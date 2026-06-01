В ВС РФ появились «зебровозы», украинские военные отходят из Константиновки, налет БПЛА на Саратовский НПЗ. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении сообщается о расширении зоны контроля российских военных к северу от Сум
- На купянском направлении российские бойцы по-прежнему сохраняют присутствие в северной части Купянска
- На константиновском направлении фиксируется частичный отход украинских подразделений из Константиновки
- DeepState — май стал самым неудачным месяцем для ВС РФ с начала наступления в октябре 2023 года
- Поставлен месячный рекорд по пускам российских и украинских дальнобойных беспилотников
- На вооружении ВС РФ появились «зебровозы» — автотранспорт в камуфлирующей черно-белой окраске
- Налет на Саратовский НПЗ — повреждения получили два резервуара и установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6
- «Важные истории» — к концу 2025 года темп набора контрактников в российские войска упал в полтора раза
Обстановка на фронте
На сумском направлении сообщается о расширении зоны контроля российских военных к северу от Сум.
Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ контролируют Корчаковку и Малую Корчаковку к северу от Сум и продолжают наступление. На карте DeepState оба населенных пункта показаны как подконтрольные СОУ.
На харьковском направлении заявляется об атаках ВС РФ на флангах плацдарма в районе Волчанска.
«Военкор» Юрий Котенок сообщает, что российские силы атакуют в районе Волчанска, где выбили противника из Рыбалчина (до 2025 года — Рыбалкино), Караичного и Бударок и ведут бои за Охримовку и Лосевку (до 2016 года — Пролетарское). DeepState не отмечает российской наступательной активности в районе указанных населенных пунктов.
На купянском направлении российские бойцы по-прежнему сохраняют присутствие в северной части Купянска.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» обратил внимание на украинское видео ударов по позициям российских военных в районе хлебозавода в северо-западной части Купянска. Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3), что ВС РФ атакуют украинский плацдарм на левом (восточном) берегу Оскола, причем основной натиск наблюдается в его северной и восточной части. По оценке Машовца, российское командование планирует прорваться в восточную часть Купянска и в Купянск-Узловой, рассечь плацдарм на несколько частей и уничтожить украинскую группировку, но пока далеко от выполнения этой задачи.
По оценке Машовца, в северной части плацдарма российские войска продвинулись на 4,5–4,7 км за 1,5–2 месяца, захватили Сеньковку, но не смогли закрепиться в Купянске. В восточной части плацдарма ВС РФ за тот же период преодолели 5,4–5,5 км и закрепились на окраинах Куриловки и Ковшаровки, однако не сумели взять их и продолжить наступление на Купянск-Узловой, рассказывает обозреватель. Тем не менее, по его сведениям, российские военные продолжают «просачиваться» в сторону Купянска и Купянска-Узлового, а в южной части плацдарма смогли продвинуться на 300–500 м.
По оценке обозревателя, ВС РФ стремятся ликвидировать украинский выступ в районе Боровой и выйти к Осколу на широком фронте, однако им это не удается, поскольку основные силы российской группировки войск «Запад» сконцентрированы на купянском и лиманском направлениях, поэтому действующая в районе Боровой группировка не способна обеспечить плотность боевых порядков, необходимую для наступления. За последнее время, по оценке Машовца, им удалось только выйти к Осколу на участке Новоплатоновка — Богуславка и завязать бои за Копанку, однако существенных успехов в продвижении на Боровую и Шейковку не наблюдается.
На константиновском направлении фиксируется частичный отход украинских подразделений из Константиновки.
Минобороны РФ заявило о захвате Тихоновки к востоку от Краматорска. Согласно карте DeepState, это село практически полностью контролируется украинскими силами, и только его восточная окраина находится в «серой зоне».
Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», утверждает, что украинская оборона в Константиновке «утратила целостность», а российские военные взяли дорогу из города на Дружковку под «визуальный контроль». Он сообщает, что весь город представляет собой зону боевых действий без четкой ЛБС, а часть украинских подразделений отошла в соседнюю Алексеево-Дружковку, но в то же время прогнозирует украинские контратаки для стабилизации ситуации.
