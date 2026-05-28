Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

70.9

EUR

82.72

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

211

 

 

 

 

 

Новости

Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen с ракетами Meteor дальностью более 200 км в ближайшие 10 месяцев

The Insider
Иллюстрация к материалу

Украина и Швеция подписали декларацию, которая посвящена углублению оборонного сотрудничества. По итогам переговоров Киев получит пакет военной помощи на €2,7 млрд, причем свыше €2 млрд из этой суммы направят непосредственно на закупку самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции, что его страна рассчитывает получить 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D в течение ближайших 10 месяцев — первые поставки ожидаются в декабре-январе. Самолеты будут оснащены ракетами Meteor, способными поражать цели на удалении свыше 200 км.

«Эти самолеты, Gripen, оснащены специфическим вооружением, в частности ракетами Meteor и другими, способными поражать цели на расстоянии более 200 километров. Поэтому мы полагаем, что сможем вытеснить российские самолеты, которые не смогут массово применять авиационные бомбы. Это пункт номер один. Есть еще много вещей, о которых я не могу говорить публично. Другие вещи. Но это очень важный момент».

В перспективе Украина намерена приобрести в общей сложности 150 истребителей Gripen, переговоры о которых уже ведутся. В их числе — 22 новейших самолета серии E, поставку которых планируется завершить до 2030 года.

Украинские ВВС получили самолеты от семи стран и эксплуатируют технику как минимум восьми различных типов — от советских МиГ-29 и Су-25 до западных F-16 и Mirage 2000-5. Всего, по данным открытых источников, Киеву передано или обещано по крайней мере 122 самолета. По оценке The Insider, такого разнообразия боевой авиации одновременно нет ни у одних других ВВС в мире.

Швеция в 2024 году уже разрешила Украине использовать переданное ей вооружение для ударов по территории России.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  5. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте