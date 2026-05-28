Швеция передает Украине истребители JAS 39 Gripen, российские военные в центре Константиновки. Что происходит на фронте

Обстановка на фронте

На сумском направлении российские военные продвинулись на 1,5 км в сторону Рясного за две недели боев.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает, что ВС РФ контролируют только юго-восточную часть Рясного в приграничье Сумской области, о захвате которого ранее заявляли в Минобороны РФ. По его сведениям, на этом участке российским военным удалось продвинуться на 1,5 км за две недели боев, а вот атаки на Турью и Петрушевку, а также с рубежа Андреевка — Юнаковка к северу от Сум оказались безрезультатными.

На харьковском направлении ВС РФ наращивают интенсивность и моторизацию атак к югу от Волчанска.

В Харьковской области, по информации Машовца (1, 2, 3), ВС РФ атакуют к югу от Волчанска, наращивания интенсивность и моторизацию атак, но не могут добиться успеха, в частности, войти в Симоновку (до 2016 года — Красноармейское Первое) или окончательно выбить СОУ из Вильчи. Обозреватель также сообщает, что российские части смогли вклиниться на 3,7 км восточнее Волчанска в направлении села Зыбина, но захватить этот населенный пункт им не удалось. Кроме того, СОУ продолжают удерживать ряд позиций в юго-восточной части самого Волчанска, пишет Машовец.

На северо-востоке Харьковской области украинские войска продолжают контратаки, в ходе которых уже взяли село Отрадное и продвинулись до 3,2 км на участке шириной в 7 км. Машовец отмечает неустойчивое положение российских сил в Двуречанском и предполагает, что у СОУ может получиться полностью ликвидировать российское вклинение на этом участке приграничья. Он добавляет, что уже удалось нарушить российские планы наступления на Великий Бурлук со стороны границы, а удар на этот населенный пункт с Оскольского плацдарма ВС РФ может оказаться затруднительным из-за украинского огневого контроля над сами плацдармом и переправами через Оскол.

На константиновском направлении фиксируются артиллерийские удары по российским военным в центре Константиновки.

В 28-й ОМБр показали кадры обстрела российских военных в центре Константиновки и окрестностях города (геопривязка). Российский военблогер Анатолий Радов опубликовал свою версию ЛБС в городе и окрестностях и отметил, что ему известно о других успехах ВС РФ в Константиновке, но на карте он их пока не отмечает.