Исследователь под ником Playfra, напротив, отмечает, что несмотря на геопривязки российских военных в центре города, бойцы СОУ по-прежнему имеют «подавляющее превосходство» по количеству подконтрольных позиций по всей Константиновке и даже к югу от нее. По его оценке, сейчас ВС РФ пытаются охватить эти позиции и принудить удерживающие их части к отходу, однако эта операция находится еще на раннем этапе, и бои за Константиновку, по его прогнозу, затянутся до позднего лета.
На покровском направлении российские военные пытаются наступать к западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ заняли Новоподгородное и ведут бои за Сергеевку к западу от Покровска. По данным DeepState, оба населенных пункта контролируются СОУ.
На южно-донецком направлении украинские войска продолжают контратакующие действия на участке шириной в 20 км.
По сведениям Котенка, российские военные заняли Лесное в Днепропетровской области и открыли себе дорогу на Великомихайловку. DeepState не подтверждает эту информацию.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников уточняет, что украинские контратаки на стыке Донецкой и Днепропетровской областей имели место с конца апреля и что активные действия продолжаются там и сейчас. В то же время он призывает не называть их «контрнаступлением», хотя и не исключает дальнейших успехов СОУ.
Согласно анализу OSINT-ресурса Unit Observer, контратаки осуществляют 79-я, 80-я и 95-я бригады ДШВ на участке шириной в 20 км от Зелёного Гая до Вороного. Аналитики отмечают слабость позиций ВС РФ на этом участке, где фронт удерживают только два мотострелковых полка. Более того, по их оценке, здесь расположен стык российских группировок «Восток» и «Центр», причем есть указания на то, что отдельные подразделения 90-й танковой дивизии из состава последней были недавно переброшены из этого района под Покровск.
Пользователь под ником richardzai выполнил геопривязку российского удара по украинской позиции в поселке Терноватое в Запорожской области. По информации DeepState, этот населенный пункт находится под контролем СОУ, за исключением «серой зоны» на юго-восточной окраине.
На запорожском направлении подразделения ВС РФ продвигаются с востока в сторону Орехова.
«Сливочный каприз» пришел к выводу, что ВС РФ продвинулись на расстояние до 3,5 км от рубежа Чаривное — Луговское в направлении Орехова, выполнив геопривязку кадров украинских ударов по российской пехоте. На карте DeepState Чаривное отмечено как в основном подконтрольное СОУ, Луговское — ВС РФ (вместе с этим в обоих населенных пунктах присутствует «серая зона»). Юрий Котенок, в свою очередь, сообщает (1, 2), что ВС РФ ведут бои за Гуляйпольское (до 2016 года — Комсомольское) и Новосёловку (DeepState относит оба села к украинской зоне контроля).
На херсонском направлении украинские военные освоили пуски дронов с морских беспилотников.
В украинской 40-й ОБрМП показали кадры пусков FPV-дронов с БЭК «Барракуда» по российским позициям в Херсонской области.
В DeepState оценили, что май стал самым неудачным месяцем для ВС РФ с начала наступления в октябре 2023 года. Аналитики отмечают, что согласно сведениям, зафиксированным на их карте на 1 июня, прирост площади оккупированной территории составил всего 14 км² за месяц, а с учетом данных, которые пока не отображены на карте, этот показатель впервые с украинского контрнаступления лета 2023 года стал отрицательным, несмотря на рост количества российских атак на 37,5%.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 30 мая было запущено 297 средств воздушного нападения: 290 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (279 БПЛА — 96,21% — были сбиты или подавлены), а также шесть крылатых ракет Х-101 (пять были сбиты). Зафиксированы попадания девяти БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в 10 локациях
- в ночь на 31 мая было запущено 229 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (212 БПЛА — 92,58% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 14 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в пяти локациях
- в ночь на 1 июня было запущено 265 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (228 БПЛА — 86,04% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 27 БПЛА в 18 локациях, а также падение обломков в 12 локациях
В городе Шостка в Сумской области несколько десятков дронов атаковали железнодорожный вокзал в ночь на 30 мая. Полностью разрушено здание вокзала, повреждена инфраструктура железнодорожной станции. По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, сотрудники и пассажиры не пострадали, поскольку находились в укрытиях. В самом городе также обошлось без пострадавших, хотя, по сообщению главы ОВА Олега Григорова, там зафиксированы разрушения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
В результате атаки на Запорожье 30 мая один человек погиб и еще двое пострадали, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров. Девять многоквартирных домов повреждены, один — разрушен.
Как пишет «Укрзалізниця», при атаке на железнодорожную инфраструктуру Запорожья погиб машинист поезда, еще двое работников получили травмы. Повреждены электровоз и тепловоз.
В ночь на 31 мая беспилотник нанес удар по территории одного из предприятий в Корюковском районе в Черниговской области, сообщили в ГСЧС. В результате на автостоянке возник пожар, в огне были уничтожены семь грузовиков. Во время ликвидации последствий атаки спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. По информации главы ОВА, он был водителем.
В результате атаки БПЛА на Днепр (до 2016 года — Днепропетровск) днем 31 мая загорелись складское здание терминала почтового оператора «Нова Пошта» и автомобили, написал президент Владимир Зеленский. Всего за день от ударов по четырем районам Днепропетровской области один человек погиб, еще девять пострадали, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
Восемь человек пострадали, включая троих детей, в результате удара БПЛА по населенным пунктам в Черниговской области в ночь на 1 июня, сообщили в ГСЧС.
Четыре женщины пострадали при атаке на Харьков и пригород той же ночью, сообщили в спасательной службе.
Семь человек пострадали в результате налета беспилотников на Одессу, сообщили (1, 2) местные власти. Дроны попали по жилым домам, складским помещениям, ангару с пшеницей, недействующему административному зданию.
Z-каналы публикуют кадры удара FPV-дрона «КВН» по баковому выключателю на 110 кВ в составе ОРУ класса напряжения 110 кВ в районе Сумской ТЭЦ.
Канал «Военный Осведомитель» сообщил об уничтожении автомобильного и пешеходного мостов через реку Кривой Торец в поселке Алексеево-Дружковка к северу от Константиновки, чтобы осложнить снабжение украинских подразделений в этом районе. Автомобильный мост был разрушен после удара FPV-дрона, который вызвал детонацию заранее заложенных украинской стороной зарядов на случай отхода. Пешеходный мост был уничтожен авиаударом.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что в Херсоне из 300 тысяч довоенного населения осталось около 60 тысяч. Из-за постоянных обстрелов и атак люди вынуждены передвигаться через специально оборудованные сетчатые защитные тоннели.
По словам президента Румынии Никушора Дана, российский беспилотник, прежде чем ударить по жилому дому в румынском городе Галац 29 мая 2026 года, был сбит ВС ВСУ над украинским городом Рени и из-за этого изменил траекторию, пишет румынский портал News.Ro. В российском посольстве в Румынии заявили, что этот инцидент стал результатом «провокации киевского режима, который всеми силами пытается втянуть НАТО в войну с Россией». Позже президент Румынии подтвердил, что, согласно финальному техническому отчету специалистов, в дом врезался российский БПЛА «Герань-2».
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал обновленную инфографику по ударам «Шахедов» за май. Всего за месяц зафиксированы рекордные 8 150 пусков: 7 476 БПЛА были сбиты или «локационно потеряны», 674 достигли цели — эффективность работы ПВО составила 92%. Между тем среднее число запусков повысилось до 263 в день, что на 20% больше, чем в апреле.
