки.

Минобороны РФ заявило о захвате Тихоновки к востоку от Краматорска. Согласно карте DeepState, это село практически полностью контролируется украинскими силами, и только его восточная окраина находится в «серой зоне».

Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», утверждает, что украинская оборона в Константиновке «утратила целостность», а российские военные взяли дорогу из города на Дружковку под «визуальный контроль». Он сообщает, что весь город представляет собой зону боевых действий без четкой ЛБС, а часть украинских подразделений отошла в соседнюю Алексеево-Дружковку, но в то же время прогнозирует украинские контратаки для стабилизации ситуации.