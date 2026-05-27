Украинский «флаговтык» в «захваченном» Минобороны РФ селе к востоку от Сум, Мадяр грозит ударами по Беларуси. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении украинские военные показали флаг в объявленном Минобороны РФ занятым селе к востоку от Сум
- На южно-донецком направлении украинские военные закрепились в селе Поддубном на стыке Донецкой и Днепропетровской областей
- На запорожском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате села на глубине 5 км в украинских позициях
- Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди — в Беларуси определены «500 целей» для ударов
- На территориях «сухопутного коридора» в Крым разворачивается беспрецедентная кампания атак на российский автотранспорт
- Новый налет БПЛА на Туапсе — пожар зафиксирован в районе расположения основных установок НПЗ
- Bloomberg — в мае 2026 года украинская ПВО перехватила всего треть запущенных российских баллистических ракет «Искандер-М»
- Количество стран — участниц «чешской инициативы» по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины сократилось с 18 до 9
Обстановка на фронте
На сумском направлении украинские военные показали флаг в объявленном Минобороны РФ занятым селе к востоку от Сум.
В социальных сетях 21-й ОМБр показали «флаговтык» в селе Запселье (геопривязка) в приграничье Сумской области к востоку от Сум, которое Минобороны РФ накануне объявило занятым. Примечательно, что в ролике присутствуют кадры не только с дрона, но и снятые украинскими бойцами на земле, что говорит об относительно безопасном пребывании в населенном пункте. Доказательств контроля СОУ над селом Рясное, о захвате которого также сообщало российское военное ведомство, пока не публиковалось. Тем не менее «военкор» Юрий Котенок пишет о «зачистке» Запселья и Рясного и боях на восточных окраинах Михайловки и Краснополья, а также за села Иволжанское, Писаревка и Новая Сечь к северу от Сум.
На харьковском направлении сообщается о захвате села Гранова в приграничной полосе к северу от Харькова.
В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ заняли село Гранов к северу от Харькова на границе с Белгородской областью. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт остается под контролем СОУ.
На константиновском направлении ВС РФ ведут охватывающие атаки на флангах Константиновки.
Юрий Котенок сообщает, что ВС РФ продвигаются в Константиновке с юго-запада и северо-востока, угрожая окружением украинским силам в южной и юго-восточной части города, а также ведут бои на флангах за Молочарку к северу от Константиновки и за Долгую Балку (до 2016 года — Артёма) — к юго-западу. По информации DeepState, украинские силы полностью контролируют Молочарку и Долгую Балку, а также бóльшую часть Константиновки, за исключением ряда окраин, которые проект относит к «серой зоне».
На южно-донецком направлении украинские военные закрепились в селе Поддубном на стыке Донецкой и Днепропетровской областей.
Российский военблогер Анатолий Радов пишет, что украинцам удалось закрепиться в Поддубном на стыке Донецкой и Днепропетровской областей. По его сведениям, за соседний Зеленый Гай идут бои. Согласно карте DeepState, ВС РФ полностью контролируют Поддубное и частично — Зеленый Гай.
На запорожском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате села на глубине 5 км в украинских позициях.
В Минобороны РФ заявили о захвате села Воздвижевка к северо-западу от Гуляйполя. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт полностью подконтролен СОУ и находится на расстоянии более 5 км от «серой зоны».
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди предостерег Александра Лукашенко от агрессии против Украины, сообщив, что на территории Беларуси уже определены «первые 500 целей» для украинских ударов.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 27 мая 163 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (150 БПЛА — 92,02% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания восьми БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
Пятеро человек погибли, двое получили ранения накануне в результате ударов по жилому сектору в Николаевке в Краматорском районе, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его словам, еще один человек пострадал при обстреле Беленького. Также известно об одном погибшем при атаке дрона на Дружковку.
В ГСЧС сообщили о гибели женщины и ранении мужчины в Черниговской области.
В Харьковской области дрон атаковал бригаду энергетиков — двое пострадали, сообщили в Минэнерго Украины. Также в ведомстве отметили, что в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.
Шесть человек получили ранения в Днепропетровской области в результате обстрелов, сообщили в ОВА.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 26 мая шести беспилотников над Белгородской областью, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря. В ночь на 27 мая были перехвачены 140 БПЛА над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно», проанализировав фото-, видеоматериалы и спутниковые снимки результатов удара 17 мая по центру производства микроэлектроники и электронных компонентов «Ангстрем» в Зеленограде, делает вывод, что серьезные повреждения получил участок подготовки воды, а также основной производственный цех предприятия. Мощности производственного цеха оцениваются примерно в 80 тысяч кремниевых пластин в год. На его крыше зафиксированы повреждения и следы горения. Как отмечают аналитики проекта, несмотря на то, что на спутниковых снимках разрушения могут выглядеть ограниченными, удар, вероятно, пришелся по критически важной инфраструктуре предприятия и мог существенно повлиять на работу дорогостоящего санкционного оборудования, используемого для выпуска микроэлектроники, в том числе компонентов для российского вооружения.