The Insider опубликовал материал, посвященный разбору фейка российской официальной пропаганды о том, что ВС РФ якобы не наносят удары по гражданским объектам Украины и поражают исключительно военные цели. Этот нарратив регулярно повторяется с начала полномасштабного вторжения, несмотря на многочисленные задокументированные случаи поражения жилых домов, больниц, торговых центров, вокзалов и другой гражданской инфраструктуры.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 29 мая были перехвачены 24 беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 30 мая были уничтожены 127 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря
- в течение дня 30 мая были перехвачены 19 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями и Крымским полуостровом
- в ночь на 31 мая были уничтожены 216 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря
- в течение дня 31 мая были перехвачены 23 беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской областями и акваторией Азовского моря
- в ночь на 1 июня были уничтожены 72 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
СОУ начали дистанционно минировать «сухопутный коридор» в Крым. «Губернатор» оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что рано утром 29 мая дрон «Баба-яга» сбросил мины на проезжую часть и у обочин на участке трассы «Новороссия» в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Удар пришелся по грузовику КАМАЗ, погиб водитель. После инцидента участок трассы перекрыли. Мины «срабатывают на движение, поэтому представляют смертельную опасность для гражданского транспорта», написал Сальдо. На втором заминированном участке сухопутного коридора в Крым на отрезке трассы Мариуполь — Бердянск в результате наезда на мину сгорел гражданский большегруз, написал «военкор» Владимир Романов.
«Трасса Р-280 имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым, по ней снабжаются группировки „Восток“ и „Днепр“. И теперь противник дотягивается и до нее», — сокрушается «военкор» Александр Коц. «Массовое применение мин на дорогах грозит транспортным коллапсом и перекрытием трасс гораздо вероятнее, чем просто целенаправленные удары дронов-камикадзе по машинам», — добавил Z-канал «Военный Осведомитель». «Не расстраивайтесь, ведь вы сами показали нам, как это делать с „Шахедами“», — парировал Сергей «Флеш» Бескрестнов. Ранее он писал о случаях сброса «Шахедами» мин ПТМ-3.
Помимо «Бабы-яги», для минирования дорог применяются дроны FP-2, сообщает главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман. На БПЛА устанавливаются (1, 2, 3) кассетные блоки для дистанционного минирования местности: на 48 мин (для FP-2) или на 10 мин (для «Бабы-яги»). Мина весит 400–500 г и срабатывает при наезде на нее.
Из-за минной угрозы и высокой концентрации беспилотников в небе «власти» оккупированной части Запорожской области попросили граждан ограничить передвижение по трассе «Новороссия». «Работают мобильно-огневые группы, движение БПЛА фиксируется на подлете, однако их число значительное», — сообщил «губернатор» Евгений Балицкий 29 мая. На следующий день он написал, что движение по трассе в направлении Крыма и Донецкой области осуществляется в штатном режиме.
По информации руководителя «Центра изучения оккупации» Петра Андрющенко, оккупационные «власти» были вынуждены закрыть дорогу на отрезке Мангуш — Бердянск для гражданского транспорта, который теперь вынужден передвигаться в объезд по маршруту Мангуш — Урзуф — Бердянск. На этом участке движение перекрыто для военных, но осложнено трехчасовыми пробками.
«Военный Осведомитель» рассказывает, как украинским дроноводам быстро удается заблокировать узкую двухполосную трассу. Для этого достаточно вывести из строя один–два грузовика или бензовоза. Загоревшаяся техника перекрывает движение в обе стороны, а до прибытия спасательных служб и расчистки дороги образуется затор из автомобилей, который становится целью повторных ударов. Авторы отмечают, что задачи по нарушению российской тыловой логистики, которые ранее требовали применения фронтовой авиации и контроля воздушного пространства на десятки километров вглубь территории, теперь могут решаться сравнительно дешевыми дронами Сил обороны Украины, у которых «современной авиации отродясь не было». Также Z-канал опубликовал видео атаки, в ходе которой по стоящему грузовику КАМАЗ были последовательно запущены два беспилотника Hornet. Первый дрон промахнулся, но второй успешно поразил цель.
Бойцы 20-й отдельной бригады беспилотных систем «К-2» сообщили о взятии под контроль подъездных путей к Дебальцеву: на участке длиной около 200 м загорелись грузовики на трассе Дебальцево — Алчевск.
Беспилотники Третьего армейского корпуса теперь летают над Луганском и всей Луганской областью вплоть до КПП «Изварино» на границе с Россией, сообщили в пресс-службе корпуса. В последний раз там велись бои летом 2014 года, а сейчас дроны жгут российскую технику, отмечает журналист Денис Казанский.
