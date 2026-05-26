ВС РФ «просачиваются» через линии обороны в Днепропетровской области, в Беларуси жалуются на украинские дроны. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате двух сел в приграничной полосе к востоку от Сум
- На южно-донецком направлении бойцы ВС РФ «просачиваются» через украинские линии обороны в Днепропетровской области
- На запорожском направлении украинские войска продвигаются на рубеже Приморского и Степногорска к югу от Запорожья
- Константин Машовец — проведение наступательной операции с территории Беларуси потребует мобилизации в России
- Белорусские власти сообщают о 116 случаях нарушения воздушного пространства украинскими дронами за неделю
- После массированных воздушных атак Украина столкнулась с «серьезным дефицитом» ракет для систем ПВО
- Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без электричества и водоснабжения после украинских атак
- В Минобороны Украины сообщили о рекордном контракте на поставку дальнобойных 155-мм артиллерийских боеприпасов
Обстановка на фронте
На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате двух сел в приграничной полосе к востоку от Сум.
Минобороны РФ заявило о захвате сел Запселье и Рясное в приграничье Сумской области к востоку от Сум. Согласно карте DeepState, Запселье полностью контролируется СОУ, а Рясное частично находится в «серой зоне».
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что на севере региона российские военные атакуют Уланово и Бачевск, несмотря на украинские контратаки в направлении села Сопычь.
На южно-донецком направлении бойцы ВС РФ «просачиваются» через украинские линии обороны в Днепропетровской области.
Исследователь под ником Playfra утверждает, что официальные российские сообщения о захвате села Добропасово в Днепропетровской области к юго-востоку от поселка Покровское не соответствуют действительности, но в то же время отмечает, что бойцы ВС РФ сумели «просочиться» до населенного пункта за 10 км от их позиций в «серой зоне» через линию украинских ИФС.
На запорожском направлении украинские войска продвигаются на рубеже Приморского и Степногорска к югу от Запорожья.
В Z-канале 🇷🇺 DONTSTOPWAR рассказывают, что украинские военные продолжают продвигаться в Приморском и Степногорске на берегу Днепра к югу от Запорожья.
В 118-й ОМБр сообщили Украинской службе Би-би-си, что СОУ полностью контролируют Малую Токмачку, а «серая зона» начинается на 10 км южнее — в районе Вербового. Важность населенного пункта в издании поясняют тем, что он прикрывает подступы к ключевому для украинской обороны городу Орехову.
В издании «Агентство» подсчитали на основе карты DeepState, что за период с 1 по 24 мая ВС РФ захватили всего 35 км² территории Украины, и что если ситуация резко не изменится, то российское наступление в мае окажется самым медленным с марта 2024 года. Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз», в свою очередь, подсчитал, что в период с 17 по 20 мая площадь оккупированной территории Украины сократилась на 0,7 км².
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что белорусские силовики проводят операцию по усилению прикрытия белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях группировкой, численность которой варьируется от 2,5 до 4,7 тысячи человек, а формирования наступательных группировок при этом не фиксируется. По его оценке, ВС Беларуси способны провести только ограниченную операцию, сравнимую с российским тактическим продвижением в приграничье Сумской области. Наступление с более масштабными целями, например, перерезания украинских коммуникаций с западными союзниками, потребует мобилизации как в России, так и в Беларуси, считает обозреватель.
Машовец полагает, что единственным преимуществом для России от вступления Беларуси в войну может стать только оттягивание части украинских резервов, которые к тому же могут быть уже развернуты на соответствующих направлениях. В то же время российское командование вряд ли в состоянии выделить группировку в 20–30 тысяч человек, необходимую для поддержки ВС Беларуси. Кроме того, отмечает обозреватель, в случае вступления Беларуси в войну предприятия республики окажутся уязвимыми для украинских ударов.
Тем временем фактические власти Беларуси сообщили, что за последнюю неделю украинские беспилотники 116 раз вторгались в воздушное пространство страны, а в ряде случаев атаковали «элементы пограничной инфраструктуры».
