Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.02

EUR

82.64

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

165

 

 

 

 

 

Новости

Экспертиза подтвердила, что в жилой дом в Румынии попал российский БПЛА «Герань-2» — президент Никушор Дан

The Insider
Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Финальный технический отчет румынских специалистов подтвердил, что беспилотник, который 28 мая врезался в жилой дом в городе Галац, был российской «Геранью-2». Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

По словам Дана, эксперты пришли к такому выводу на основании совокупности технических доказательств. На найденных фрагментах обнаружили надпись «ГЕРАН-2» кириллицей, а электронные компоненты, системы навигации, модули управления, двигатель и конструктивные элементы оказались идентичны или практически идентичны тем, что ранее находили на других беспилотниках этого типа. Анализ также показал совпадение производственных маркировок, использованных материалов и топлива.

X (Twitter)https://twitter.com/NicusorDanRO/status/2061082673662116105

«Тот факт, что такой аппарат попал в жилой дом в Румынии, причинив ранения людям и материальный ущерб, имеет исключительную серьезность, а единственным ответственным за это является Россия»,

— заявил Дан. Он добавил, что результаты расследования будут переданы союзникам Румынии, а также компетентным структурам НАТО и Евросоюза.

Вечером 28 мая беспилотник упал на многоквартирный дом в приграничном с Украиной Галаце. Пострадали два человека. После инцидента власти Румынии объявили генерального консула России в Констанце Андрея Косилина персоной нон грата и приняли решение закрыть российское генконсульство в этом городе. Бухарест назвал эти меры ответом на произошедшее.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте