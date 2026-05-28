Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen с ракетами Meteor дальностью более 200 км в ближайшие 10 месяцев

Украина и Швеция подписали декларацию, которая посвящена углублению оборонного сотрудничества. По итогам переговоров Киев получит пакет военной помощи на €2,7 млрд, причем свыше €2 млрд из этой суммы направят непосредственно на закупку самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции, что его страна рассчитывает получить 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D в течение ближайших 10 месяцев — первые поставки ожидаются в декабре-январе. Самолеты будут оснащены ракетами Meteor, способными поражать цели на удалении свыше 200 км.

«Эти самолеты, Gripen, оснащены специфическим вооружением, в частности ракетами Meteor и другими, способными поражать цели на расстоянии более 200 километров. Поэтому мы полагаем, что сможем вытеснить российские самолеты, которые не смогут массово применять авиационные бомбы. Это пункт номер один. Есть еще много вещей, о которых я не могу говорить публично. Другие вещи. Но это очень важный момент».

В перспективе Украина намерена приобрести в общей сложности 150 истребителей Gripen, переговоры о которых уже ведутся. В их числе — 22 новейших самолета серии E, поставку которых планируется завершить до 2030 года.

Украинские ВВС получили самолеты от семи стран и эксплуатируют технику как минимум восьми различных типов — от советских МиГ-29 и Су-25 до западных F-16 и Mirage 2000-5. Всего, по данным открытых источников, Киеву передано или обещано по крайней мере 122 самолета. По оценке The Insider, такого разнообразия боевой авиации одновременно нет ни у одних других ВВС в мире.

Швеция в 2024 году уже разрешила Украине использовать переданное ей вооружение для ударов по территории России.