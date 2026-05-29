Румыния закрывает генконсульство РФ в Констанце после попадания дрона в жилой дом. Главу диппредставительства объявили персоной нон грата

Власти Румынии объявили генерального консула России в Констанце Андрея Косилина персоной нон грата и закрыли само диппредставительство. Президент республики Никушор Дан назвал это ответом на инцидент с беспилотником, который вечером 28 мая залетел в воздушное пространство Румынии и попал в жилой дом в Галаце:

«Вчера вечером произошел серьезный инцидент, в результате которого пострадали двое граждан Румынии, и вся ответственность за этот инцидент лежит на России, стране, которая более четырех лет ведет агрессивную войну против Украины. Хочу отметить безответственность некоторых румынских политических лидеров и лидеров общественного мнения, которые пытаются оправдать Россию за этот инцидент, и теперь румынские граждане могут увидеть, кто является прозападником, а кто лишь подражает прозападным настроениям».

Как утверждает глава государства, речь идет о российском дроне «Герань-2» — локализованной версии иранского беспилотника «Шахед», траекторию движения которого Бухарест уже отследил. БПЛА был одним из 43-х, которые Россия направила в сторону Украины. Президент обсудил случившееся с генеральным секретарем НАТО Марко Рютте.

По словам Дана, Румыния закупает дополнительные средства ПВО для реагирования на подобные инциденты. Контракты подпишут в ближайшие дни, а поставки ожидаются в течение одного-двух лет. До этого Румыния рассчитывает на двусторонние и натовские договоренности с партнерами.

Дан сообщил, что у Румынии есть соглашение с Украиной о совместном производстве дронов, а также механизм с США и Великобританией для ускорения выпуска и тестирования беспилотников и антидроновых систем.

Ранее сегодня МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева. В свою очередь пресс-секретарь Кремля сообщил, что Владимиру Путину доложили об инциденте с дроном. Других заявлений по этому поводу Дмитрий Песков не сделал. Ответные меры России на объявление Румынией генконсула РФ персоной нон грата и закрытием генконсульства в Констанце не заставят себя ждать, заявила тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

«Шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам для того, чтобы отвести внимание от убийства Зеленским детей в Старобельске».

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в интервью российским журналистам назвал произошедшее провокацией.