Видео ударов по российской тыловой логистике также опубликовало подразделение СБУ «Альфа». Только за прошлую неделю было уничтожено более 500 единиц автотранспорта противника, включая грузовики и спецтехнику, говорится в сообщении.
475-й штурмовой полк ВСУ Code 9.2 также показал кадры своего участия в кампании ударов на оперативную глубину. Помимо большого числа автомобилей, бойцам полка удалось поразить российские ЗРК, РЛС, а также САУ «Пион».
OSINT-исследователь под ником Clément Molin геолоцировал более 1000 ударов по российским объектам с января 2026 года, из которых около 35% пришлись на склады, 20% — на транспортные средства и 7% — на системы ПВО. Реальное число ударов значительно выше, поскольку на карту попадают только подтвержденные геопривязкой случаи. По оценке исследователя, интенсивность таких атак продолжает расти и уже оказывает влияние на российскую логистику, а скоро начнет влиять и на наступательные возможности ВС РФ. Если текущая тенденция сохранится, в ближайшие месяцы перебои в снабжении российских войск могут стать более заметными.
В оккупированной части Донецкой области ввели лимит на покупку бензина АИ-95 — не более 30 л в одни руки, рассказало 29 мая пророссийское Донецкое агентство новостей. В качестве причины указан дефицит бензина «из-за атак украинских беспилотников». Лимит на продажу бензина вводят также в аннексированном Крыму, сообщил «губернатор» Сергей Аксёнов. На АЗС Крыма возникли очереди (1, 2). С 31 мая, написал Аксёнов, бензин марки АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. На АЗС АТАН и ТЭС реализация бензина АИ-95 будет осуществляться только по талонам. Кроме того, «по причине ограниченного запаса автомобильного бензина марки АИ-92» вводится лимит на его розничную продажу — не более 20 л на одно транспортное средство. В Севастополе бензин АИ-92 и АИ-95 также будет отпускаться только по талонам. «Губернатор» Михаил Развожаев назвал это «временной мерой».
По версии Telegram-канала «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА», дефицит бензина в Крыму связан не с нехваткой топлива как такового, а с разрушением топливной инфраструктуры: горючее продолжает поступать на полуостров, однако возможности для его хранения существенно сократились. В качестве одного из возможных способов защиты объектов энергетической и топливной инфраструктуры от украинских ударов авторы называют ее перенос под землю. Тем временем правительство России запретило экспорт авиационного керосина.
В качестве ответа на многократно возросшую беспилотную опасность в ВС РФ появились «зебровозы» — грузовики с камуфлирующей черно-белой окраской, призванной мешать алгоритмам распознавания целей в украинских дронах. Z-канал «Два майора» пишет, что «подобное решение может помочь только если КАМАЗ едет в стаде зебр». Пророссийский военблогер Кирилл Фёдоров обращает внимание на бесполезность такой маскировки в том случае, если БПЛА управляется оператором. Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» напоминает, что «деформирующий камуфляж» применялся на кораблях в период Первой мировой войны и вряд ли сработает в текущих условиях.
По подсчетам Reuters, в мае российские НПЗ сократили производство дизельного топлива на 10% по сравнению с апрелем из-за ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. В апреле выпуск дизеля также снизился на 10% относительно марта — примерно на 1 млн тонн. В мае падение продолжилось еще на 600 тысяч тонн. В марте объем производства составлял около 7,5 млн тонн. По информации Bloomberg, в мае украинские военные нанесли не менее 30 ударов по российской нефтяной инфраструктуре, включая 16 атак на НПЗ.
