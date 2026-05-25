ВСУ заявили о «серьезном дефиците» ракет ПВО на фоне угроз России начать наносить «системные» удары по Киеву

После массированных российских воздушных атак и угроз новых ударов по Киеву Украина столкнулась с «серьезным дефицитом» ракет для систем ПВО. Об этом в эфире Radio NV заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам Игната, Украине не хватает в том числе ракет PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot, ракет AIM-120 AMRAAM для NASAMS, а также боеприпасов для других западных комплексов ПВО. Он заявил, что после последних массированных российских атак Украине необходимо «постоянно пополнять» запасы.

«Мы оказываемся в серьезном дефиците. Нужно его пополнять постоянно. Страны, которые владеют этими системами, Украине помогают. Но этой помощи мало», — сказал Игнат.

Игнат также заявил, что Россия «прекрасно знает», сколько ракет получает Украина от западных партнеров, и потому Киев вынужден публично говорить о нехватке боеприпасов для ПВО. По его словам, украинские военные просят партнеров помочь восстановить потенциал после массированных ударов.

Сегодня российский МИД анонсировал «последовательные» и «системные» удары по предприятиям ВПК и «центрам принятия решений» в Киеве. Поводом Москва назвала удар по общежитию колледжа в Старобельске, в результате которого погиб 21 человек. Российское ведомство также призвало иностранцев покинуть украинскую столицу.

После этого Россия уже нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области с применением ракет и беспилотников, в том числе баллистической ракеты средней дальности «Орешник». По данным украинских властей, только в Киеве пострадали не менее 91 человека, еще двое погибли.