Полеты гражданских воздушных судов в начале июня ограничат в Московской воздушной зоне. Об этом сообщила Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПО).

Полностью запретят полеты гражданской авиации на высоте до 5100 метров. Запрет не будет распространяться на регулярные и чартерные пассажирские рейсы, медицинские борта и воздушные суда, которые выполняют работы по госконтрактам, авиационно-химические работы, мониторят трубопроводы и линии электропередачи.

Профильный Telegram-канал «Авиаторщина» пишет, что под запрет прежде всего попадут полеты частной авиации — например, бизнес-джеты и нерегулярные рейсы вертолетов. По данным канала, запрет будет действовать «до окончания СВО».

Район запрета включает Московскую воздушную зону — это сама Москва, Подмосковье, а также другие регионы.

По словам авиэксперта, поговорившего с The Insider на условиях анонимности, в первую очередь нельзя будет летать так называемой авиации общего назначения — это гражданская авиация, которая не используется в коммерции или каких-либо авиационных работах.

«То есть, [нельзя будет летать] на маленьких одномоторных самолётах и планерах. Уже было минимум два случая когда их сбивали ПВО, приняв за дроны», — говорит эксперт.

Подобный инцидент произошел, например, в марте этого года. Легкомоторный самолет разбился под Коломной, в результате чего погибли два человека. По одной из версий, которую озвучивали СМИ и Telegram-каналы, причиной трагедии могла стать именно работа ПВО.

На западе эта зона простирается до границы с Беларусью, на востоке — до воздушных зон Екатеринбурга и Самары, на севере — до зоны Санкт-Петербурга. На юге полеты также будут ограничены в соответствии с временным режимом, установленным в этой части России.