ВС РФ «просачиваются» через линии обороны в Днепропетровской области, в Беларуси жалуются на украинские дроны. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На запорожском направлении украинские войска продвигаются на рубеже Приморского и Степногорска к югу от Запорожья

Константин Машовец — проведение наступательной операции с территории Беларуси потребует мобилизации в России

Белорусские власти сообщают о 116 случаях нарушения воздушного пространства украинскими дронами за неделю

После массированных воздушных атак Украина столкнулась с «серьезным дефицитом» ракет для систем ПВО

Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без электричества и водоснабжения после украинских атак

В Минобороны Украины сообщили о рекордном контракте на поставку дальнобойных 155-мм артиллерийских боеприпасов

Обстановка на фронте

На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате двух сел в приграничной полосе к востоку от Сум.

Минобороны РФ заявило о захвате сел Запселье и Рясное в приграничье Сумской области к востоку от Сум. Согласно карте DeepState, Запселье полностью контролируется СОУ, а Рясное частично находится в «серой зоне».

«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что на севере региона российские военные атакуют Уланово и Бачевск, несмотря на украинские контратаки в направлении села Сопычь.

На южно-донецком направлении бойцы ВС РФ «просачиваются» через украинские линии обороны в Днепропетровской области.

Исследователь под ником Playfra утверждает, что официальные российские сообщения о захвате села Добропасово в Днепропетровской области к юго-востоку от поселка Покровское не соответствуют действительности, но в то же время отмечает, что бойцы ВС РФ сумели «просочиться» до населенного пункта за 10 км от их позиций в «серой зоне» через линию украинских ИФС.