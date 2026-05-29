Беспилотник типа «Шахед» залетел на территорию Румынии и впервые упал на многоэтажку

В ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии и упал на крышу жилого многоэтажного дома в Галаце. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии. Это первый случай, когда «Шахед» попал в жилую многоэтажку на территории страны.

В ведомстве уточнили, что Россия в ночь с 28 на 29 мая возобновила атаки дронами по гражданским и инфраструктурным объектам в Украине вблизи речной границы с Румынией. Один из беспилотников залетел в румынское небо и был виден на радарах вплоть до южной части Галаца, после чего рухнул на кровлю дома. Начался пожар, два человека пострадали.

На месте работают специализированные группы Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям (IGSU) и других структур МВД, Румынской службы информации и румынской полиции. Радары Минобороны зафиксировали приближавшиеся к границам страны дроны. В 01:19 с 86-й авиабазы в Фетешти подняли два истребителя F-16 при поддержке вертолета IAR 330 SOCAT румынских ВВС. Как отметили в ведомстве, пилоты имели разрешение на поражение целей на протяжении всей тревоги.

Национальный военный командный центр уведомил IGSU о необходимости оповестить население. Сообщения системы RO-Alert разослали по уездам Тулча, Галац и Брэила. В министерстве добавили, что ситуация развивается и официальные данные будут поступать по мере появления.

Российские дроны и прежде нарушали воздушное пространство Румынии. Например, в сентябре прошлого года два румынских истребителя уже перехватывали залетавший беспилотник.