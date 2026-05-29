Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.37

EUR

83.69

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

738

 

 

 

 

 

Новости

Беспилотник типа «Шахед» залетел на территорию Румынии и впервые упал на многоэтажку

The Insider
Иллюстрация к материалу

В ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии и упал на крышу жилого многоэтажного дома в Галаце. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии. Это первый случай, когда «Шахед» попал в жилую многоэтажку на территории страны.

В ведомстве уточнили, что Россия в ночь с 28 на 29 мая возобновила атаки дронами по гражданским и инфраструктурным объектам в Украине вблизи речной границы с Румынией. Один из беспилотников залетел в румынское небо и был виден на радарах вплоть до южной части Галаца, после чего рухнул на кровлю дома. Начался пожар, два человека пострадали.

На месте работают специализированные группы Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям (IGSU) и других структур МВД, Румынской службы информации и румынской полиции. Радары Минобороны зафиксировали приближавшиеся к границам страны дроны. В 01:19 с 86-й авиабазы в Фетешти подняли два истребителя F-16 при поддержке вертолета IAR 330 SOCAT румынских ВВС. Как отметили в ведомстве, пилоты имели разрешение на поражение целей на протяжении всей тревоги.

Национальный военный командный центр уведомил IGSU о необходимости оповестить население. Сообщения системы RO-Alert разослали по уездам Тулча, Галац и Брэила. В министерстве добавили, что ситуация развивается и официальные данные будут поступать по мере появления.

Российские дроны и прежде нарушали воздушное пространство Румынии. Например, в сентябре прошлого года два румынских истребителя уже перехватывали залетавший беспилотник.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте