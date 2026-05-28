Швеция передает Украине истребители JAS 39 Gripen, российские военные в центре Константиновки. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- Правительство Швеции безвозмездно передаст Украине 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D в ближайшие 10 месяцев
- На сумском направлении российские военные продвинулись на 1,5 км в сторону Рясного за две недели боев
- На харьковском направлении ВС РФ наращивают интенсивность и моторизацию атак к югу от Волчанска
- На константиновском направлении фиксируются артиллерийские удары по российским военным в центре Константиновки
- На запорожском направлении не подтверждается заявление Минобороны РФ о захвате Воздвижевки северо-западнее Гуляйполя
- В Херсоне удар из российской РСЗО пришелся по детской площадке — погиб мужчина, его дочери трех и шести лет ранены
- В Москве на крыше бизнес-центра Nordstar Tower высотой более 171 м разместили ЗРК «Панцирь-СМД-Е»
- Британское разведывательные агентство GCHQ — российские потери убитыми в войне достигают почти полумиллиона человек
Вооружения и военная техника
Правительство Швеции безвозмездно передаст Украине 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D в ближайшие 10 месяцев, рассказал Владимир Зеленский. Поставки начнутся в декабре 2026 года — январе 2027 года. Также до 2030 года Украина получит еще 22 истребителя в новейшей модификации Gripen E/F стоимостью €2,5 млрд, профинансированных за счет европейского кредита. УкраинскийOSINT-ресурс In Factum обратил внимание, что первые украинские Gripen будут оснащены ракетами класса «воздух – воздух» Meteor с дальностью 200 км.
Обстановка на фронте
На сумском направлении российские военные продвинулись на 1,5 км в сторону Рясного за две недели боев.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает, что ВС РФ контролируют только юго-восточную часть Рясного в приграничье Сумской области, о захвате которого ранее заявляли в Минобороны РФ. По его сведениям, на этом участке российским военным удалось продвинуться на 1,5 км за две недели боев, а вот атаки на Турью и Петрушевку, а также с рубежа Андреевка — Юнаковка к северу от Сум оказались безрезультатными.
На харьковском направлении ВС РФ наращивают интенсивность и моторизацию атак к югу от Волчанска.
В Харьковской области, по информации Машовца (1, 2, 3), ВС РФ атакуют к югу от Волчанска, наращивания интенсивность и моторизацию атак, но не могут добиться успеха, в частности, войти в Симоновку (до 2016 года — Красноармейское Первое) или окончательно выбить СОУ из Вильчи. Обозреватель также сообщает, что российские части смогли вклиниться на 3,7 км восточнее Волчанска в направлении села Зыбина, но захватить этот населенный пункт им не удалось. Кроме того, СОУ продолжают удерживать ряд позиций в юго-восточной части самого Волчанска, пишет Машовец.
На северо-востоке Харьковской области украинские войска продолжают контратаки, в ходе которых уже взяли село Отрадное и продвинулись до 3,2 км на участке шириной в 7 км. Машовец отмечает неустойчивое положение российских сил в Двуречанском и предполагает, что у СОУ может получиться полностью ликвидировать российское вклинение на этом участке приграничья. Он добавляет, что уже удалось нарушить российские планы наступления на Великий Бурлук со стороны границы, а удар на этот населенный пункт с Оскольского плацдарма ВС РФ может оказаться затруднительным из-за украинского огневого контроля над сами плацдармом и переправами через Оскол.
На константиновском направлении фиксируются артиллерийские удары по российским военным в центре Константиновки.
В 28-й ОМБр показали кадры обстрела российских военных в центре Константиновки и окрестностях города (геопривязка). Российский военблогер Анатолий Радов опубликовал свою версию ЛБС в городе и окрестностях и отметил, что ему известно о других успехах ВС РФ в Константиновке, но на карте он их пока не отмечает.
На южно-донецком направлении украинские военные проникают в подконтрольные ВС РФ населенные пункты.
OSINT-исследователь под ником imi (m) выполнил геопривязку ударов российскими FPV-дронами по украинской позиции в районе Рыбного в Запорожской области, показанных на видео Минобороны РФ. Согласно карте DeepState, этот участок находится под контролем ВС РФ, но в непосредственной близости к «серой зоне».
Пользователь под ником richardzai подтвердил место съемки видео ударов по украинской позиции в населенном пункте Товсте (до 2025 года — Толстой) в Донецкой области (на карте DeepState Товсте помечено как подконтрольное ВС РФ). Анатолий Радов, который опубликовал видео, утверждает, что украинские военные в селе были уничтожены.
На запорожском направлении не подтверждается заявление Минобороны РФ о захвате Воздвижевки северо-западнее Гуляйполя.
В DeepState отрицают взятие российскими бойцами Воздвижевки к северо-западу от Гуляйполя, о чем накануне сообщало Минобороны РФ. По информации аналитиков проекта, «просочившиеся» в село военные были уничтожены или взяты в плен. Исследователь под ником Playfra рассказывает, что украинцы уверенно контролируют Воздвижевку — по его оценке, там размещены неназванные тыловые службы, а также через село регулярно проезжают украинские логистические НРК. Вместе с тем он отмечает, что российские военные постоянно атакуют Воздвижевку дронами и КАБ. «Военкор» Юрий Котенок, тем не менее, сообщает, что ВС РФ взяли Воздвижевку под полный контроль и ведут бои к западу от нее, а также за Гуляйпольское (до 2016 года — Комсомольское).
Украинский блогер Роман Шрайк сопоставил карты ореховского участка на запорожском направлении по версии Генштаба ВС РФ на 9 апреля 2026 года и DeepState на ту же дату. Очень много позиций и населенных пунктов оказались взяты «в кредит».
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что за прошедшую неделю с 18 по 24 мая площадь оккупированной ВС РФ территории Украины увеличилась на 14 км² (неделей ранее — на 1 км², еще за неделю до этого — на 17 км²). По подсчетам того же ресурса на основе сводок Генштаба ВСУ, число боестолкновений на фронте возросло на 8% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 129 в день.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 28 мая 148 средств воздушного нападения: 147 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (138 БПЛА — 93,88% — были сбиты или подавлены) и ракеты «Кинжал». Зафиксированы попадания ракеты и девяти БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в шести локациях.
Корабельный район в Херсоне накануне был обстрелян из РСЗО. Под обстрел попала детская площадка, где в тот момент находились местные жители с детьми. По информации властей, на месте погиб мужчина. Ранения получили 36-летняя местная жительница, жена погибшего, а также две их дочери трех и шести лет. Пострадавших госпитализировали. Кроме того, был ранен еще один местный житель.
Также накануне в Одесском районе в результате попадания БПЛА были повреждены жилые дома, отделение почтового оператора «Нова Пошта» и продуктовый магазин, загорелись несколько частных автомобилей. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В компании ДТЭК сообщили об атаках на три энергетических объекта в Днепропетровской области накануне. Без электроснабжения остались 63 населенных пункта в прифронтовых районах области. Сотрудники компании не пострадали.
За сутки два района в Днепропетровской области были атакованы беспилотниками и артиллерией более 20 раз, сообщил утром глава местной ОВА Александр Ганжа. Три человека получили ранения.
По информации местных властей, один человек погиб, еще один получил ранения накануне в результате атак на фермерские хозяйства в Черниговской области.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 27 мая девяти беспилотников над Белгородской и Курской областями. В ночь на 28 мая были перехвачены 62 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областями, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.
Производство кокса и нефтепродуктов в России в апреле 2026 года резко сократилось после серии атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру. По сведениям Росстата, выпуск снизился на 12,3% по сравнению с мартом и на 9,2% — в годовом выражении. На статистику обратил внимание журналист Александр Плющев.
Генштаб ВСУ опубликовал сообщение о нанесенных накануне ударах ракетами Storm Shadow по комплексам автоматизации средств разведки ВВС РФ в Воронеже, Таганроге и Севастополе. Также подразделениями СОУ поражен нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, говорится в сообщении.
В селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе легковой автомобиль подвергся атаке дрона. От полученных ранений погибли два человека, сообщили накануне в оперштабе Белгородской области.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утром сообщил об атаке БПЛА на регион и подтвердил, что повреждения получило здание областного суда. По его словам, были сбиты несколько беспилотников. Как установила Astra, примерно в 500 м от Нижегородского областного суда расположено Нижегородское акционерное общество «Гидромаш» имени В.И. Лузянина — одно из крупнейших российских предприятий по производству шасси, гидроцилиндров и гидросистем для авиационной техники.
Издание Astra пишет, что луганские и донецкие пророссийские паблики опубликовали видео с телом жертвы и сгоревшего автомобиля в оккупированной Луганской области на трассе Луганск — Алчевск — Дебальцево с подписью «Последствия прилета ударного БПЛА в гражданский авто». После этого в Telegram появилось полное видео последствий удара. Оно начинается с опрокинувшегося военного «Урала», рядом с которым разбросаны снаряды. Затем показаны еще один сгоревший военный «Урал», который вез боеприпасы, уничтоженная военная «буханка» и машина скорой помощи.
В Москве на крыше бизнес-центра Nordstar Tower высотой более 171 м разместили ЗРК «Панцирь-СМД-Е», для этого использовался вертолет Ми-26. «Панцирь-СМД-Е» позиционируется как комплекс, специально адаптированный для борьбы с дронами.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 26 мая по 20:00 27 мая стало известно (1, 2) как минимум о 15 погибших и 103 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Украинские ССО накануне опубликовали видео, в котором среди прочего впервые показаны кадры удара беспилотников по российскому ракетному корвету класса «Буян-М» 4 октября 2025 года, который, как тогда сообщалось, был поражен в районе Онежского озера.
Согласно оценке британского разведывательного агентства GCHQ (Government Communications Headquarters, отвечает за РЭР и защиту информации в системе органов власти и Вооруженных сил), российские потери в ходе войны с Украиной достигают почти полумиллиона человек убитыми.
