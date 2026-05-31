Экспертиза подтвердила, что в жилой дом в Румынии попал российский БПЛА «Герань-2» — президент Никушор Дан

Финальный технический отчет румынских специалистов подтвердил, что беспилотник, который 28 мая врезался в жилой дом в городе Галац, был российской «Геранью-2». Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

По словам Дана, эксперты пришли к такому выводу на основании совокупности технических доказательств. На найденных фрагментах обнаружили надпись «ГЕРАН-2» кириллицей, а электронные компоненты, системы навигации, модули управления, двигатель и конструктивные элементы оказались идентичны или практически идентичны тем, что ранее находили на других беспилотниках этого типа. Анализ также показал совпадение производственных маркировок, использованных материалов и топлива.