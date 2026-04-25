Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.53

EUR

88.28

OIL

97.22

Поддержите нас

240

 

 

 

 

 

Новости

В Румынии обнаружили обломки двух дронов после российской атаки по Одесской области Украины. Минобороны обвинило Россию в угрозе НАТО

The Insider
Фото: Reperul

В румынском городе Галац утром 25 апреля в жилом районе упали фрагменты беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны страны. Позднее их обезвредили с помощью контролируемого подрыва.

Позже власти сообщили о еще одном месте падения обломков — в районе населенного пункта Вэкэрени в уезд Тулча, рядом с фермой. Территорию оцепили пограничники, на место направили совместную группу Минобороны и спецслужб для осмотра и изъятия фрагментов. Делом занялась прокуратура при апелляционном суде Констанцы.

Инциденты произошли на фоне ночной атаки российских дронов по Украине вблизи румынской границы в районе Одесской области. По данным румынских военных, беспилотники фиксировались рядом с воздушным пространством страны, в связи с чем с авиабазы Фетешти поднимались британские истребители Eurofighter.

Жителям приграничных населенных пунктов Гринду и Исакча направили предупреждения. Около 02:30 жители Галаца сообщили в экстренные службы о падении неизвестного объекта.

Минобороны Румынии осудило действия России, заявив, что подобные инциденты подрывают региональную безопасность в Черноморском регионе и создают риски для гражданского населения:

«Министерство национальной обороны решительно осуждает безответственные действия Российской Федерации и подчеркивает, что они представляют собой новую угрозу региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Подобные инциденты свидетельствуют о неуважении Российской Федерации к нормам международного права и ставят под угрозу не только безопасность граждан Румынии, но и коллективную безопасность НАТО».

По данным ГСЧС Украины в Одесской области, в результате российской атаки были разрушены три одноэтажных жилых дома и хозяйственная постройка, возникли пожары, которые удалось быстро потушить. Повреждения также получили семь автомобилей, пострадали два человека.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте