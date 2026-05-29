Украинские войска отбросили ВС РФ на 4-5 км на южно-донецком направлении, «Шахед» поразил многоэтажку в Румынии. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении сообщается о частичной «изоляции» украинского гарнизона в Константиновке
- На покровском направлении бойцам «Азова» удалось стабилизировать ситуацию на добропольском участке
- На южно-донецком направлении украинские войска отбросили ВС РФ на 4-5 км на стыке Донецкой и Днепропетровской областей
- В румынском городе Галац беспилотник типа «Шахед» поразил жилую многоэтажку — пострадали два человека
- Украинские беспилотники атаковали сразу три танкера российского «теневого флота» в Чёрном море
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 223 539 человек
- Исследователи Covert Cabal и Jompy — на базах хранения в Украине остается почти 2000 танков и бронемашин
- РБК — российскому бизнесу разрешили приобретать вооружения для защиты от беспилотников
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате двух сел в приграничной полосе Харьковской области.
Минобороны РФ заявило, что российские войска захватили села Караичное к востоку от Волчанска и Бударки на северо-востоке Харьковской области. Согласно карте DeepState, оба приграничных села остаются под контролем СОУ. Кроме того, «военкор» Юрий Котенок пишет, что российские военные взяли Нововасильевку на правом берегу реки Оскол (DeepState не подтверждает эту информацию).
На константиновском направлении сообщается о частичной «изоляции» украинского гарнизона в Константиновке.
В бригаде Национальной полиции Украины «Лють» показали кадры эвакуации украинских бойцов из района Константиновки на БТР M113 c «мангалом». Утверждается, что машина выдержала попадания девяти российских FPV-дронов.
«Военкор» Котенок сообщает, что российские военные продвигаются в Константиновке и окрестностях и уже «изолировали» часть украинского гарнизона, снабжение которого возможно только с помощью дронов. В DeepState недавно расширили российскую зону контроля и «серую зону» на подступах к Константиновке, но не отмечают закрепления российских военных ни в одном из районов города.
По сведениям исследователя под ником Playfra, большая часть украинских операторов разведывательных дронов завершили отход из Константиновки, что позволяет российским военным эффективнее «просачиваться» в город незамеченными. Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников считает, что ВС РФ продолжают готовиться к финальному штурму Константиновки, что выражается в атаках на флангах и «бешеном» натиске на южные и западные окраины города, сопровождаемыми большими потерями.
На покровском направлении бойцам «Азова» удалось стабилизировать ситуацию на добропольском участке.
По сведениям Playfra, бойцам 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов» удалось стабилизировать ситуацию на добропольском участке фронта в том числе благодаря имеющимся здесь ИФС. Тем не менее, он признает, что российские штурмовики близки к захвату Родинского, а проводить «зачистки» в Белицком становится все сложнее для СОУ.
На южно-донецком направлении украинские войска отбросили ВС РФ на 4-5 км на стыке Донецкой и Днепропетровской областей.
В DeepState сообщили, что украинские силы освободили территорию в районе Новосёловки в Днепропетровской области, а ВС РФ утратили контроль в общей сложности над 46 кв. км территории на стыке Донецкой и Днепропетровской областей. Большую часть этого участка авторы проекта перевели в «серую зону». Общее продвижение оценивается до 4-5 км в полосе шириной 15-20 км.
Тем временем Минобороны РФ объявило об оккупации сел Лесное и Новоподгорное в Днепропетровской области. Вероятно, имелось в виду село Новоподгородное, так как Новоподгорное находится на правом берегу Днепра, в 36 км к западу от областного центра. В любом случае, по данным DeepState, и Лесное, и Новоподгородное (и, разумеется, Новоподгорное) контролируются украинскими военными.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 29 мая 233 средств воздушного нападения: 232 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (217 БПЛА — 93,53% — были сбиты или подавлены) и баллистической ракеты «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракеты и 14 БПЛА в 14 локациях, а также падение обломков в семи локациях.
За сутки нанесено 764 удара по 44 населенным пунктам Запорожской области, говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова. Четыре человека пострадали в результате атак по Запорожскому району и областному центру. Поступило 30 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.
По сведениям областной прокуратуры, один человек погиб, еще трое были ранены в результате атак на Харьковскую область за прошедшие сутки. Канал «Пепел ➜ Белгород» сообщает о шести раненых.
Ударом «Шахеда» частично разрушена биоэнергетическая ТЭС в поселке Иванов в Вышгородском районе в Киевской области. Собственник компании-владельца заявил о намерении восстановить станцию.
Беспилотник врезался в крышу многоэтажного дома в румынском городе Галац на границе с Украиной, сообщило Минобороны Румынии. Это первый случай, когда «Шахед» попал в жилую многоэтажку на территории страны. Как пишет издание Viaţa liberă, пострадали два человека. Жильцов дома эвакуировали. По предварительной информации, атаковавший дом беспилотник — российский.