В ночь на 30 мая Таганрог подвергся атаке БПЛА. По сообщению (1, 2) губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате попадания одного из дронов в частный жилой дом ранения получили мужчина и женщина. Несколько ударов пришлись по территории таганрогского порта. Там возник пожар на танкере, а также загорелись резервуар с топливом и административное здание. По опубликованным в украинских СМИ видео The Insider смог установить, что судно стояло в ремонтном бассейне порта. Позже мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила, что пожар в порту удалось ликвидировать. По ее словам, разлива нефтепродуктов не произошло. Последствия атаки зафиксированы и в других населенных пунктах Ростовской области. В селе Греково-Тимофеевка после падения обломков беспилотника загорелась газовая труба жилого дома, были повреждены кровля и окна. Жителей эвакуировали, пострадавших нет. В селе Боцманово повреждения получили два частных дома, о жертвах не сообщалось.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди подтвердил атаку на танкер и нефтебазу «Роснефти» «Курганнефтепродукт» в Таганроге. Также в ходе атаки на город были уничтожены ОТРК «Искандер» и два дальних противолодочных самолета Ту-142. Самолеты были поражены на военном аэродроме в Таганроге, а комплекс «Искандер» — на пусковой позиции в болотистой местности в окрестностях города. Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» уточняет, что «Искандер» базировался недалеко от хуторов Михайловка и Ефремовский, в 145 км от ЛБС.
Между тем Z-канал «Осведомитель» пишет, что один из уничтоженных Ту-142, вероятно, хранился на территории аэродрома как минимум с начала 2010-х годов. Второй самолет находился там же с 2011 года. Авторы делают вывод, что оба борта были списаны.
В Феодосии в аннексированном Крыму был атакован нефтеналивной терминал, говорится в сообщении «Мадяра». Telegram-канал «Крымский ветер» на основе спутникового снимка утверждает, что нефтебаза загорелась и в море произошла утечка нефти (других подтверждений этому нет). Шлейф дыма растянулся на 9,5 км в сторону моря, пишет издание «Крым.Реалии». 31 мая пожар продолжился. По информации украинского OSINT-проекта «Око Гора ✙ Новости и аналитика», в ходе атаки на нефтебазе два резервуара были уничтожены и один поврежден.
В результате удара БПЛА по промышленной зоне Армавира в Краснодарском крае той же ночью возник пожар на нефтебазе «Южной нефтяной компании». Городские власти сообщили, что возгорание удалось локализовать. Согласно спутниковым снимкам, в результате уничтожен по крайней мере один резервуар. В Приморско-Ахтарске один человек получил травмы после падения обломков беспилотника, сообщили в оперштабе региона. Фрагменты сбитого дрона были обнаружены по пяти адресам в городе. Повреждения получили фасады и окна нескольких частных домов.
В Ямало-Ненецком автономном округе утром 30 мая впервые объявили ракетную опасность. Соответствующее предупреждение опубликовало правительство региона. Власти призвали жителей держаться подальше от окон и не покидать здание до официального отбоя тревоги. Столица ЯНАО Салехард расположена примерно в 2400 км от границы с Украиной.
В ночь на 30 мая в поселке Октябрьский в Белгородской области беспилотник попал по автомобилю, в результате чего погибли двое мужчин, еще двое получили ранения. Позже региональный оперштаб сообщил о гибели еще одного жителя поселка после детонации дрона.
Беспилотник на оптоволокне попал по зданию машинного блока захваченной Запорожской АЭС, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв. Утверждается, что в стене энергоблока № 6 образовалась дыра, но оборудование не пострадало. В ответ Силы обороны юга Украины заявили, что не наносили удара по ЗАЭС, и обвинили «Росатом» в попытке «дискредитировать Украину и скрыть собственные преступные действия». На следующий день МАГАТЭ подтвердило наличие повреждений на Запорожской АЭС. Причиной стал дрон на оптоволокне, но его принадлежность агентство не называет. Уровень радиации остается в норме.
В Нижегородской области из-за атак БПЛА создали Министерство защиты объектов. «Основная цель — консолидация в едином блоке правительства ключевых функций, прямо и косвенно связанных с обеспечением безопасности», — говорится в сообщении губернатора Глеба Никитина.
