Россия полностью запрещает экспорт бензина с 1 апреля

Правительство России решило с 1 апреля ввести полный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Об этом сообщили источники «Коммерсанта», РБК и ТАСС 27 марта по итогам совещания вице-премьера Александра Новака с нефтяными компаниями и профильными ведомствами.

По данным ТАСС, запрет планируется ввести на полгода — до 31 июля, однако источники РБК отмечают, что срок действия меры на совещании отдельно не обсуждался. Официально решение на момент публикации не подтверждено.

Речь идет о возврате к жестким ограничениям, которые ранее уже применялись. В конце января 2026 года власти частично сняли запрет для крупных производителей топлива, сохранив его для трейдеров и небольших НПЗ. Теперь ограничения вновь распространятся на всех экспортеров без исключения.

Вице-премьер Александр Новак еще 26 марта говорил о возможности такого шага и подчеркивал, что приоритетом остается обеспечение внутреннего рынка топливом и сдерживание цен. Он также указывал на дефицит топлива на мировых рынках на фоне конфликта на Ближнем Востоке, что делает экспорт более привлекательным для компаний.

Решение принято на фоне роста цен на бензин внутри России. По данным Петербургской биржи, в марте котировки АИ-92 и АИ-95 выросли примерно на 11% с начала месяца. Росстат фиксировал ускорение роста розничных цен: за неделю с 16 по 23 марта бензин подорожал на 0,36%.

При этом объемы биржевых продаж топлива снижаются. По данным Национального биржевого ценового агентства, 26 марта реализация бензина упала до 31,2 тысячи тонн — в начале месяца показатель превышал 50 тысяч тонн. Особенно заметно сократились продажи АИ-95.

Дополнительное давление на рынок оказывают внешние и внутренние факторы. Эксперты связывают напряженность с ранним началом сезона высокого спроса, плановыми ремонтами НПЗ и ростом мировых цен на энергоресурсы. Кроме того, в марте сообщалось об атаках беспилотников на нефтяную инфраструктуру, включая объекты в Ленинградской области.

В предыдущие годы ограничения на экспорт топлива вводились как антикризисная мера. Впервые полный запрет был введен в сентябре 2023 года на фоне резкого роста цен и дефицита бензина, а затем неоднократно продлевался. Власти объясняли такие решения необходимостью насытить внутренний рынок и стабилизировать стоимость топлива.

Эксперты отмечают, что сам по себе дефицит бензина в России сейчас неочевиден, однако рынок остается чувствительным к рискам. При высоких мировых ценах экспорт становится выгоднее внутренних поставок, и власти используют ограничения и механизм топливного демпфера, чтобы удерживать цены внутри страны.