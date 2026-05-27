Украинский «флаговтык» в «захваченном» Минобороны РФ селе к востоку от Сум, Мадяр грозит ударами по Беларуси. Что происходит на фронте

На запорожском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате села на глубине 5 км в украинских позициях.

В Минобороны РФ заявили о захвате села Воздвижевка к северо-западу от Гуляйполя. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт полностью подконтролен СОУ и находится на расстоянии более 5 км от «серой зоны».

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди предостерег Александра Лукашенко от агрессии против Украины, сообщив, что на территории Беларуси уже определены «первые 500 целей» для украинских ударов.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 27 мая 163 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (150 БПЛА — 92,02% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания восьми БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в четырех локациях.

Пятеро человек погибли, двое получили ранения накануне в результате ударов по жилому сектору в Николаевке в Краматорском районе, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его словам, еще один человек пострадал при обстреле Беленького. Также известно об одном погибшем при атаке дрона на Дружковку.

В ГСЧС сообщили о гибели женщины и ранении мужчины в Черниговской области.

В Харьковской области дрон атаковал бригаду энергетиков — двое пострадали, сообщили в Минэнерго Украины. Также в ведомстве отметили, что в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.

Шесть человек получили ранения в Днепропетровской области в результате обстрелов, сообщили в ОВА.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 26 мая шести беспилотников над Белгородской областью, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря. В ночь на 27 мая были перехвачены 140 БПЛА над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Украинский OSINT-проект «КіберБорошно», проанализировав фото-, видеоматериалы и спутниковые снимки результатов удара 17 мая по центру производства микроэлектроники и электронных компонентов «Ангстрем» в Зеленограде, делает вывод, что серьезные повреждения получил участок подготовки воды, а также основной производственный цех предприятия. Мощности производственного цеха оцениваются примерно в 80 тысяч кремниевых пластин в год. На его крыше зафиксированы повреждения и следы горения. Как отмечают аналитики проекта, несмотря на то, что на спутниковых снимках разрушения могут выглядеть ограниченными, удар, вероятно, пришелся по критически важной инфраструктуре предприятия и мог существенно повлиять на работу дорогостоящего санкционного оборудования, используемого для выпуска микроэлектроники, в том числе компонентов для российского вооружения.