Украинские войска отбросили ВС РФ на 4-5 км на южно-донецком направлении, «Шахед» поразил многоэтажку в Румынии. Что происходит на фронте

«Военкор» Котенок сообщает, что российские военные продвигаются в Константиновке и окрестностях и уже «изолировали» часть украинского гарнизона, снабжение которого возможно только с помощью дронов. В DeepState недавно расширили российскую зону контроля и «серую зону» на подступах к Константиновке, но не отмечают закрепления российских военных ни в одном из районов города.

По сведениям исследователя под ником Playfra, большая часть украинских операторов разведывательных дронов завершили отход из Константиновки, что позволяет российским военным эффективнее «просачиваться» в город незамеченными. Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников считает, что ВС РФ продолжают готовиться к финальному штурму Константиновки, что выражается в атаках на флангах и «бешеном» натиске на южные и западные окраины города, сопровождаемыми большими потерями.

На покровском направлении бойцам «Азова» удалось стабилизировать ситуацию на добропольском участке.



По сведениям Playfra, бойцам 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов» удалось стабилизировать ситуацию на добропольском участке фронта в том числе благодаря имеющимся здесь ИФС. Тем не менее, он признает, что российские штурмовики близки к захвату Родинского, а проводить «зачистки» в Белицком становится все сложнее для СОУ.

На южно-донецком направлении украинские войска отбросили ВС РФ на 4-5 км на стыке Донецкой и Днепропетровской областей.

В DeepState сообщили, что украинские силы освободили территорию в районе Новосёловки в Днепропетровской области, а ВС РФ утратили контроль в общей сложности над 46 кв. км территории на стыке Донецкой и Днепропетровской областей. Большую часть этого участка авторы проекта перевели в «серую зону». Общее продвижение оценивается до 4-5 км в полосе шириной 15-20 км.

Тем временем Минобороны РФ объявило об оккупации сел Лесное и Новоподгорное в Днепропетровской области. Вероятно, имелось в виду село Новоподгородное, так как Новоподгорное находится на правом берегу Днепра, в 36 км к западу от областного центра. В любом случае, по данным DeepState, и Лесное, и Новоподгородное (и, разумеется, Новоподгорное) контролируются украинскими военными.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 29 мая 233 средств воздушного нападения: 232 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (217 БПЛА — 93,53% — были сбиты или подавлены) и баллистической ракеты «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракеты и 14 БПЛА в 14 локациях, а также падение обломков в семи локациях.

За сутки нанесено 764 удара по 44 населенным пунктам Запорожской области, говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова. Четыре человека пострадали в результате атак по Запорожскому району и областному центру. Поступило 30 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.



По сведениям областной прокуратуры, один человек погиб, еще трое были ранены в результате атак на Харьковскую область за прошедшие сутки. Канал «Пепел ➜ Белгород» сообщает о шести раненых.

Ударом «Шахеда» частично разрушена биоэнергетическая ТЭС в поселке Иванов в Вышгородском районе в Киевской области. Собственник компании-владельца заявил о намерении восстановить станцию.

Беспилотник врезался в крышу многоэтажного дома в румынском городе Галац на границе с Украиной, сообщило Минобороны Румынии. Это первый случай, когда «Шахед» попал в жилую многоэтажку на территории страны. Как пишет издание Viaţa liberă, пострадали два человека. Жильцов дома эвакуировали. По предварительной информации, атаковавший дом беспилотник — российский.

Как пишет Reuters, еще один дрон без боевой части нашли в районе Бэшешти в уезде Марамуреш на севере страны. В Минобороны Румынии утверждают, что прилет российского дрона в жилой дом — случайность, а целью были украинские порты. Ранее в МИД Румынии сообщили о том, что на перехват российских БПЛА поднимали два самолета и вертолет.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 28 мая десяти беспилотников над Белгородской областью, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 29 мая были перехвачены 208 БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.

OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковые снимки уничтоженной в ночь на 17 мая базы ФСБ в Генической Горке на Арабатской косе. По меньшей мере восемь зданий на территории базы полностью уничтожены.

Украинский канал Exilenova+ опубликовал видео поражения дроном фрегата «Адмирал Эссен» в Новороссийске в ходе налета 23 мая 2026 года.