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 26 мая 124 средств воздушного нападения: 122 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (111 БПЛА — 90,98% — были сбиты или подавлены) и двух баллистических ракет «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракет и девяти БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в трех локациях.
В сети появилось видео воронки после удара «Орешника» в Белой Церкви, которая, по словам автора видео, соответствует размерам воронки от разрыва 152-мм артиллерийского снаряда. По сведениям источников издания Defense Express, удар каждого из 36 блоков разделяющейся боеголовки «Орешника» сравним с ударом «Шахеда» с увеличенной боевой частью, однако без осколочно-фугасного эффекта.
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» публикует видео перехвата крылатой ракеты Х-101 над Киевом в ходе комбинированной атаки в ночь на 24 мая.
Канал также опубликовал фото момента удара российского БЭК по парусному фрегату «Дружба» в Одесском порту накануне. Всего, как утверждается, в атаке было задействовано два морских дрона.
Число погибших при ударе по городу Дергачи в Харьковской области накануне выросло до двух человек — скончался 25-летний мужчина, сообщили местные власти. Пострадали 19 человек.
Один человек погиб, три человека ранены в Одессе в результате атаки на город накануне вечером, поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава ОВА Олег Кипер.
Также накануне вечером Краматорск подвергся удару авиабомбами, рассказали в Донецкой ОВА. Пострадали 12 человек. Повреждены многоквартирные дома и автомобили.
Le Monde пишет о сложной логистической сети, подпитывающей российскую военную машину. «Гибридные» налеты, подобные тому, который пережил Киев в минувшие выходные, становятся всё чаще и указывают на наращивание российского производства ракет и беспилотников и на сложившуюся логистику их доставки к фронту и позициям пуска. Украина и США узнают о подготовке российских массированных ударов почти за неделю до атаки.
Послы европейских стран отказались покидать Киев после угроз российского МИД вновь нанести массированный удар по городу и призыва к дипломатам покинуть столицу Украины.
После массированных воздушных атак и угроз новых ударов по Киеву Украина столкнулась с «серьезным дефицитом» ракет для систем ПВО. Об этом в эфире Radio NV заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, Украине не хватает в том числе ракет PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot, ракет AIM-120 AMRAAM для NASAMS, а также боеприпасов для других западных комплексов ПВО. Он заявил, что после последних массированных атак Украине необходимо «постоянно пополнять» запасы.
ВС РФ перенаправляют украинские дроны в страны Балтии и Финляндию при помощи системы РЭБ, которая базируется в Калининграде и подменяет GPS-данные, используемые для ориентирования дронов в пространстве, рассказали эксперты, опрошенные The Telegraph.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 25 мая 14 беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями. В ночь на 26 мая были перехвачены 59 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Крымским полуостровом.
Reuters пишет об остановке Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области после налета украинских БПЛА 21 мая. По информации двух отраслевых источников, выведена из строя установка первичной переработки нефти АВТ‑6, обеспечивающая свыше 70% мощности завода; ремонт может занять более месяца.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» пишет о возгорании на аэродроме Приморско-Ахтарск в районе пусковых установок и складов «Герань-2» 22 мая. Причина возгорания неизвестна.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ публикует спутниковые снимки, подтверждающие результаты атаки 23 мая на резервуарный парк «Грушовая балка» в районе Новороссийска. В результате удара были поражены два резервуара, один из которых полностью уничтожен. Также зафиксированы повреждения участка трубопроводной инфраструктуры.
Число жертв удара по Киеву 24 мая выросло до трех. В ходе проведения аварийно-спасательных работ под руинами дома в Шевченковском районе Киева были найдены фрагменты тела, которые, вероятно, принадлежат одной из жительниц этого дома, сообщила Национальная полиция Украины. Для идентификации останков будет проведена экспертиза ДНК. Женщина числилась пропавшей без вести.