В ночь на 31 мая беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области, попадание по территории предприятия подтвердило издание Astra. Губернатор региона Роман Бусаргин рассказал про «повреждения объектов гражданской инфраструктуры», но не упомянул об НПЗ. Пострадавших, по его словам, нет. Позже Владимир Зеленский подтвердил атаку на НПЗ и опубликовал видео масштабного пожара. OSINT-проект «КіберБорошно» утверждает, что повреждения получили два резервуара и установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6. После предыдущей атаки 21 марта 2026 года Саратовский НПЗ приостанавливал работу. В течение 2025 года предприятие оказывалось под ударом не менее 10 раз.
Губернатор Ростовской области сообщил о возгорании топливного хранилища частного предприятия, работающего с сельхозпроизводителями, в Матвеево-Курганском районе после падения обломков БПЛА. В поселке Матвеев Курган повреждения получили аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба. О пострадавших информации не поступало. Позже в украинских ССО сообщили об атаке на нефтебазу «Агропродукт» в Матвеевом Кургане. Проект «КіберБорошно» пишет, что загорелись по меньшей мере три резервуара. Власти ввели в поселке режим ЧС.
Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил об атаке на предприятие в Уржумском районе: там возник пожар, но жертв и пострадавших нет. По информации советника министра обороны Украины Сергея Стерненко и украинских Telegram-каналов (1, 2), целью атаки стала линейная производственно-диспетчерская станция «Лазарево», входящая в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти». Позже в украинских ССО подтвердили атаку на ЛПДС «Лазарево», находящуюся почти в 1200 км от границы с Украиной. По мнению аналитиков ресурса «КіберБорошно», на имеющихся кадрах зафиксировано, вероятно, горение двух соседних резервуаров РВС-50000 объемом 50 тысяч кубометров каждый.
Этот же ресурс сообщил, что в ночь на 31 мая беспилотник СБУ поразил сухогруз с боеприпасами, находившийся на причале № 3 Бердянского морского порта на побережье Азовского моря. Удар пришелся по рубке. На следующий день, по информации аналитиков, это же судно было атаковано вновь.
В оккупированном Геническе в Херсонской области в результате удара беспилотника пострадали 11 человек, погиб шестилетний ребенок, сообщил (1, 2) «губернатор» Сальдо.
В центре села Крутой Лог Белгородского округа упала российская авиабомба.
Беспилотник атаковал автомобиль возле магазина в селе Пушкарное Кореневского района в Курской области утром 1 июня, ранения получили три сотрудника, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Съемочная группа CNN побывала в украинском командном центре во время атаки на территорию России и показала работу системы контроля полета дронов с обновлением данных в реальном времени.
В мае Украина резко нарастила удары по промышленным и военным объектам в России и Крыму, пишет издание «Агентство». Всего с начала мая украинские военные нанесли как минимум 39 таких ударов, в апреле — 26, а в марте — 22. Беспилотники атаковали цели в российском тылу по крайней мере 19 дней в мае, из них 10 дней — более чем одну цель. В четырех случаях удары одновременно наносились сразу по четырем объектам, в двух — по трем. Впервые украинские дроны поразили сразу четыре цели в ночь на 8 мая.
По информации пророссийского Telegram-канала «Осведомитель», российские военные в ответ на на участившиеся удары украинских дронов по логистике начали разворачивать МОГ и оборудовать противодроновые тоннели на расстоянии около 50 км от линии фронта. Авторы канала отмечают, что использование пулеметных расчетов против малоразмерных дронов самолетного типа имеет ограниченную эффективность, особенно если беспилотники атакуют сами машины МОГ. Более перспективным решением они считают применение зенитных дронов и портативных средств их запуска. Противодроновые тоннели канал оценивает как более действенную меру защиты логистических маршрутов, потому что дроны самолетного типа, в отличие от квадрокоптеров, не способны маневрировать через разрывы и отверстия в защитных сетях.
OSINT-исследователь под ником John Felix опубликовал график, показывающий интенсивность украинских дальних ударов беспилотниками на основе данных Минобороны РФ. Согласно этой статистике, май стал рекордным месяцем по количеству пусков украинских дальнобойных дронов: 8 973 БПЛА заявлены как сбитые.
