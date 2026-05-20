Московский НПЗ остановил работу после недавней атаки беспилотников – Reuters

The Insider
Московский НПЗ. Фото: пресс-служба мэрии Москвы

Московский нефтеперерабатывающий завод остановил работу после атаки беспилотников 17 мая, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасти. По их словам, предприятию причинен незначительный ущерб, его работа приостановлена для «снижения рисков» и возобновится через несколько дней.

Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что в результате атаки на Московский НПЗ пострадала группа рабочих:

«В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном возле проходной МНПЗ пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома».

Московский НПЗ — дочерняя компания ПАО «Газпром нефть». Завод расположен в районе Капотня на юго-востоке Москвы и обеспечивает нефтепродуктами российскую столицу. По оценкам источников в отрасли, в 2024 году НПЗ переработал 11,6 млн тонн сырой нефти и произвел 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн битума.

17 мая Московский регион подвергся самой массированной атаке БПЛА с начала полномасштабной войны в Украине. По данным Собянина, за сутки на подлете к Москве было сбито более 120 беспилотников. В Подмосковье погибли три человека, в том числе гражданин Индии. Помимо Московского НПЗ были атакованы завод «Ангстрем», линейные производственно-диспетчерские станции «Транснефти» — «Солнечногорская» и «Володарская».