Как пишет Reuters, еще один дрон без боевой части нашли в районе Бэшешти в уезде Марамуреш на севере страны. В Минобороны Румынии утверждают, что прилет российского дрона в жилой дом — случайность, а целью были украинские порты. Ранее в МИД Румынии сообщили о том, что на перехват российских БПЛА поднимали два самолета и вертолет.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 28 мая десяти беспилотников над Белгородской областью, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 29 мая были перехвачены 208 БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковые снимки уничтоженной в ночь на 17 мая базы ФСБ в Генической Горке на Арабатской косе. По меньшей мере восемь зданий на территории базы полностью уничтожены.
Украинский канал Exilenova+ опубликовал видео поражения дроном фрегата «Адмирал Эссен» в Новороссийске в ходе налета 23 мая 2026 года.
Бочаров также сообщил об одном погибшем и одной пострадавшей в результате налета дронов на завод синтетического волокна в городе Волжский. Позже пострадавшая женщина умерла в больнице. Губернатор рассказал, что целью атаки беспилотников были химические предприятия Волжского и «объекты топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда». Astra выяснила, что загорелся завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Это как минимум десятая атака на предприятие с начала 2024 года, прошлой осенью оно временно прекращало работу.
Пожар также возник в хранилище топлива в Ярославской области в результате массированной атаки беспилотников, заявил губернатор региона Михаил Евраев. Пострадавших нет. Ночью власти региона перекрывали движение в сторону Москвы. Согласно анализу Astra, в Ярославской области поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Предыдущая атака на НПС была 19 мая.
В Темрюке Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА возник пожар на территории морского порта, сообщили в оперштабе региона. Пострадавших нет, к тушению огня привлекли 47 спасателей и 14 единиц техники.
Утром ВМС Украины сообщили об ударе по сухогрузу ANT под флагом Вануату (страна-судовладелец Турция), которое шло из порта Одесса в Турцию с грузом на борту. В результате удара возник пожар. Двух раненых членов экипажа эвакуировали катерами.
В ГУР заявили, что разведка также подключилась к кампании по уничтожению российской логистики на оперативной глубине. На опубликованном видео зафиксирована серия ударов по транспортным средствам на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.
«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев проинформировал жителей о временном отсутствии на автозаправках бензина марок АИ-92 и АИ-95.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 27 мая по 20:00 28 мая стало известно как минимум о семи погибших и 51 пострадавшем мирном жителе в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что дроны 1-го отдельного центра СБС поразили на территории Крыма РЛС СТ-68 и ЗРПК «Панцирь-С1».
«Медиазона» и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтеров обновили список погибших на войне против Украины с российской стороны. К 29 мая 2026 года стали известны имена 223 539 человек.
Вооружения и военная техника
Исследователи Covert Cabal и Jompy подсчитали, что согласно публичным спутниковым снимкам, на украинских базах хранения и бронетанковых ремонтных заводах остается 222 танка, 1770 других ББМ и 1387 артиллерийских орудий (перед полномасштабной войной на хранении находилось 308 танков, 2310 ББМ и 1630 артиллерийских орудий). В то же время вся эта техника, вероятно, находится в плохом состоянии и по большей части не подлежит восстановлению. Авторы предполагают, что большая часть пригодной для восстановления техники была расконсервирована в годы после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе (по состоянию на 2008 год на хранении находилось 2984 танка, 4250 ББМ и 3705 артиллерийских орудий). Кроме того, исследователи обнаружили следы российских ударов по ремонтным заводам.
Ростех сообщил о передаче в войска модернизированных БМД-2 с боевым отделением «Берег», которое отличается улучшенной системой управления огнем и наличием ПТРК «Корнет». Машины оснащены противодроновой защитой и системами РЭБ. Отметим, что судя по фотографии, заводской «мангал» не обеспечивает достаточной защиты от FPV-дронов. В канале «Военный Осведомитель» отмечают, что планы модернизации БМД-2 существуют с 2018 года, однако сомневаются в полезности таких машин на современном поле боя.
Издание Politico опубликовало материал о работе украинских систем РЭБ «Лима». Компания-производитель Cascade Systems сообщает, что уже поставила 400 таких комплексов РЭБ, а за последние 18 месяцев они заглушили 20,5 тысяч БПЛА типа «Шахед» и «десятки» баллистических и крылатых ракет.
По информации РБК, российским предприятиям разрешили закупать зенитную артиллерию, РЛС, РЭБ и транспорт для защиты от дронов. «Военный Осведомитель» отмечает (1, 2), что эти вооружения будут передаваться военным, а не находиться на балансе компаний. Таким образом, в России не появится частных вооруженных формирований, но при этом компании рискуют лишиться защиты закупленными ими средствами, которые могут быть переброшены для обороны других объектов или прифронтовых районов.