Силы обороны Украины в ночь на 25 мая поразили нефтебазу «Белец» в Унече в Брянской области, сообщил Генштаб ВСУ накануне. Кроме того, поражены склады хранения боеприпасов в Межгорье в Крыму и в районе Новоянисоли, а также полевой артиллерийский склад в районе Кременевки в Донецкой области. Кроме того, поражен склад материально-технических средств в районе Докучаевска в Донецкой области. Отдельно в Генштабе отметили поражение коммуникационного узла подразделения ВС РФ в Ивановке в Донецкой области и взвода управления артиллерийского подразделения противника в Троицком в Запорожской области.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался о поражении временного пункта дислокации российской 40-й ОБрМП в районе Никольского Донецкой области (геопривязка).
Региональная служба чрезвычайных ситуаций Калининградской области накануне впервые предупредила о беспилотной опасности в регионе. В калининградском аэропорту «Храброво» действовали ограничения на прием и отправку самолетов.
Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без электричества и водоснабжения накануне после обстрелов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. По его словам, отключения вызваны «повреждениями на ряде объектов критически важной социальной инфраструктуры». Шуваев также сообщил, что больницы, школы и детские сады подключили к резервным источникам питания.
Канал «Пепел ➜ Белгород» накануне обратил внимание на массовые жалобы местных жителей на отсутствие электричества в северной части города. Некоторые отмечали, что зимой во время блэкаутов подачу электричества восстанавливали быстрее.
В 1-м корпусе Нацгвардии Украины «Азов» опубликовали кадры ударов по российским грузовикам на автодорогах Мариуполь — Таганрог (в том числе у российской границы) и Мариуполь — Волноваха. Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» насчитал более 60 ударов по российским грузовикам и бензовозам с геопривязкой на этом участке за последние три недели, однако уточнил, что это всего около 5% трафика на этих автодорогах.
Z-канал «Военный Осведомитель» пишет, что дроны Hornet преодолевают расстояние более 150 км от линии фронта, достигая района АПП «Весело-Вознесенка» на границе Донецкой и Ростовской областей. На опубликованных кадрах виден старый недействующий КПП, тогда как действующий многополосный пункт пропуска не показан на видео. На въезде в Ростовскую область регулярно образуются крупные очереди из легковых и грузовых автомобилей. По мнению авторов, в случае регулярных ударов это место может стать уязвимой точкой для атак по транспорту, ожидающему проверки.
В Центральной части России введут запрет на полеты гражданской авиации на высоте до 5 100 м. Запрет не будет распространяться на регулярные и чартерные пассажирские рейсы, медицинские борта и воздушные суда, которые выполняют работы по госконтрактам, авиационно-химические работы, мониторят трубопроводы и линии электропередачи. Об этом сообщила Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан – владельцев воздушных судов.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 24 мая по 20:00 25 мая стало известно (1, 2) как минимум о 17 погибших и 141 пострадавшем мирном жителе в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В 15-й отдельной бригаде артиллерийской разведки «Чорний Ліс» отчитались о поражении РЛС подсветки и наведения 5Н63С для ЗРК С-300/C-400. Мадяр, в свою очередь, сообщил, что подразделения СБС уничтожили, в числе прочих целей, пусковую установку С-300 и РЛС 9С19 «Имбирь».
Вооружения и военная техника
Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали инициативу генсека НАТО Марка Рютте, согласно которой все страны – члены Альянса должны были выделять дополнительную военную помощь Украине в размере 0,25% ВВП.
В Минобороны Украины сообщили о рекордном контракте на поставку дальнобойных 155-мм артиллерийских боеприпасов — речь идет о десятках тысяч. Также в ведомстве отчитались, что за первые месяцы 2026 года законтрактовали в пять раз больше «миддлстрайк»-дронов, чем за весь 2025 год.
«Ростех» сообщил о передаче в ВКС РФ новой партии истребителей Су-35С. Количество поставленных машин традиционно не называется, о передаче предыдущей партии сообщалось в апреле.
