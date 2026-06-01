Новости

Правительство России запретило экспорт авиационного керосина

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина, сообщает пресс-служба кабмина. Он будет действовать как минимум до 30 ноября 2026 года. Запрет касается в том числе авиатоплива, приобретенного на биржевых торгах.

«Цель принятого решения — обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Исключение распространяется в том числе на топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования, на партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, а также на поставки в рамках межправительственных соглашений».

28 мая министр энергетики Сергей Цивилёв, который вместе с Владимиром Путиным присутствовал на саммите ЕАЭС в Казахстане, заявил, что поставки авиакеросина на экспорт пока продолжаются: «Поставки продолжаются. Как в дальнейшем — покажет ситуация».

В России уже действует полный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Также непроизводителям запрещено экспортировать дизельное и судовое топливо и другие газойли.

Перекрытие Ормузского пролива, вызванное войной на Ближнем Востоке, привело к нехватке авиакеросина по всему миру. Авиаперевозчики в конце апреля продали на 2 млн меньше билетов на май, чем планировали.