OSINT-исследователь под ником Clément Molin зафиксировал 125 пораженных российских грузовиков на ключевых логистических маршрутах (преимущественно в мае), из них более 80 — уничтожены или сожжены. Наибольшая концентрация ударов наблюдается на трассе Мариуполь — Таганрог (E58), севернее Мариуполя, в районе Бердянска и Мелитополя, а также на важных дорогах Донецкой и Луганской областей. Кампания интенсивных ударов по логистике началась в начале мая и постепенно усиливается. Масштаб кампании, по мнению исследователя, беспрецедентный.
В 412-й бригаде СБС ВСУ Nemesis сообщили, что подразделение присоединилось к «миддлстрайк»-ударам по российской логистике, и показали кадры ударов по российским военным грузовикам, бронеавтомобилям и бензовозам на трассе Р-280 Мариуполь — Мелитополь — Симферополь.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» обновил карту ударов БПЛА по логистике ВС РФ на трассах М14 и Н20. Помимо ударов по основным логистическим маршрутам, атаки начинают фиксироваться и на других трассах в направлении фронта — на карте они отмечены белым. На карту нанесены 78 ударов с геопривязкой.
Генштаб ВСУ сообщил, что 25 мая ракетами Storm Shadow был поражен пункт управления в оккупированной части Луганской области. По сведениям проекта «КіберБорошно», ПУ находился в лесном массиве в районе села Рогова.
Вечером 25 мая в селе Крутой Лог в Белгородском округе беспилотник атаковал автомобиль, сообщает оперативный штаб Белгородской области. Водитель машины погиб на месте. По сведениям канала «Пепел ➜ Белгород», погибший — агроном Михаил Аглотков, во время атаки он осматривал поля в районе села Крутой Лог.
Администрация города Белгорода опубликовала отчет мэра Валентина Демидова, в котором он рассказал, что в 2025 году ТЭЦ и электроподстанции подверглись 34 массированным атакам, пишут местные СМИ. По данным администрации, за это время специалисты зафиксировали около 250 повреждений теплосетей, а систему отопления коммунальщики перезапускали 17 раз.
Утром в Таганроге был введен локальный режим ЧС из-за падения обломков сбитой ракеты, повредивших котельную и автомобили на улице Циолковского. По сообщениям властей, пострадали две женщины, ведутся восстановительные работы. Издание Astra установило, что после атаки в Таганроге горит территория авиационного ремонтного завода.
Минувшей ночью Севастополь подвергся атаке беспилотников и, по предварительным данным, ракет Storm Shadow, сообщил «губернатор» Михаил Развожаев. Воздушная тревога в регионе была объявлена около полуночи и продолжалась всю ночь. Ракета попала в здание Южного управления Центрального банка Севастополя, загорелась крыша здания. В соседних домах от взрывной волны повреждены окна и балконы, добавил Развожаев. По сведениям Telegram-канала «Крымский ветер», в Севастополе повреждения получило здание штаба ВВС Черноморского флота РФ (1, 2).
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об уничтожении двух «высокоскоростных целей» после объявления ракетной опасности ранним утром. По его утверждению, «упавшими обломками посечены здание шиномонтажа и бытовка», пострадавших нет. По сведениям Astra, в Воронеже поднимается дым в районе военного аэродрома «Балтимор».
Пожар произошел на территории морского терминала в черноморском порту Туапсе в результате атаки беспилотников, сообщил утром оперштаб Краснодарского края. К тушению пожара привлекли более 80 человек и 25 единиц техники. В Туапсинском муниципальном округе обломки БПЛА повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах. «КіберБорошно» на основе анализа фото очевидцев предполагает, что удар пришелся по району расположения основных установок НПЗ.
В оккупированной Макеевке минувшей ночью после атаки загорелась АЗС на выезде из города на проспекте Данилова, следует из анализа Astra.
В Украине в мае смогли перехватить менее трети баллистических ракет «Искандер-М», тогда как количество пусков увеличилось вдвое, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что ВС РФ пытаются перегрузить украинскую ПВО и деморализовать население, одновременно пользуясь истощением запасов ракет для ЗРК Patriot.
Глава РСПП Александр Шохин на встрече с Путиным призвал обеспечить предприятия крупнокалиберным оружием и лазерными установками для защиты от атак и пожаловался на проблемы с привлечением резервистов для охраны объектов. Соответствующие законы были приняты в марте 2026 года и октябре 2025 года.
По сведениям источников «Интерфакса», власти РФ рассматривают возможность запрета экспорта дизеля и керосина после серии атак по нефтеперерабатывающим заводам.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 25 мая по 20:00 26 мая стало известно как минимум о семи погибших и 60 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Вооружения и военная техника
«Чешская инициатива» лишилась 9 стран-доноров из 18, которые ранее участвовали в финансировании программы, рассказал президент Чехии Петр Павел в интервью Financial Times. Вместе с тем он подчеркнул, что инициатива продолжает действовать.