В результате удара ракетами Storm Shadow по территории аэродрома Таганрог-Центральный в Ростовской области 27 мая 2026 года были зафиксированы попадания по территории расположения батальона связи и радиотехнического обеспечения, пишет OSINT-проект «КіберБорошно».
Изучив спутниковые снимки нефтеперекачивающей станции «Второво» под Владимиром, OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ выяснил, что в результате атаки 24 мая 2026 года была уничтожена насосная станция вместе с оборудованием, также были повреждены резервуар и техническая эстакада.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 28 мая по 20:00 29 мая стало известно как минимум о четырех погибших мирных жителях и 59 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 12 мирных жителей погибли (1, 2), еще 101 получил ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Недалеко от города Пивденное в Одесской области в ходе боевых действий 25 мая погиб экипаж катера Военно-морских сил ВСУ, сообщает местное издание «Махала» со ссылкой на сослуживцев погибших. В результате удара беспилотника типа «Шахед» по судну погибли четверо военнослужащих: главный старшина Андрей Ануфриев, а также матросы Владислав Руденко, Василий Довгошей и Сергей Павлов. Z-канал «Осведомитель» пишет, что речь идет о военном катере проекта 58155 «Гюрза-М».
По информации инсайдерского канала «Досье Шпиона», 28 мая 2026 года был нанесен удар по пункту дислокации 126-й отдельной бригады береговой обороны (в/ч 12676) в районе села Перевальное в аннексированном Крыму. Утверждается, что для атаки были использованы две ракеты и два реактивных беспилотника. В результате удара были повреждены здания казарм и столовой, погибли 15 военнослужащих и еще 26 получили ранения.
К концу 2025 года темп набора контрактников в российские войска упал в полтора раза, подсчитали «Важные истории» на основе данных о расходах федерального бюджета. В IV квартале контракт с Минобороны РФ в среднем подписывали около 1,1 тысячи человек в день — примерно в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Всего за 2025 год контракты заключили около 364 тысяч человек, что на 10% меньше показателя предыдущего года. Снижение, по оценке исследователя Яниса Клюге, продолжилось и в начале 2026 года: в I квартале ежедневно контракт подписывали 800–1000 человек, что примерно на 20% меньше, чем годом ранее.
В украинских ССО отчитались о поражении двух ЗРК «Тор-М2» в ночь на 29 мая на оккупированной территории Запорожской области: одного на позиции в районе Мелитополя, другого — во время его перевозки на трале по трассе в районе Бердянского.
Мадяр, в свою очередь, показал удары, как утверждается, по пункту временной дислокации 64-й ОМСБр, военнослужащих которой украинские правоохранительные органы обвиняют в массовых убийствах мирных жителей в Буче Киевской области весной 2022 года. Заявлено, что бригада понесла потери как минимум в 31 человека убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
В 46-й бригаде ДШВ показали кадры удара по редкой РСЗО Type 63 китайского производства или Type 75 северокорейского производства (о поставках последних было известно ранее).
Вооружения и военная техника
Украина получила еще одну пусковую установку ЗРК IRIS-T от Германии, сообщил Владимир Зеленский. Ресурс German Aid to Ukraine уточняет, что речь идет о поставке не одной пусковой установки, а целого ЗРК, уже десятого по счету, и что еще два ЗРК планируется поставить до конца года.
Правительство Японии впервые сделало взнос в размере $14,658 млн в инициативу PURL, сообщило Министерство иностранных дел страны. В сообщении ведомства уточняется, что взнос осуществлен с условием, что на эти средства будет закуплена исключительно нелетальная военная помощь (Япония ранее также не поставляла Украине летального оружия).
Финляндия направит Украине 33-й пакет военной помощи на сумму около €128 млн, сообщил президент страны Александр Стубб. Содержимое пакета традиционно не раскрывается.
Глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что США «найдут способ» увеличить поддержку Украины, нарастив производство боеприпасов. Министр обороны США дал этот комментарий в ответ на вопрос о призыве Зеленского предоставить Украине ЗРК Patriot и «противобаллистические» ЗУР PAC-3.
